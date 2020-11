Leeds de Bielsa visite le Crystal Palace (REUTERS / Michael Regan) (MICHAEL REGAN /)

Après le match nul et vierge entre Brighton And Hove et Burnley et la victoire 2-0 de Southampton à domicile contre Newcastle, Premier League Date 8 continue avec quatre engagements. L’un d’eux a lieu à la Parc Selhurst, scène qui abrite le croisement entre Crystal Palace et Leeds de Marcelo Bielsa. L’arbitre est Chris Kavanagh et télévise ESPN 2.

Après un début de compétition prometteur, les West Yorkshiremen sont tombés sur un plateau, ce qui les a éloignés de la zone de classement pour les compétitions internationales et les a rapprochés de la zone inférieure du classement. Après avoir chuté 1-4 à Leicester City, ceux menés par El Loco se sont retrouvés avec 10 unités, ce qui les place 3 derrière Everton, le dernier à se qualifier pour la Ligue Europa (il a joué avant Manchester United) et 6 au-dessus du West Bromwich est le dernier à tomber dans la zone de relégation.

Ceux menés par l’Argentin ont remporté deux de leurs trois matchs à l’extérieur. Un autre fait notable est qu’ils ont converti 13 buts en 7 matchs, mais c’est aussi un réveil qu’ils ont été convertis par le même nombre de buts.

L’équipe locale vient également de chuter lors de sa précédente présentation (2-0 contre Wolverhampton) et tentera de devenir forte à domicile pour s’installer dans le tableau des positions, puisqu’elle compte également 10 unités. Jusqu’à présent, ils ont remporté trois de leurs sept apparitions, avec huit buts pour et 11 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Selhurst Park. Leeds a une séquence de deux victoires consécutives dans cette compétition au Crystal Palace Stadium. Le dernier match entre les deux en Premier League a eu lieu en janvier 1998 et s’est terminé par un résultat 0-2 en faveur des visiteurs.

