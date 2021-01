Chelsea n’a pas réussi à se plier Leicester, qui a gagné 2-0 lors du match disputé ce mardi dans le Stade King Power. La ville de Leicester Il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Southampton dans son fief (2-0) et l’autre devant Newcastle United à la maison (2-1). Pour sa part, Chelsea est venu de battre 1-0 à l’extérieur de la maison pour Fulham lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe Lesterian est troisième, tandis que Chelsea il est septième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière positive pour La ville de Leicester, qui a créé le lumineux avec un peu de Ndidi à la 6e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe lestérienne d’augmenter le score, qui s’est distanciée en faisant 2-0 grâce à un but de Maddison peu avant la fin, en particulier en 41, concluant la première mi-temps avec un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Le technicien de Leicester, Brendan Rodgers, a donné une entrée sur le terrain Ayoze, Ricardo Pereira et Iheanacho remplacer Maddison, Albrighton et Vardy, tandis que de la part de Chelsea, Frank Lampard remplacé Ziyech et Werner pour Hudson-Odoi et Havertz.

L’arbitre a averti Fofana de la part de Leicester déjà Havertz, Kovačić et Ziyech par l’équipe «Blues».

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 18, Leicester s’est positionné à la troisième place, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, tandis que Chelsea est septième.

Le lendemain, l’équipe de Brendan Rodgers fera face à Everton, tandis que Chelsea Frank Lampard affrontera Wolverhampton Wanderers.