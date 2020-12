Décès du responsable du séminaire sur les nouveautés culturelles, Juan José Reyes (Photo: Cuartoscuro)

Ce lundi, le décès du critique littéraire et écrivain Juan José Reyes, âgé de 65 ans et responsable du magazine Cultural Weekly, a été annoncé Nouveautes. Jusqu’à présent, la cause du décès de l’écrivain est inconnue, cependant, Enrique Krauze a confirmé le fait à travers ses réseaux sociaux.

«Le critique et écrivain Juan José Reyes vient de mourir. C’était un bon ami, un digne fils de la génération Hyperion. Repose en paix”nota l’essayiste.

Enrique Krauze a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux (Photo: Twitter)

De la même manière, Plusieurs collègues de Juan José ont commencé à se remémorer des moments qu’ils ont vécus avec lui, comme l’historien Edgardo Bermejo Mora, qui a détaillé une anecdote survenue il y a 22 ans alors qu’il fréquentait une vieille maison de Rome où l’écrivain l’attendait.

«Juan José m’a alors raconté les nombreux souvenirs de son enfance et de sa jeunesse qui l’ont lié à El Nacional, alors sur le point de se fermer. C’était le troisième d’une saga d’écrivains et de critiques mexicains que nous devons défendre et documenter. Repose en paix”, a souligné Edgardo Bermejo.

Juan José Reyes est né en juillet 1955 à Mexico. De même, il a étudié du primaire au lycée au Colegio de Madrid et plus tard à la Faculté de philosophie de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

* informations en développement

