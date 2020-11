À son retour en classe, Israël a divisé les cours en deux groupes avec une présence hebdomadaire alternée. Photo: ..

Le premier semestre de l’année, le monde a regardé avec étonnement – et dans certains cas, incrédulité – l’arrivée du COVID-19. La seule mesure qu’il a pu prendre était similaire au réflexe atavique qui s’est produit contre la grippe espagnole et la peste noire: l’isolement social. La fermeture a eu lieu à des moments irréguliers. Alors que des pays européens comme l’Espagne et l’Italie ont été contraints de fermer alors que la bulle éclate déjà, les pays d’Amérique et les États nordiques ont une marge de temps pour réfléchir: que se passerait-il si les entreprises, les industries et les écoles fermaient? Et une autre question, peut-être avec une réponse plus difficile: quand aura lieu la réouverture?

Aujourd’hui, avec près d’un an d’expérience, la question est loin d’être résolue. Certains ont inventé le néologisme «nouvelle normalité» pour indiquer que la réouverture absolue ne reviendra jamais telle que nous la connaissions. Cependant, les entreprises doivent vendre, les industries doivent produire et les enfants, apprendre dans des espaces d’interaction directe avec leurs pairs et leurs enseignants. Avec des protocoles et des garanties, il n’y a pas peu de pays dans le monde qui risquaient timidement un retour en classe.

LE VERRE AVEC QUE VOUS REGARDEZ

Dans les couvertures des principaux journaux du monde, le retour aux cours en présentiel est abordé avec des optiques qui, ensemble, donnent un bon aperçu des forces qui entrent en jeu dans la réflexion sur la scolarisation en période de pandémie. D’une part, les spécialistes de l’éducation discutent du retour en mettant l’accent sur le besoin de socialisation lié à l’interaction avec les pairs, au jeu et au développement dans un espace hors du regard parental. D’un autre côté, un secteur de parents exige qu’ils retournent en classe non pas pour des raisons pédagogiques, mais parce qu’ils considèrent que l’école est un bon endroit pour laisser leurs enfants pendant qu’ils travaillent. Un autre secteur de parents considère qu’envoyer leurs enfants en classe les expose au virus, en particulier pour les enfants de moins de 10 ans, qui jouent par terre et se salissent. Un groupe majoritaire d’enseignants souhaite retourner en classe car la charge de travail virtuelle est beaucoup plus élevée que d’habitude et se traduit rarement par la reconnaissance des parents et des élèves, qui, à leur tour, sont encore influencés par le schéma disciplinaire dont Michel Foucault a pris la parole, ils considèrent que sans salle de classe physique il n’y a pas de véritable apprentissage.

Avec toutes les tensions en jeu et sans s’arrêter pour regarder le tableau des infections et des décès par million d’habitants dans le monde, en Argentine nous avons à nouveau l’avantage de pouvoir regarder de loin les discussions qui ont lieu dans d’autres parties du monde sur retourner en classe après les vacances d’été et en tirer des leçons.

LA SUÈDE ET LA POLITIQUE DE NON-INTERVENTION

En Suède, la particularité était, depuis le début, de ne pas établir de quarantaines d’aucune sorte. Concernant l’éducation, seuls les plus de 16 ans devaient continuer à distance, tandis que dans les autres cas, les parents étaient libres d’envoyer leurs enfants à l’école ou non. L’utilisation de jugulaires n’est pas obligatoire non plus.

En Suède, seuls les plus de 16 ans doivent suivre les cours à distance, tandis que dans d’autres cas, les parents sont libres d’envoyer ou non leurs enfants à l’école. Photo: ..

Une étude publiée par les autorités suédoises indique qu’entre février et juin, seulement un million d’enfants ont été infectés. Cela représente 0,05% de la population enfantine de ce pays, le même pourcentage qu’en Finlande, le voisin nordique qui a opté pour l’abstinence des cours en présentiel. La conclusion semble simple: la quarantaine ne fait aucune différence. Cependant, la même étude indique que l’impact causé sur les parents, les enseignants et le personnel scolaire n’est pas pris en compte. Après tout, la Suède a l’un des taux de mortalité pour 100 000 habitants les plus élevés au monde, avec une courbe qui ne pouvait descendre que ces derniers mois et qui a récemment remonté.

Le fait est significatif: il y a des pays qui, sans quarantaine, ont réussi à maintenir un niveau de contagion relativement stable, comme la Suède, et d’autres qui avec la même mesure ont été dépassés, comme le Brésil et les États-Unis, en même temps que dans les pays qui appliquaient des quarantaines. les résultats stricts étaient à la fois bons (Nouvelle-Zélande, Japon) et mauvais (Espagne, Pérou).

L’URUGUAY, LE VOISIN EXEMPLAIRE

Le 13 mars, le pays de Banda Oriental avait quatre cas confirmés de COVID-19 et le président, Lacalle Pou, a ordonné la suspension des cours en présentiel et annulé les spectacles publics. Le reste de la quarantaine était payé par chaque citoyen. L’économie ne s’est jamais complètement arrêtée et à ce jour, l’Uruguay a l’un des taux de mortalité dus aux coronavirus les plus bas au monde.

