Guachimontones, à Jalisco, est l’un des rares vestiges circulaires du Mexique Photo: (Inah)

Cette semaine, après avoir été fermée en raison de la pandémie de coronavirus, l’énigmatique et inhabituelle pyramide circulaire vieille de 1500 ans située à Teuchitlán a été rouverte au public., à environ une heure à l’ouest de la ville de Guadalajara dans l’état de Jalisco.

Guachimontones est le nom de l’ancienne colonie préhispanique qui représente le site principal de la tradition Teuchitlán, dont la zone nucléaire Il était situé autour du volcan Tequila pendant 300 avant JC. Jusqu’à 350/400 AD3

On pense que “guachi” ou “guaje” vient du mot nahuatl “huaxe” qui, combiné au mot “tas” qui est d’origine castillane, pourrait alors être traduit par “tas de gourdes”, car il y en a beaucoup arbres de cette espèce (Leucaena leucocephala).

Le site est constitué de structures circulaires concentriques, probablement pour adorer leurs dieux, principalement Ehécatl (Dieu du vent). Le bâtiment cérémoniel est un cercle parfait ainsi que les structures de périmètre.

Guachimontones Jalisco: Photo: (Inah)

Les assemblages circulaires suggèrent un accès restreint et une utilisation exclusive pour les familles dirigeantes et la caste sacerdotale. Les Les enceintes circulaires occidentales sont uniques, mais sa géométrie suit des principes largement cosmologiques, compris et partagés par les peuples de la Méso-Amérique.

Yaxchilán peut également être visité

Après que la Juridiction Sanitaire Selva VI de Palenque, par l’intermédiaire de son titulaire María Elsa López González, a approuvé les protocoles sanitaires d’accès à la Zone Monuments de Yaxchilán, il a été convenu de rouvrir le site à partir de ce lundi 26 octobre, du lundi au dimanche de 8h00 à 15h00, et il pourra recevoir un maximum de 200 personnes par jour.

Si vous voulez être au courant des choses les plus importantes, inscrivez-vous ici et nous vous enverrons les nouvelles tous les matins.

Situé dans l’état du Chiapas, Yaxchilán est un exemple de l’apogée des cités-états mayas pendant le Late Classic. Son importance réside non seulement dans la beauté de son architecture, mais aussi dans ses 124 textes répartis en 30 stèles, 21 autels, 59 linteaux et sept inscriptions différentes, réalisés à cette époque.

Yaxchilán rejoint la liste des sites patrimoniaux qui ont ouvert leurs portes ces derniers jours, tels que les musées des Jésuites et les Missions régionales de Baja California Sur; du site Campo Alaska et de la zone archéologique d’El Vallecito, en Basse-Californie, ainsi que la zone archéologique de Guachimontones, à Jalisco, qui, à partir de ce vendredi, reçoivent des visiteurs dans le plein respect des dispositions des autorités sanitaires.

De même, le Ministère de la Culture, à travers l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH), a ouvert le 29 octobre la réouverture de la Zone Archéologique de Las Labradas, à Sinaloa, reconnue par plus de 600 manifestations de gravures rupestres aux motifs zoomorphes et anthropomorphes, capturées sur des roches réparties le long de la surface côtière.

Las Labradas recevra le public du mardi au dimanche, de 9h00 à 17h00, avec son parcours habituel, À l’exception de la salle d’introduction, qui restera fermée. Les groupes de visiteurs ne seront pas plus grands que 10 personnes par visite.

Avec la reprise des activités dans les sites, il se poursuit par la réactivation progressive et ordonnée des activités dans les espaces culturels, dans le cadre des mesures strictes établies par les protocoles sanitaires, afin de motiver la société à renouer avec son patrimoine, et garantir la sûreté et la sécurité. le bien-être des visiteurs et du personnel opérationnel.

