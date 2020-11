Photo d’archive d’un travailleur portant un masque sur la chaîne de montage de Volkswagen après que l’entreprise a repris l’exploitation de la plus grande usine de véhicules d’Europe après des mesures de verrouillage contre le coronavirus, à Wolfsburg, en Allemagne. 27 avril 2020. Swen Pfoertner / Pool via REUTERS / Archive

FRANCFORT, 16 novembre (.) – L’économie allemande est susceptible de stagner ou de se contracter car les mesures prises dans le pays et à l’étranger pour contenir la deuxième vague de la pandémie de coronavirus affectent les activités de loisirs et les exportations a déclaré lundi la Bundesbank.

Avec des écoles ouvertes et des restrictions touchant principalement les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, l’Allemagne a adopté une approche plus douce que certains de ses voisins, mais se dirige vers une demande plus faible de l’étranger.

“La performance économique globale pourrait stagner ou même baisser après une croissance très vigoureuse pendant l’été (boréal)”, a déclaré la Bundesbank dans son rapport mensuel.

Cependant, la banque centrale allemande a déclaré qu’une récession économique comme celle du printemps boréal est peu probable et que les progrès dans le développement d’un vaccin contre le COVID-19 renforcent l’espoir de trouver un équilibre “bientôt” entre la contention du virus. et garder l’économie ouverte.

La chancelière allemande Angela Merkel et les premiers ministres des États allemands se rencontreront lundi pour étendre les restrictions qui étaient initialement censées durer jusqu’à fin novembre.

(Reportage de Francesco Canepa; édité en espagnol par Carlos Serrano)