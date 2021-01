Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán

Le gouvernement commence demain la tâche de fourmis de sortir chercher des pesos sur le marché local. La tâche qui consiste à tenter d’inciter les fonds locaux à se positionner sur des titres à un taux d’intérêt corrigé de l’inflation ou, comme cela s’est produit l’année dernière, même liée au dollar officiel, dans le but de couvrir tous les paiements de la dette en devises locaux qui expirent et, si possible, obtenir un financement supplémentaire. Pour les analystes, vous devrez payer plus de frais si vous ne voulez pas accumuler une «boule de neige» de dette liée à l’inflation dont le coût peut monter en flèche.

Cette tâche au cours du premier mois de l’année ne semble pas impossible, mais pas facile non plus. Les maturités du mois sont assez petites, sauf pour la fin du mois. Cela permettrait en principe au Secrétaire aux Finances, récemment occupé par Mariano Sardi, la possibilité d’accumuler un financement supplémentaire qui facilite la tâche plus tard.

Jusqu’au 15 janvier, le Trésor doit payer les échéances, entre le principal et les intérêts, pour 17 963 millions de dollars. C’est le chiffre à atteindre et, dans la mesure du possible, à dépasser dans la première émission de dette en pesos de l’année, prévue demain, jeudi 14 du mois..

Le deuxième appel d’offres de l’année, prévu pour le 27 janvier, est un obstacle un peu plus élevé pour sauter. 195 485 millions de dollars arrivent à échéance, principalement en raison du paiement d’une facture en peso à prix réduit émise en juillet dernier et rouverte plus tard, ce qui représente plus de 70% du total à refinancer ce jour-là. Les échéances les plus difficiles à refinancer sont celles qui sont versées au secteur privé: elles sont de 166,85 milliards de dollars selon le Congressional Budget Office.

L’année 2020 s’est terminée sur un déficit budgétaire de l’ordre de 7 points de PIB, qui a obligé la Banque centrale à émettre 2 billions de dollars pour le transfert des bénéfices et les avances temporaires à financer. Un déséquilibre monétaire qui est à l’origine de l’écart de change et de l’accélération de l’inflation que les analystes qui répondent chaque mois au Market Expectations Survey s’attendent pour cette année.

Pour cette année, la loi de finances prévoit un déficit de 4,2 points du produit qui, au moins comme la programmation financière est proposée avant de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international, devrait être financé à 60% par des émissions monétaires – 2,7% du PIB et 40% en raison des placements de dette sur le marché comme celui que l’Economie mènera demain. Dans l’année, selon Econviews, cela signifierait gagner 600 milliards de dollars de plus que la maturation.

Ce qui va avoir le plus d’impact sur la question monétaire est le résultat budgétaire primaire, j’espère que le gouvernement visera un déficit de 3% du PIB au lieu de 4,5 (Paolicchi)

D’où la pertinence de ces problèmes de dette: chaque peso supplémentaire que le Trésor obtient grâce à ses émissions de dette est un peso de moins que la Banque centrale devra émettre sans soutien. L’entité qui dirige Miguel PesceSelon les limites fixées par sa charte, il dispose de la marge légale pour émettre 1,9 milliard de dollars cette année. La part de cette énorme marge qui sera utilisée dépendra de ce que le Trésor demande, expliquent-ils dans l’entité.

«Financer 2,7% du PIB par émission – car cela laisserait encore un déficit de financement de 5,9% du PIB, les autorités doivent donc obtenir un financement supplémentaire ou avancer dans la réduction du déficit», a analysé SBS dans un rapport.

Pour cette raison, indépendamment de ce qui se passe lorsque les titres du Trésor arrivent sur le terrain, pour les analystes, un programme financier réussi pour cette année dépendra du résultat budgétaire.

“Ce qui aura le plus d’impact sur la question monétaire, c’est le résultat budgétaire primaire, j’espère que le gouvernement pointera vers un déficit de 3% au lieu de 4,5, toujours conditionnel à l’évolution de la pandémie”, m’a dit Juan Ignacio Paolicchi d’Empiria Consultores.

