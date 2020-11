Le Secrétariat à l’intégration sociale a des programmes qui favorisent la santé nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans. Photo: Hôtel de ville de Bogotá.

Selon le bureau du maire de Bogotá, le but du plan de développement du district est basé sur “la prise en charge globale de la population enceinte et de la petite enfance”, qui vise à ramener à zéro le taux de mortalité due à la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans comme cause fondamentale.

Le plan pour atteindre cet objectif est de mettre en œuvre une stratégie intersectorielle, dont l’objectif est de mener des actions intégrées et globales dans le district de la capitale qui favorisent le bien-être, la qualité de vie et la santé des garçons et des filles, qui permettent à leur tour de garantir leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et de favoriser leur développement intégral.

Le secrétaire de district à l’intégration sociale (SDIS), cherche à contribuer à la prise en charge globale de cette population et à rejoindre la stratégie, par la recherche active et la caractérisation de la population de moins de 5 ans, en commençant par les enfants identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë modérée et sévère, ou ceux qui sont à risque de malnutrition.

Cela se fera à travers la réalisation de deux objectifs sectoriels définis dans deux projets SDIS: “Offrir à 15 000 femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de 2 ans des services nutritionnels, en mettant l’accent sur mille jours d’opportunités de vie” Oui “Servir avec une approche différentielle à 71 000 filles et garçons dans des services de la petite enfance pertinents et de qualité dans le cadre d’une prise en charge globale.”

La malnutrition fait référence aux carences de l’apport énergétique et nutritionnel d’une personne. (osprera)

Comme annoncé par le District, ce processus est réalisé à travers une caractérisation et une recherche actives. Pour cela, le SDIS a créé aller dans les territoires et prendre en charge les mineurs grâce à une troupe sociale et sanitaire.

«Là, cela s’est fait de deux manières, l’une à travers soins dans les jardins et points fixes définis par chaque sous-direction locale de l’intégration sociale et le deuxième, de maison en maison, en prenant comme point de départ une base de données fournie par le ministère de la Santé “a déclaré le maire à propos de la méthode utilisée pour l’identification et la caractérisation.

Selon les chiffres officiels présentés par le ministère de la Santé, «à Bogotá, un enfant sur 100 en 2019 présentait une malnutrition aiguë, c’est-à-dire un poids inadéquat pour sa taille et 1 enfant sur 10 était à risque de malnutrition».

Fort de ces informations, le District a procédé à une recherche et à une caractérisation sur le territoire de ces garçons et filles, constatant que “1 enfant sur 10 rapporté dans la base de données présente actuellement une malnutrition aiguë et 3 sur 10 présentent un risque”.

La malnutrition est associée à de multiples facteurs tels que les antécédents de santé et les difficultés pendant la grossesse et à la naissance, les déterminants socio-économiques tels que le faible revenu, le chômage, la faible scolarisation et l’accès aux services de base. (NA)

Selon le maire de la capitale, le SDIS “A une mission spécifique pour s’adresser et accompagner les personnes et familles les plus vulnérables du District”.

Pour cela, a lancé une série de programmes visant à contribuer à l’amélioration des conditions et au bien-être global. Voici les initiatives avec lesquelles le SDIS cherche à apporter un soutien ou des compléments alimentaires:

-Développement complet de la grossesse à l’adolescence

-Une ville pour les familles- CIP

-Prévention et prise en charge globale du phénomène de l’itinérance-vieillesse

-Vieillissement digne, actif et heureux- l’âge adulte

-Développement intégré de la grossesse à l’adolescence-maternelle.

-Développement intégré de la grossesse à l’adolescence- grandir en famille

-Salles à manger

-Les bons alimentaires mon vital.

-Panier rural de base.

-Panier des conseils autochtones

-Panier afro de base

-Développement intégral de la grossesse à l’adolescence- centres amar

De plus, le bureau du maire a indiqué que, «La direction de la nutrition assure l’approvisionnement des différents programmes du SDIS en nourriture, en nature ou sous forme de bons, et elle élabore également une stratégie à destination des femmes enceintes et des enfants de moins de 2 ans à risque ou avec un diagnostic de malnutrition. C’est la stratégie “1000 jours d’opportunités pour la vie” “.

