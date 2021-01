Par Marco Aquino

LIMA, 13 janvier (.) – L’activité productive du Pérou se redresse plus vite que prévu selon les deux responsables de la gestion économique du deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, mais une deuxième vague du coronavirus déjà en cours pourrait faire reculer l’horizon.

Entre autres risques, il y a le conflit social latent qui a conduit le pays à avoir trois présidents l’année dernière et une élection au cours de laquelle des Péruviens déçus pourraient ériger un président qui fait dérailler la politique de libre marché en vigueur depuis trois décennies, a convenu le ministre de l’Économie. , Waldo Mendoza, et le chef de la Banque centrale, Julio Velarde.

L’économie aurait chuté de 11,6% l’an dernier en raison de l’épidémie de coronavirus et pour 2021 un rebond est attendu avec une expansion de 10%, selon les projections officielles.

“Au niveau de la région, cette reprise est bien plus rapide que celle des pays voisins et la moyenne de l’Amérique latine”, a déclaré Mendoza dans une présentation très tard mardi lors du forum d’affaires CADE, le plus important du pays.

“Nous avons chuté beaucoup plus qu’eux (dans la région) dans les premiers instants de la pandémie; vers le milieu de l’année dernière, le Pérou est apparu avec la crise économique la plus grave au monde et avec des chiffres de pandémie très inquiétants”, a-t-il déclaré.

Le Pérou, qui avait le taux de mortalité par COVID-19 le plus élevé au monde l’année dernière, enregistre 1,04 million de cas de coronavirus alors qu’il fait face à une épidémie d’infections au milieu d’un débordement de ses hôpitaux et d’une pénurie de ressources médicales.

Mendoza a souligné que les investissements publics et privés au Pérou ont commencé à afficher une croissance depuis octobre, tandis que la production d’électricité devrait enregistrer son premier chiffre d’expansion en janvier depuis l’épidémie de virus en mars.

«Nous observons les indicateurs de santé pour prendre, si nécessaire, les mesures correspondantes, et là, nous courons le risque que les projections puissent varier», a-t-il déclaré.

STIMULE JUSQU’À 2022

Velarde, chef de la banque centrale, a déclaré dans le même forum d’affaires qu’en novembre l’économie se serait contractée entre 2,9% et 3,1%, un ralentissement moindre après avoir enregistré des baisses allant jusqu’à près de 40% par mois en avril .

“Nous espérons être l’un des pays qui récupérera le plus rapidement, c’est-à-dire revenir aux niveaux de 2019 (pré-pandémie), même plus tôt que la plupart des pays européens”, a-t-il déclaré.

Cependant, l’emploi mettra du temps à se redresser et la pauvreté – qui selon les calculs a augmenté de près de 10 points de pourcentage en raison de la pandémie – ne sera pas réduite à son niveau de 20% en 2019 jusqu’à l’année prochaine “ou peut-être jusqu’en 2023” , il a fait référence.

Le responsable a souligné comme pierre angulaire de la réactivation l’impulsion budgétaire historique de 20% du produit et la réduction du taux d’intérêt de référence à 0,25%, à des niveaux jamais vus dans le pays, et que les banques d’investissement et le marché devrait rester jusqu’au second semestre 2022.

“Avec une inflation sous contrôle, nous pouvons nous permettre de maintenir le stimulus monétaire et donc de ne pas courir le risque d’un retrait prématuré de ce stimulus”, a déclaré Velarde.

Concernant les élections, il a affirmé qu’il s’agissait d’un autre facteur de risque; à un moment où il ne reste que trois mois au processus, une grande majorité de Péruviens en a marre de leurs politiciens affirment qu’ils ne voteraient pour aucun des candidats, après des années de plaintes de corruption contre leurs principaux dirigeants.

“Personne n’est vacciné contre les mauvais présidents ou les mauvais gouvernements”, a déclaré Velarde.

NOUVELLES RESTRICTIONS?

La ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, a admis pour sa part lors de l’événement commercial que le pays est déjà confronté à une deuxième vague de la maladie et que l’arrivée annoncée de vaccins contre le COVID-19 permettra de contenir la transmission du virus.

Le gouvernement a récemment annoncé des accords avec la société chinoise Sinopharm pour l’achat de 38 millions de doses de vaccins et avec AstraZeneca pour 14 millions de doses. Le premier lot d’un million de doses arriverait en janvier ou février. Pour le reste, il n’y a pas de date de livraison.

“En ce moment, le système de santé reçoit plus de patients et nous voyons que nous sommes déjà en train de passer d’une repousse à un moment où le nombre de cas augmente déjà plus rapidement, nous sommes déjà dans une deuxième vague”, a déclaré Mazzetti.

Selon les données du ministère de la Santé, le pays a enregistré mardi 2881 nouvelles infections. Le nombre de décès dus au COVID-19 a augmenté de 64 au cours du dernier jour, pour atteindre 38 399 décès.

Le vice-président du Congrès, Roel Alva, a déclaré à la chaîne de télévision câblée Canal N qu’il avait rencontré mardi le président par intérim Francisco Sagasti et la Première ministre Violeta Bermúdez, qui lui ont dit que le gouvernement prévoyait d’annoncer certaines restrictions et restrictions mercredi. mesures économiques pour faire face à la deuxième vague du coronavirus.

(Reportage de Marco Aquino)