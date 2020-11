LONDRES (AP) – Le gouvernement britannique et la Banque d’Angleterre ont uni leurs forces jeudi pour apporter un soutien supplémentaire à une économie se préparant à un hiver difficile suite à l’imposition de nouvelles mesures de verrouillage face à la pandémie de coronavirus.

Quelques heures après que la banque centrale a augmenté sa relance monétaire de 150 milliards de livres (195 milliards de dollars), plus que prévu, le chancelier britannique de l’Échiquier Rishi Sunak a déclaré le programme de soutien salarial du gouvernement. il sera prolongé jusqu’en mars. Cette mesure constitue un soulagement pour les employeurs et les employés d’entreprises qui ont été contraints de fermer en raison des restrictions plus sévères et qui ont fait face à une faible demande lorsqu’elles ont été autorisées à rouvrir.

L’extension du programme, en vertu duquel le gouvernement paie 80% des salaires des employés qui sont retenus par les entreprises au lieu d’être licenciés, jusqu’à 2500 livres par mois, a été annoncée le jour où l’Angleterre revient au lock-out et autres Les pays du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – restent soumis à de sévères restrictions.

Comme d’autres pays d’Europe, le Royaume-Uni a connu une forte augmentation de nouveaux cas ces dernières semaines, établissant mercredi un nouveau record de 492 décès liés au virus, le plus grand nombre de décès quotidiens depuis mai. Dans l’ensemble, il a le plus grand nombre de morts par COVID-19 en Europe, à 47 742.

Le programme de maintien de l’emploi, qui a été mis en place en même temps que le verrouillage national en mars et a contribué à éviter une flambée du chômage, devait prendre fin à la fin d’octobre et serait remplacé par un programme moins favorable. Cependant, il a été rétabli samedi, lorsque le gouvernement a soudainement annoncé un autre arrêt d’activité pour l’Angleterre qui durera jusqu’au 2 décembre au moins.

En cas de verrouillage, des millions de travailleurs cesseront de travailler car toutes les entreprises non essentielles telles que les pubs, les restaurants et les magasins vendant des articles tels que des livres, des vêtements et des chaussures, fermeront leurs portes. Le paquet de soutien aux indépendants a également amélioré leurs conditions.

“Il est clair que les effets économiques sont beaucoup plus durables pour les entreprises que la durée de toute restriction, c’est pourquoi nous avons décidé d’étendre notre soutien”, a déclaré Sunak aux législateurs.