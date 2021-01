Quelques jours avant la grande finale de Masterchef Célébrités, Le polonais Il a ouvert son cœur et a raconté à Damián Betular et Andy Kusnetzoff la dure expérience qu’il a dû vivre à l’âge de quatorze ans, ce qui l’a amené aujourd’hui à être la personne qu’il est. Tout est né de la question du conducteur de PH, on peut parler, “Qu’est-ce que tu as mangé quand tu étais enfant?”

“Je mange de tout. Il y a eu un moment dans ma vie où j’avais 14 ans où j’ai traversé quelque chose de très difficile, j’ai grandi presque du jour au lendemain, presque en cinq mois je suis passé d’un gamin de 14 ans à une personne de 40 ″, a commencé son histoire en cuisinant un canard et a expliqué: «TJ’ai dû aller dans une fondation, un centre de rééducation parce que je n’avais pas de logement. J’avais 6 mois, où nous avons tout mangé: nous sommes allés récupérer des légumes, Nous avons mangé des abats de poulet, des carcasses que nous allions récupérer dans les poulaillers. C’était une fondation où j’ai été internée pendant six mois ».

Cette expérience a changé la vie de Sol, le père d’Alma et d’Abril: «Là, vous commencez à valoriser beaucoup de choses. Et après ça ma vie a changé parce que rien ne me dégoûte, je sais ce que c’est de manger et il n’y a pas de viande, manger du garrón. C’est moche de ne pas avoir à manger, si vous en avez, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous réalisez vraiment que vous n’avez pas à manger. Si tu me demandes ce que je mange Je mange de tout grâce à cette expérience que j’ai vécue. J’aime tous les aliments, je ne dégoûte rien. J’ai appris à vivre avec rien, donc la vie vous donne toujours des choses merveilleuses pour moi. Je suis également reconnaissant à la vie pour tout ce qu’elle m’a donné, bon et mauvais, j’ai beaucoup appris ».

Il y a quelques années, lorsqu’il a participé à la Dansant, Ézéchiel CwirkalukComme son vrai nom, il a raconté dans Pronto des détails de son enfance: «J’ai vécu avec mon père Jorge Carlos, ma mère Mariana et mes frères Jonathan et Rocío. Au début j’avais une vie plus ou moins normale, mais ensuite il y avait des situations laides».

Sa mère était femme au foyer et son père avait une usine d’ouvertures, mais sa dépendance lui a fait perdre son entreprise: “Jusqu’à mes cinq ans, nous allions bien, mais après, nous n’avions que la maison et il a été hospitalisé. Ma vieille femme a dû nous mettre en banque 150 pesos qu’elle a facturés sur un plan. Nous vivions du troc et de la vente de ce que nous avions. Mais l’enfer a commencé chez moi et j’ai grandi soudainement. “

«Il devait être après une personne qui, en raison de son état, ne se souciait de rien. À l’âge de sept ans, j’ai eu une gastrite, au lieu de penser à me promener avec mes parents, j’ai dû accompagner ma mère à la recherche de mon vieux dans les bars. J’ai continué à étudier, mais nous n’avions pas de mangue, quand j’avais dix ans, mes parents se sont séparés. Ma mère était débordée d’essayer de nous soutenir, car à quarante ans et sans école, ce n’est pas facile de trouver un travail», s’était souvenu.

À quatorze ans, et afin de soulager sa mère et de lui donner une bouche de moins à nourrir, elle a pris une décision drastique: J’ai été admise dans un centre de rééducation à Cordoue pour que ma mère n’ait pas à s’occuper de moi. Je n’avais pas de dépendance, mais je ne voulais pas déranger ma maison “. Après six mois d’hospitalisation, il est parti “fait un homme».

Laissant le garçon derrière, il est parti déterminé à changer de cap et celui de sa famille: “J’ai compris que les scènes que j’avais brûlées en tant que garçon ne reviendraient pas, alors je suis retournée chez ma vieille femme prête à avancer.” FC’est ainsi qu’il retourne à l’école et apprend à jouer de la basse, de la guitare et de la batterie de manière autodidacte jusqu’à ce qu’il commence à chanter et à 17 ans il signe son premier contrat musical. Dès lors, il n’a jamais cessé de travailler et en plus de monter plusieurs albums, il a fait du théâtre à Villa Carlos Paz et a participé à des spectacles comme Bailando et Masterchef Celebrity.

JE CONTINUE DE LIRE

Jennifer Lopez a pagayé, Louisa Warwick a profité de la plage et Angelina Jolie est allée faire du shopping avec ses filles

Lupin, la série française qui a détrôné Cobra Kai et est devenue un favori en Argentine

Les quatre couples demi-finalistes de Cantando 2020 se sont rencontrés: le célèbre a été éliminé