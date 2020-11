La réactivation de la consommation est loin des niveaux pré-pandémique (.)

Près d’un an après une pandémie qui a dévasté l’économie mondiale comme jamais auparavant depuis la Grande Dépression, le seul moyen clair d’améliorer notre chance est de contenir le virus.

Maintenant que les États-Unis souffrent de la propagation la plus effrénée à ce jour et que les grandes nations européennes sont à nouveau en quarantaine, Les perspectives d’une reprise mondiale significative ne sont attendues qu’avant le milieu de l’année prochaine et, pour certaines économies, il faudra beaucoup plus de temps. Une croissance substantielle de l’emploi pourrait prendre encore plus de temps.

Un espoir considérable a émergé ce mois-ci sous la forme de trois vaccins potentiels, apaisant les craintes que l’humanité ne soit soumise à des années de fermetures intermittentes destructrices de richesses. Cependant, des obstacles importants subsistent avant que les vaccins ne rétablissent un semblant de normalité. Les vaccins nécessitent plus de tests et peuvent être fabriqués en grandes quantités. Le monde doit naviguer dans les complexités de la distribution d’un médicament qui sauve des vies au milieu d’une vague de nationalisme.

Le concept même de normalité semble désormais remis en question. Même après que le coronavirus puisse se transformer en quelque chose de familier et de gérable comme la grippe, le même nombre de personnes, désormais habituées à garder leurs distances avec les autres, reviendra-t-il dans les restaurants, les centres commerciaux et les lieux de divertissement? Maintenant que la visioconférence remplace les voyages d’affaires, les entreprises paieront-elles autant qu’avant pour les avions et les hôtels?

Le calcul des perspectives d’une reprise économique vigoureuse implique de lutter contre les problèmes de nature humaine. La dépression a marqué une génération qui a développé une tendance à la modération et une aversion au risque. Si la modération se poursuit cette fois, elle aurait des conséquences économiques profondes et durables; Les dépenses de consommation représentent généralement les deux tiers de l’activité économique dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les dommages à long terme, en plus de la récente dévastation économique, ajouteraient à l’inégalité qui a été une caractéristique centrale des dernières décennies.alors que les personnes ayant une éducation supérieure, des compétences spécialisées et un accès aux marchés boursiers et immobiliers ont récolté les fruits de l’expansion, tandis que d’autres ont connu des difficultés.

La pandémie a aggravé cette situation dans le monde; il a concentré sa force meurtrière sur les cols bleus, pour qui l’interaction humaine est une nécessité, et il a frappé des gens qui travaillent dans des entrepôts, des abattoirs et des établissements médicaux de première ligne. Les professionnels qui peuvent travailler à domicile gardent leurs revenus et leur sécurité.

le Les industries confrontées aux plus grands défis de la reprise – les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et le commerce de détail – sont les principaux employeurs de travailleurs peu qualifiés, en particulier les femmes.

À un moment où les entreprises sont sous pression pour diversifier leur main-d’œuvre, la probabilité que de nombreuses personnes continuent de travailler à domicile menace d’entraver l’entrée et l’avancement des femmes et des minorités. Sortir des plages établies et modifier la culture n’est pas un processus que Zoom fonctionne le mieux pour la mise en œuvre.

Cela pourrait limiter le dynamisme économique. “Les inégalités croissantes sont fatales pour les économies car elles réduisent la consommation»A expliqué Ian Goldin, professeur de mondialisation et de développement à l’Université d’Oxford et auteur de« Terra Incognita: 100 cartes pour survivre aux 100 prochaines années ». “Une plus petite partie de votre économie est en mesure d’acheter vos biens et services”, a-t-il ajouté.

L’idée répandue selon laquelle l’économie mondiale pourrait simplement subir un gel pour contenir la pandémie puis se relancer, presque comme si de rien n’était, a été plus directement remise en question. On croyait que la générosité du public pourrait soutenir les travailleurs et maintenir les entreprises en vie pendant la courte et brutale récession nécessaire pour étouffer le virus, puis il y aurait une reprise de la vie des affaires.

Ce type de réflexion était à la base des prévisions de la reprise dite en V: on supposait qu’après l’effondrement choquant des principales économies au premier semestre de l’année, une résurgence tout aussi choquante se produirait.

Cependant, l’économie mondiale n’a pas d’interrupteur marche-arrêt. Après une nette amélioration à la fin de l’été, l’augmentation des cas de virus a mis fin au scénario prometteur. Tout semble indiquer que le stress de la catastrophe (des entreprises en faillite et du chômage élevé à l’interruption de l’éducation) durera, très probablement, pendant des années..

