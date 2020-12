Leeds United vs Newcastle compact

Lors d’une rencontre avec un résultat changeant, le Leeds United a remporté une victoire fondamentale pour grimper des positions dans le tableau de Premier League et renouveler leurs attentes. Il a été 5-2 avant Newcastle, avec le manuel de kickback utilisé à la fin du match.

L’histoire n’a pas bien commencé sur Elland Road pour ceux dirigés par Marcelo Bielsa, qui a débuté sur le tableau de bord en raison d’un oubli dans la dernière ligne bien profité par Jeff Hendrick, qui s’est avancé vers les Magpies. Mais à travers son buteur, Patrick Bamford, qui a attrapé un rebond dans la région, les propriétaires ont réagi tout en restant en moyenne au premier semestre.

Los del Loco a pris les rênes du match dans la phase finale, même si ce n’est que dans l’épilogue qu’ils le définiraient. L’Espagnol Rodrigo Moreno il est entré dans la zone pour inverser l’histoire avant que la visite, au moyen des voies respiratoires, ne frappe à nouveau avec Ciaran Clark. Les Blancs n’ont pas abandonné dans leurs tentatives de sceller la victoire et sont repartis en avant par l’excursion en attaque de Stuart dallas, qui est apparu comme un fantôme au deuxième poteau pour porter le score à 3-2.

Loco Bielsa lors du match contre Newcastle (REUTERS / Lee Smith)

Newcastle est allé à la recherche d’une égalité angoissante et a fini par perdre sa protection dans les derniers instants, au point qu’il était pratiquement sans opposition dans deux attaques bien exploitées par le casting hôte. Macédonien d’abord Ezjgan Alioski a effectivement défini une contre-attaque dans laquelle Leeds a terminé avec une vaste supériorité numérique. Et en temps réduit Jack Harrison il a répété une course formidable avec un tir du pied gauche plus tard à l’angle pour décréter les chiffres définitifs.

Avec le résultat en faveur, ceux du West Yorkshire ont coupé une mauvaise séquence de deux défaites de suite, se sont approchés de la zone d’entrée des coupes internationales et ont également regagné confiance avant d’affronter le classique contre Manchester United (Demain, il visitera Sheffield United pour la date 13) à Old Trafford dimanche prochain. C’est une rencontre avec une grande rivalité entre les fans qui n’a pas été disputée depuis 16 ans en raison de la relégation de Leeds.

LEADERS DUEL

Dans celle-ci Date 13 de la première ligue, met en évidence le duel entre les leaders du championnat: le Liverpool de Jurgen Klopp reçoit à Anfield Tottenham de José Mourinho. Tous deux en tête du classement avec 25 points et ils promettent une confrontation à haute tension.

Les Reds sont convaincus d’avoir fait de leur stade un bastion imprenable. Ils portent six victoires en six matchs depuis le début de la saison et une moyenne de trois buts inscrits par match. Mais les Spurs n’ont pas peur de jouer loin de chez eux: ils ont ajouté 14 unités sur 18 possibles dans cette condition. Klopp doit faire face aux victimes de Diogo Jota (genou) et Joël Matip (retour), bien qu’il soit optimiste pour le grand match de mercredi.

Formations:

Stade: Route Ellan

Arbitre: Simon Hooper