Des mesures préventives obligatoires seront suivies pour pénétrer dans l’enceinte du musée et les sites archéologiques: application d’un gel alcoolique et mesure de la température, et utilisation d’un tapis désinfectant. A l’entrée et tout au long de la visite, l’utilisation du masque sera obligatoire pour la protection du public et du personnel travaillant dans les espaces culturels; Dans le cas où une personne présente des symptômes de contagion, elle sera correctement canalisée. De même, les visiteurs doivent garder une distance saine de 1,50 mètre, à l’exception des mineurs qui doivent être accompagnés d’un adulte.

Yaxchilan, Chiapas

Dans chaque lieu, le nombre de personnes pouvant accéder à la fois au site et à chaque section a été précisé, en fonction des dimensions des salles.s, espaces et zones de service, ainsi que ceux qui seront fermés, en raison de leurs dimensions, il n’est pas possible de maintenir une distance saine. Pour le moment, le service de blanchisserie est suspendu, seul un petit sac est autorisé.

En Basse Californie, ce vendredi 23 octobre, deux sites patrimoniaux de la ville de La Rumorosa ont repris leur face-à-face: la zone archéologique d’El Vallecito et le musée du site de Campo Alaska. Pour le moment, les deux ne peuvent être visités que le vendredi, samedi et dimanche.

À El Vallecito, une enclave qui abrite de nombreux pétroglyphes et manifestations rock-graphiques, les heures sont de 08h00 à 15h00, permettant un maximum de 50 visiteurs simultanément. Il est à noter que la réserve naturelle dite «Rooted Man» restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Le musée du site de Campo Alaska, installé dans un bâtiment construit dans les années 1920, expose les expositions Nomades de la boue: poterie Yuman préhistorique et actuelle de Baja California et Le Monde, le Dragon et le Serpent d’Eau. Cosmogonie et art des peuples indigènes de Baja California, ouvert de 9h00 à 16h00 et autorise un maximum de cinq personnes simultanément par chambre. L’accès est gratuit.

Pendant ce temps, en Basse-Californie du Sud, quelques autres musées ont repris leurs activités. Le premier est le musée régional de l’entité, à La Paz, qui se visite du lundi au dimanche de 10h00 à 16h00. La capacité maximale est de 10 personnes en même temps à chaque étage.

Le second est le Musée des Missions Jésuites, à Lorette, dont les heures sont du mardi au dimanche, de 9h00 à 15h00. Dans ce bâtiment du 18ème siècle, qui rend compte de l’évangélisation dans cette géographie reculée de l’ancienne Nouvelle-Espagne, la capacité maximale par salle est de cinq personnes.

La zone archéologique Las Labradas est située sur la côte de l’océan Pacifique, dans l’ejido La Chicayota, municipalité de San Ignacio. Photo Ile Maurice

Les heures de visite du site archéologique sont du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00, et de 11h00 à 17h00 pour le centre d’interprétation “Phil Weigand”. Il peut y avoir un maximum de 25 personnes en même temps dans la zone didactique, et 60 personnes simultanément dans la zone archéologique, donc l’espace fonctionnera à 25% de sa capacité d’afflux.

Le public est exhorté à respecter les règles sanitaires et à suivre les recommandations et indications que le personnel de l’Institut indique lors du séjour dans ces espaces. Dans le cas où une personne présente des symptômes de contagion du COVID-19, elle sera correctement canalisée, ainsi que tous ses compagnons.

Le ministère de la Culture et l’INAH ont pour objectif que la visite des sites archéologiques et des musées devienne une motivation, mais il est très important que le public se souvienne que nous vivons toujours une épidémie active qui nous met tous en danger, les deux ainsi que les visiteurs, il est donc de la plus haute importance de respecter les directives sanitaires et de prêter attention aux recommandations et indications que le personnel de l’Institut indique pendant le séjour dans ces espaces, qui sont pour le plaisir de la société.

PLUS SUR CE SUJET:

Il y a déjà une date pour l’ouverture de la zone archéologique de Teotihuacan

Les zones archéologiques de Guanajuato et Campeche ouvertes au public

L’ouverture de trois nouvelles zones archéologiques sur l’itinéraire du train maya est viable, a déterminé l’INAH

Découvrez le calendrier de réouverture des lieux culturels du pays

C’était la visite ancestrale de Chadwick Boseman à Teotihuacan, Mexique