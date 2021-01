L’émir du Koweït, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. . / EPA / Noufal Ibrahim / Archives

Riyad, 18 janvier . .- L’émir du Koweït, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, a accepté lundi la démission de l’exécutif du Premier ministre Sabah al Khaled, formé il y a un peu plus d’un mois, en raison des tensions entre le gouvernement et le parlement, qui ont récemment approuvé de désapprouver le chef du cabinet.

L’agence de presse officielle KUNA a déclaré aujourd’hui que l’émir du Koweït avait accepté “la démission de Son Excellence le Premier ministre Sabah al Khaled, et de ses ministres, qui resteront en fonction jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement”.

Cela intervient après que les ministres koweïtiens ont présenté leur démission à Al Khaled la semaine dernière, qui a annoncé plus tard leur retrait et celui de tout l’exécutif à l’émir.

La démission du Gouvernement est intervenue alors qu’un mois ne s’était pas encore écoulé depuis sa nomination, le 14 décembre, neuf jours après les élections législatives au cours desquelles l’opposition est passée de 16 sièges à 24 des 50 que compte le Parlement. .

De plus, il y a quelques semaines, l’Assemblée législative a approuvé, à une majorité de 38 voix, une sorte de motion de défiance envers le premier ministre.

Parmi les raisons de la tension entre l’exécutif et le Parlement, il y a le problème de la corruption, qui a traîné depuis les cabinets précédents.

Il compte aussi l’opposition d’une bonne partie des députés aux tentatives de l’Exécutif d’imposer plus d’impôts aux Koweïtiens, chose qui jusqu’à présent avait été évitée grâce aux revenus pétroliers.

Précisément, la détérioration économique causée principalement par la chute des prix du pétrole et la pandémie de coronavirus a été, avec la corruption, une autre cause du mécontentement qui a conduit aux résultats des élections de décembre.

Al Khaled a été nommé Premier ministre en décembre 2019 par l’ancien émir du Koweït, Sabah al Ahmad al Sabah (aujourd’hui décédé), au milieu d’une crise politique liée à des scandales de corruption qui avait conduit à la démission de son prédécesseur, Jaber al Mubarak. .