Contrairement au reste de l’Amérique latine, les classes sont revenues avant la fin de l’hiver: à la fin du mois d’avril, les écoles rurales ont été rouvertes, ce qui, du fait qu’elles contenaient un nombre très limité d’élèves, ne risquait guère ou pas de contagion. Début juin, les élèves sans accès à la connexion numérique et en dernière année du secondaire sont rentrés dans les écoles. La troisième étape a consisté à ce que tous les élèves des zones non urbaines soient retournés à l’école, et finalement 256 000 élèves sont retournés dans les salles de classe de Montevideo.

Le nombre d’heures hebdomadaires de cours dépend de chaque établissement, mais, dans tous les cas, deux sous-groupes sont constitués, chacun correspondant à deux jours consécutifs. Par exemple, le groupe 1 a lieu le lundi et le mardi et le groupe 2 le jeudi et le vendredi, le mercredi étant réservé à la désinfection. De cette façon, si une personne du groupe 1 est infectée, il n’y a aucun risque pour le groupe 2. Pour le moment, la fréquentation est volontaire, mais elle a des niveaux élevés. Dans les écoles primaires, il y a 65% de fréquentation, 70% dans le secondaire et 44% au début.

ISRAËL: MARCHE ET CONTRE-MARCHE

Contrairement à la Suède, qui n’a jamais interrompu les cours, et aux États-Unis, qui n’ont pas encore commencé, le pays du Moyen-Orient a la singularité qu’il a repris les cours, a été contraint de les suspendre une seconde fois et, maintenant, a rouvert. les écoles. Dès le début de la pandémie, Israël a pris des mesures strictes, notamment en restreignant sévèrement les mouvements et en fermant toutes les écoles. Le modèle israélien a été salué internationalement pour contenir la propagation du COVID-19. Mais peu de temps après la réouverture des écoles en mai, selon des horaires décalés associés à des mandats de masquage et des règles de distanciation sociale, les infections se sont multipliées dans tout Israël. Parmi les malades, il y avait des étudiants et des professeurs.

Au Japon, de nombreux élèves ont déclaré que l’école n’était plus amusante et qu’ils avaient du mal à se faire de nouveaux amis parce que les événements scolaires sont annulés. Photo: ..

Le retour en classe a duré trois semaines. Le système, également appelé 10-4 capsules, consistait à diviser chaque cours en deux groupes et en alternance, un groupe par semaine. Le schéma doit son nom à la période de latence du virus. Selon les informations disponibles, entre une personne est infectée et acquiert la capacité d’infecter les autres, cela prend trois jours. D’où le modèle: quatre jours à l’école et dix jours en détention.

Il est impossible de savoir avec certitude ce qui n’a pas fonctionné, car plusieurs facteurs ont convergé. La première est que les parents n’ont pas fini de s’organiser et ont exigé de retourner à l’école tous les jours, de sorte qu’au bout de trois semaines, les cours sont revenus en entier. Le deuxième facteur était climatique: en mai, une vague de chaleur record a frappé Israël, rendant les masques inconfortables pour les étudiants. Le troisième facteur était une flambée de cas. Pour tout cela, il est difficile de déterminer si la repousse ne s’est pas produite précisément à cause du schéma 10-4, à cause du retour à l’école tous les jours, à cause de la canicule ou parce que, comme dans le reste du monde, la repousse est inévitable.

JAPON: NOUVELLE NORMALITÉ ET NOUVELLES QUESTIONS

Le pays asiatique est une source d’étonnement dans le monde pour son efficacité dans la lutte contre le COVID-19. Sans quarantaines draconiennes ni tests massifs, le Japon a réussi à surmonter la première vague qui a débarqué en février du navire de croisière Diamond Princess sans problèmes majeurs. Les cours sont revenus en juin.

Chaque école a des stratégies différentes, mais pour la plupart, les élèves japonais suivent les cours un jour sur deux, de sorte que les salles de classe ne sont qu’à moitié pleines. Il y a un contrôle quotidien de la température et les enfants portent des masques, une pratique qui a été encouragée au Japon depuis avant la pandémie. À l’heure du déjeuner, la nourriture est distribuée par les professeurs à chaque élève et il est interdit de parler et de jouer. Malgré le fait que les précautions soient plus strictes que dans d’autres pays, il y a eu des cas d’élèves qui ont contracté le COVID-19, en particulier dans les principales villes, bien que la question persiste toujours de savoir si la contagion s’est produite ou non en milieu scolaire.

Le Japon étant l’un des premiers pays à être revenu aux cours en présentiel, au fil du temps, le mécontentement des étudiants a commencé à se faire sentir. Beaucoup ont dit que l’école n’était plus amusante et qu’il leur était difficile de se faire de nouveaux amis parce que les événements scolaires, tels que le sport, le théâtre et les ateliers, qui ont tendance à fonctionner comme des espaces de socialisation, sont annulés. La question devient imminente: même en supposant qu’elle revienne en classe, sera-t-elle jamais ce qu’elle a toujours été?

L'écrivain de renom, auteur de «L'énigme de Paris», «Le calligraphe de Voltaire», «Philosophie et lettres», «La sixième lampe», parmi de nombreux autres livres, a participé au cycle de l'expérience Leamos et s'est entretenu avec Ezequiel Martínez de la affaires courantes de la police en Argentine

