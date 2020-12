Résumé Leeds vs Burnley

Leeds a commencé le match du bon pied à Elland Road après trois minutes, Patrick Bamford a ouvert le score avec un penalty, commis par le gardien Nick Pope lors de ce qui était la première attaque de l’équipe locale, qui jusqu’à le moment n’avait pas dépassé la moitié du terrain.

L’équipe de Marcelo Bielsa reprenait le jeu, le but prématuré a laissé le rival qui a subi les avances et les définitions des différents joueurs qui arrivaient régulièrement dans la zone avant le premier quart d’heure, comme Rodrigo et Rafinha.

A 17 minutes, la première polémique du match a eu lieu après que le gardien de but de Leeds Illan Meslier soit sorti pour couper un coup franc mal, laissant le rebond à Ashley Barnes qui a finalement mis le ballon entre les trois poteaux. Cependant, l’arbitre a accusé une faute en attaque qui a été fortement remise en question par les visiteurs.

Les footballeurs de Leeds ont interrogé l’arbitre sur sa décision controversée (.)

Bien qu’il ait dominé pendant les 45 premières minutes, Leeds a raté une occasion claire de prendre l’avantage à moins d’une demi-heure de jeu. Un grand jeu en attaque s’est terminé par une course de Raphinha sur l’aile gauche et un défenseur central pour Jack Harrison, qui a terminé au deuxième poteau et a trouvé un gardien de but bien arrêté.

Développement…

Leeds United de Marcelo Bielsa veut relever la tête contre Burnley à domicile après avoir perdu 6-2 contre Manchester United à la date finale de la Premier League. Une défaite qui a touché l’ego de l’Argentin, qu’il a même accusé contre la presse les accusant de vouloir déstabiliser l’équipe.

«Je me fiche de ce que pense la presse. Ce qui m’inquiète, c’est que ce qu’ils écrivent influence les gens. De plus, ils peuvent déstabiliser les joueurs sur l’opportunité de changer de style », a déclaré l’Argentin.

C’est pourquoi désormais ceux de Marcelo Bielsa devront aller chercher la victoire au quinzième jour dans le but de tourner rapidement la page de ce qui s’est passé. Les hôtes ont gagné dans cinq des 14 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 24 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Burnley a remporté la victoire contre Wolverhampton Wanderers lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Barnes et Chris Wood, il espère donc réitérer le résultat, cette fois dans le fief de Leeds United.

Avant ce match, Burnley avait remporté trois des 13 matchs de Premier League cette saison, avec huit buts pour et 19 contre.

En termes de performance à domicile, Leeds United a réalisé un bilan de deux victoires, trois défaites et deux nuls en sept matchs disputés à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. .

A domicile, Burnley a perdu trois fois et a fait match nul trois fois en sept matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour la rencontre qui affrontera Leeds United.

Pour le moment, Leeds United est en tête du classement avec une différence de quatre points sur son rival. L’équipe de Marcelo Bielsa entre dans le match en quatorzième position et avec 17 points avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 13 points et occupent la seizième place du tournoi.

TEMPS: 12h00 GMT (09h00 ARG-URU / 08h00 CHI / 07h00 COL-PER-MEX)

la télé: ESPN 2

STADE: Chemin Elland

POSTES:

PLUS SUR CE SUJET:

Santos enflamme la polémique et assure que Messi n’a pas battu le record de Pelé

Polémique en France après le départ de Tuchel du PSG: l’interview interdite qui a accéléré son licenciement et la somme millionnaire que coûtera ses adieux

Mauricio Pochettino aurait demandé à la direction du Paris Saint Germain d’engager Lionel Messi