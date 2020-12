Doland Trump et Xi Jinping

C’est ma dernière chronique de l’année et d’un cycle qui a tenté de se concentrer sur les questions liées à l’intérêt stratégique de l’Argentine. Certains des problèmes que nous abordons incluent l’émergence d’un nouvel ordre international, les changements technologiques et, au-delà de l’élection présidentielle, l’état actuel de la société américaine. Tous les sujets essentiels pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, une condition essentielle pour développer une stratégie nationale.

Nous analysons également l’émergence d’une pandémie qui a marqué l’humanité. On se demande, par exemple, quels seront ses effets à long terme. Plutôt que de produire un changement radical dans nos systèmes politiques et économiques, j’ai souligné que le scénario le plus probable est l’accélération de certaines tendances que nous avons déjà observées. Parmi ceux-ci figurent la croissance du conservatisme populaire, le conflit stratégique entre la Chine et les États-Unis et d’innombrables innovations technologiques qui affectent nos vies. Des innovations qui, comme c’est le cas avec les réseaux sociaux et les nouvelles méthodes de travail, ont également alimenté le mécontentement social.

De même, ces troubles sociaux nous aident à comprendre le rejet des élites, que des millions de citoyens du monde entier accusent d’avoir cessé de représenter leurs valeurs et leurs intérêts. Une nouvelle génération de dirigeants, plus nationalistes et conservateurs, a cherché à représenter cet humour. Et cela se produit, rappelons-le, dans un scénario marqué par le transfert de richesses et de puissance militaire de l’Occident vers l’Asie – et vers la Chine en particulier. En conséquence, et pour la première fois depuis des générations, les États-Unis font face à un rival qui met en péril leur statut de puissance hégémonique.

Comment trouvez-vous ces changements en Amérique latine? Passer par plusieurs crises. D’une part, une crise économique parce que la plupart de nos nations ne peuvent pas croître aux taux qui leur permettraient de se développer pleinement. En revanche, il y a un mécontentement croissant envers les dirigeants, comme on l’a noté au Chili (et ses manifestations), au Brésil (avec l’émergence du phénomène Jair Bolsonaro) et au Pérou (avec les difficultés que le pays andin montre pour avoir un gouvernement stable). Finalement, les projets d’intégration régionale, peut-être en raison d’un manque de continuité, n’ont pas répondu aux attentes.

Compte tenu du scénario que j’ai évoqué, Il est essentiel que nous, Argentins, comprenions que la marge dont nous disposons pour faire des erreurs a été considérablement réduite. Mais si la technologie nous présente des défis, elle crée également des opportunités.

Comme il le souligne dans diverses colonnes tout au long de 2020, la mondialisation n’est pas terminée, elle ne fait que muter. Puisque, bien que l’échange de marchandises n’augmente pas au même rythme que par le passé, le flux d’informations et le commerce des services le font. Et cette source potentielle de richesse représente une opportunité pour un pays qui, comme le nôtre, dispose non seulement d’avantages comparatifs dans des secteurs comme le logiciel, mais aussi dans d’autres secteurs qui, comme le secteur agro-industriel, peuvent profiter des nouveaux. les technologies. Mais même si nous réussissons dans ce processus, nous devrons penser stratégiquement pour ne pas commettre d’autres types d’erreurs. Que devons-nous faire, par exemple, pour éviter que la richesse et les emplois de qualité ne soient concentrés uniquement dans les grandes villes, augmentant ainsi les divisions que nous observons dans le monde entre les villes et l’intérieur?

Finalement, À la fois pour faire face avec succès aux menaces et pour profiter des opportunités que le monde nous offre, nous devons réfléchir et mettre en œuvre une stratégie à long terme. Quand nous l’avons eu, nous avons bien fait. Lorsque nous nous sommes égarés et que nous nous sommes concentrés uniquement sur la conjoncture, les problèmes ont commencé. De plus, se concentrer sur le long terme présente un avantage supplémentaire: cela facilite l’établissement de la confiance et le consensus.

Alors, comment pouvons-nous commencer à penser stratégiquement? Pour commencer, être clair sur l’objectif final que nous entendons atteindre. Cette vision d’un pays qui en plus de nous motiver, aussi ambitieux soit-il, nous fait sentir comme faisant partie de la même communauté.

Tout au long de l’année, j’ai également tenu que Pour réussir, en plus de développer une stratégie, nous devons surmonter nos déficits institutionnels. Sans institutions solides, il nous sera extrêmement difficile de mettre en œuvre un plan. Des faiblesses institutionnelles allant de la détérioration de l’éducation publique à la nécessité de moderniser notre diplomatie et nos forces armées. Et que dans la société civile, ils sont remarqués à la fois dans le domaine commercial et intellectuel.

Je reviendrai ensuite en mars pour discuter de ces questions et d’autres.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement a suspendu le départ et l’arrivée des vols de quatre autres pays et suit de près les progrès de la nouvelle souche de COVID-19