Mariano Sardi, nouveau secrétaire aux finances, ministre de l’Économie Martín Guzmán, et Diego Bastourre, secrétaire sortant et nouveau directeur de la Banque centrale

En fait, expliquent-ils, si Guzmán maintient le pilote automatique établi dans le budget en termes d’objectifs de déficit, le fait même de sortir pour se financer finira par être compliqué.

“Il semble difficile de financer 40% des besoins de cette année si le déficit de 4,2% du PIB est maintenu et s’il n’y a pas d’autres signes de politique”, a-t-il déclaré. Martin Vauthier par EcoGo.

«Ce déficit est très élevé. Il est difficile de maintenir cet objectif et en même temps il y a une diminution du risque pays et de l’écart. Si l’écart ne diminue pas, la BCRA ne pourra pas passer de la gestion de la pénurie à l’achat de réserves. Si l’on s’attend à ce que le déficit soit élevé et qu’il faudra davantage d’émissions, l’écart a un plancher. Et plus l’écart et le risque pays sont grands, plus il est difficile de le financer par des placements volontaires sur le marché local », a ajouté Vauthier.

Demain sera le premier placement de dette de Sardi, après avoir dû occuper la place laissée vide Diego Bastourre en passant à la Banque Centrale en qualité de directeur représentatif du Ministre de l’Economie, Martin Guzman.

Plus l’écart et le risque pays sont importants, plus il est difficile de financer le déficit par des placements volontaires sur le marché local (Vauthier)

Aujourd’hui, les détails de l’appel d’offres ont été publiés. Il consiste en la réouverture d’un bon du Trésor en pesos avec décote à échéance 31 mars, un autre billet à taux variable majoré de 3,2% payant à la même date et un troisième billet à échéance le 13 septembre, ajusté de CER. Le quatrième instrument offert, également une réouverture, est une obligation ajustée du TCC plus 1,30% qui expire le 20 septembre de l’année prochaine.

Quel que soit le menu, les investisseurs locaux – fonds communs de placement, compagnies d’assurance, entreprises qui n’ont d’autre choix que d’investir en pesos et certains investisseurs privés – ont tendance à se tourner plus que tout vers les titres indexés sur les CER. Le succès des placements en dépend, qui a réussi l’an dernier à lever 119% de ce qui était dû.

“Il peut y avoir un bon refinancement si le gouvernement propose des instruments ajustés sur les CER”, a déclaré Paolicchi.

Avec des taux oscillant autour de 40% et une inflation attendue de 50% pour les 12 prochains mois, il est difficile de penser que le Trésor puisse faire un placement important de dette à taux fixe, le plus probable est que la dette continuera à être indexée (Giorgio)

Puisque le jeu le plus important du mois se joue lors de la deuxième vente aux enchères en janvier, au-delà du menu proposé, Sardi peut limiter le placement de la dette indexée à la recherche de la fixation d’un taux, démissionnant du montant du financement obtenu. Mais dans les conditions actuelles, pour clôturer janvier avec un bon résultat, il vous faudra recourir à la dette indexée.

«Avec des taux oscillant autour de 40% et une inflation attendue de 50% pour les 12 prochains mois, il est difficile de penser que le Trésor pourrait faire un placement important de dette à taux fixe ou variable non indexée. Au-delà des placements dans le secteur public, bien sûr. Pour cette raison, il est fort probable que la dette continuera à être indexée, avec les risques que cela comporte », a-t-il déclaré. Lorraine Giorgio par Econviews.

Face à une situation de plus grande instabilité, d’accélération de l’inflation ou du dollar, la dette indexée peut devenir très difficile à payer.

«À un moment donné, le gouvernement devra faire face à un dilemme entre laisser tourner le taux de change pour qu’il suive une trajectoire similaire à l’inflation, même si elle monte en flèche, et par conséquent augmenter le coût de la dette. ou de continuer à ajouter des contrôles et à laisser le taux de change derrière, générant davantage de distorsions de l’activité économique », a conclu Giorgio.

J’ai continué à lire:

Des allers-retours avec des restrictions à l’exportation de maïs, un nouveau faux pas du gouvernement dans ses relations avec le terrain

Les 6 graphiques qui expliquent l’impact négatif sur l’offre de maïs généré par les permis d’exportation

Le gouvernement a repris les négociations avec le FMI et prépare le premier paiement d’intérêts de l’année