Les foires de Noël, l'une des périodes les plus attendues de l'année pour de nombreux commerçants, sont soumises à des restrictions en raison des germes

Lorsque le nouveau coronavirus a attiré l’attention pour la première fois en Chine plus tôt cette année, il a soulevé de graves inquiétudes face à un bouleversement mondial. La Chine était la deuxième économie mondiale et un acheteur vorace de biens et de services, allant des matières premières comme le soja et le minerai de fer aux derniers gadgets d’Apple. Ses usines produisaient des appareils électroniques et des vêtements, des fournitures chimiques et de construction, ainsi que des pièces et des appareils automobiles. L’impact en Chine se propagera sûrement à l’étranger.

La menace s’est intensifiée lorsque le virus s’est propagé en Europe, où il a suspendu la vie commerciale dans le cœur industriel de l’Italie, puis s’est propagé aux usines à travers le continent. Alors que la pandémie ravageait l’Europe, puis l’Amérique du Nord et du Sud, les gouvernements ont ordonné aux entreprises de fermer pour arrêter le virus. L’effondrement économique s’est avéré plus intense que la crise financière mondiale d’il y a une douzaine d’années.

Les dirigeants mondiaux se sont tournés vers le livre de lecture de cet épisode et ont libéré des milliards de dollars de crédit via les banques centrales et les dépenses directes du gouvernement. Dans la pratique, les pays européens ont nationalisé les salaires pour éviter les licenciements. Les États-Unis ont fourni des prestations de chômage accrues. Tout cela a apaisé les craintes d’une série de faillites en cascade et d’une possible crise financière.

Entre juillet et septembre, la plupart des grandes économies ont connu une expansion spectaculaire. Les États-Unis ont augmenté de plus de 7% par rapport au trimestre précédent et l’Allemagne de plus de 8%. Le Royaume-Uni a augmenté de près de 16% et la France de 18%. Certains considéraient ces résultats comme la preuve que les économies se rétabliraient une fois le virus disparu.

Il semblait que les conditions étaient propices à de lourdes dépenses. Contrairement à après la crise financière mondiale, lorsque les ménages étaient confrontés à une dette écrasante (en particulier aux États-Unis), cette fois, de nombreux ménages des grandes économies sont inondés de liquidités, compte tenu du régime de économies imposées par les fermetures d’urgence.

“Il y a beaucoup d’argent accumulé», A déclaré Kjersti Haugland, économiste en chef chez DNB Markets, une banque d’investissement à Oslo, en Norvège. “En fin de compte, c’est un scénario pour un rebond».

Malgré cela, l’exubérance de l’été semble également avoir rendu la population vulnérable. Les Français ont rempli les cafés et les Britanniques sont retournés dans les pubs. Les Américains ont dédaigné l’utilisation des masques faciaux comme un prétendu affront aux libertés civiles. Le virus a commencé à se propager, provoquant une nouvelle série d’arrêts qui ont brisé les espoirs de reprise cette année.

La plupart des économistes supposent que L’Europe enregistrera une contraction au dernier trimestre de l’année. Oxford Economics prévoit que l’économie britannique se contractera de plus de 11% cette année et aura du mal à se rétablir complètement d’ici 2022. L’Inde est parmi les économies les moins performantes; Son économie s’est contractée de 7,5% de juillet à septembre par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés par le gouvernement le 27 novembre.

La l’économie mondiale se contractera de 4,4% cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international dans sa dernière évaluation. Le commerce mondial est en passe de chuter jusqu’à 9% cette année, selon une évaluation de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

L’année prochaine, le FMI prévoit que l’économie mondiale augmentera de 5,2%, soit seulement 0,6% de plus qu’en 2019. Le chômage resterait élevé. Les pays pauvres continueraient de souffrir de la baisse des envois de fonds envoyés par les travailleurs migrants. La malnutrition augmentera.

Les questions sur l’année prochaine portent sur la rapidité avec laquelle les vaccins pourront atteindre la circulation sanguine des masses. Jusqu’à présent, les trois vaccins possibles, de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, rendent crédible la fin de l’agonie. Cependant, la douleur financière est devenue si intense que ses effets pourraient persister.

Certains soutiennent que la pandémie devrait conduire à de nouveaux modèles économiques qui créent des emplois grâce à une transition vers l’énergie verte et au partage simultané des avantages d’une manière plus équitable.

“En ce moment, je suis allergique à l’idée de revenir en arrière, de retourner là où nous étions”, a déclaré Goldin. «Faire les choses comme toujours est ce qui nous a amenés là où nous en sommes», a-t-il conclu.

