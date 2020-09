Woo-hoo, oh ou meh? Laquelle de ces réactions simpsoniennes est appropriée au fait, révélé par une enquête menée en 2019 par des chercheurs de la Penn State University et du National Center for Science Education (NCSE), qu’environ deux sur trois – 67% – des professeurs de biologie des lycées publics sont présenter l’évolution franchement, insister sur le large consensus scientifique sur l’évolution tout en ne donnant aucun crédit au créationnisme? Ce n’est que dans le contexte de la longue et controversée histoire de l’éducation à l’évolution aux États-Unis que la réponse la plus plausible est claire.

Les enseignants américains n’ont pas toujours eu le luxe d’enseigner l’évolution sans détour. John Thomas Scopes, par exemple, a été poursuivi pour avoir violé l’interdiction du Tennessee sur l’enseignement de l’évolution en 1925. Bien que sa condamnation ait été annulée par la suite, une enquête nationale auprès des professeurs de biologie du secondaire menée en 1939-1940 a révélé que seulement la moitié environ enseignait l’évolution comme un principe central de la biologie. Et les interdictions de l’enseignement de l’évolution sont restées en place dans l’Arkansas, le Mississippi et le Tennessee jusqu’en 1970.

De nouveaux obstacles sont alors apparus, en particulier les exigences pour enseigner diverses formes de créationnisme comme alternatives à l’évolution. Il y a 15 ans à peine, à Douvres, en Pennsylvanie, le conseil scolaire local a tenté d’exiger de ses professeurs de biologie de lycée qu’ils lisent une déclaration à leurs élèves de neuvième année décrivant la «théorie de l’évolution de Darwin» comme «n’étant pas un fait» et félicitant «Conception intelligente» – alors un slogan à la mode pour le créationnisme – à leur attention comme une alternative scientifiquement crédible. Les enseignants, à leur honneur, ont refusé à l’unanimité de se conformer.

Mais leur refus, ainsi que la controverse entourant le procès connexe sur la constitutionnalité des actions du conseil, Kitzmiller c.Douvres, ont intrigué deux parents à une centaine de kilomètres au nord-ouest, à State College, Pennsylvanie. Michael Berkman et Eric Plutzer n’étaient pas n’importe lesquels parents inquiets, cependant: ils étaient des politologues à Penn State avec un intérêt particulier pour la politique de l’éducation. Qu’est-ce – se sont-ils demandé – que les professeurs de biologie du secondaire enseignent sur l’évolution et quels facteurs influencent leurs pratiques d’enseignement?

Pour satisfaire leur curiosité, Berkman et Plutzer ont mené la première enquête nationale moderne auprès des professeurs de biologie du secondaire en 2007. Les résultats ont été désastreux. Seule une légère majorité, 51 pour cent, a déclaré avoir mis l’accent sur le large consensus scientifique sur l’évolution tout en ne donnant aucune crédibilité au créationnisme, comme pour ne suggérer aucun progrès au cours des 67 années écoulées depuis l’enquête moins rigoureuse de 1939-1940. C’est pourquoi les résultats de l’enquête de 2019 – une collaboration entre Plutzer et le NCSE – sont si encourageants.

Entre 2007 et 2019, il y a certainement eu des progrès: de 51% des professeurs de biologie du secondaire déclarant mettre l’accent sur l’évolution et non sur le créationnisme en 2007 à 67% en 2019. Cela a été compensé par une baisse de 23 à 12% des enseignants qui offrent des messages contradictoires par approuvant à la fois l’évolution et le créationnisme comme une alternative scientifique valable à l’évolution, de 18 à 15 pour cent des enseignants qui n’approuvent ni l’évolution ni le créationnisme, et de 8,6 à 5,6 pour cent des enseignants qui approuvent le créationnisme sans approuver l’évolution.

Qu’est-ce qui explique l’amélioration? La défaite écrasante de la conception intelligente lors du procès Kitzmiller a-t-elle fait la différence? Probablement pas. Les professeurs de sciences ne sont pas guidés par la jurisprudence mais par les normes scientifiques de l’État, qui spécifient ce que les élèves des écoles publiques de l’État sont censés apprendre. Les normes influencent ainsi le contenu des manuels, les tests à l’échelle de l’État et les cours pour les enseignants en formation et en service. Surtout, ils fournissent également un bouclier pour les enseignants confrontés à une pression communautaire erronée sur des sujets socialement litigieux comme l’évolution.

Les résultats de l’enquête de 2019 suggèrent qu’un effort concerté pour améliorer les normes scientifiques de l’État a contribué à améliorer l’éducation à l’évolution. Les normes scientifiques de la prochaine génération (NGSS), qui ont fait leurs débuts en 2013, incluent «Évolution biologique: unité et diversité» comme une idée de base disciplinaire des sciences de la vie aux niveaux intermédiaire et secondaire. À l’heure actuelle, 20 États (plus le District de Columbia) ont adopté le NGSS, et 24 autres États ont adopté des normes basées sur le même cadre favorable à l’évolution sur lequel le NGSS est basé.

Les États qui ont adopté le NGSS étaient-ils particulièrement hospitaliers à l’enseignement de l’évolution? Pas vraiment: en 2007, leurs enseignants étaient moins enclins à approuver l’évolution et non le créationnisme que la moyenne nationale. En 2019, ils étaient plus susceptibles. Bien que diverses explications soient possibles, les enseignants des États du NGSS ont déclaré avoir suivi plus de cours préalables et en cours d’emploi en évolution que leurs collègues ailleurs, ce qui suggère que les attentes accrues ont poussé les enseignants novices et vétérans à améliorer leur connaissance du contenu de l’évolution.

Malgré la tendance encourageante sur une douzaine d’années à peine, il y a toujours lieu de s’inquiéter: après tout, plus d’un professeur de biologie sur six au secondaire, 17,6%, présente toujours le créationnisme comme une alternative scientifiquement crédible à l’évolution. Et presque autant de professeurs de biologie du secondaire, 15%, ne parviennent toujours pas à souligner le large consensus scientifique sur l’évolution, malgré sa prédominance générale dans les normes scientifiques de l’État et malgré les encouragements des organisations professionnelles. Oh!

Avec quelque 13 500 districts scolaires locaux ayant la responsabilité principale du programme et de l’enseignement, les changements dans l’enseignement des sciences seront inévitablement lents, dispersés et progressifs. Pourtant, avec l’aide d’un nombre incalculable de scientifiques, d’éducateurs, de décideurs politiques, d’administrateurs et de citoyens concernés en général (et peut-être même un certain épisode des Simpsons), des améliorations claires et convaincantes pour l’éducation à l’évolution ont été manifestement atteintes en seulement une douzaine d’années. C’est une victoire qui vaut non seulement la peine d’être célébrée – woo-hoo! – mais aussi de s’étendre.