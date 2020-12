(Photo: Shutterstock)

«Et quand Jésus est né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des sages sont venus de l’est à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui est né? Parce que nous avons vu son étoile à l’est et que nous venons l’adorer “.

«Alors Hérode, appelant secrètement les mages, leur demanda avec diligence l’heure à laquelle l’étoile était apparue; et les envoyant à Bethléem, il dit: «Allez là-bas et demandez diligemment au sujet de l’enfant et, quand vous le trouverez, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j’aille l’adorer. Et ils, ayant entendu le roi, s’en allèrent; et l’étoile qu’ils avaient vue à l’est les précéda, jusqu’à ce qu’en arrivant, elle s’arrêta là où était l’enfant. Et quand ils ont vu l’étoile, ils se sont réjouis avec une grande joie.

Beaucoup d’entre nous connaissent l’histoire. Avec ces paroles, saint Matthieu a décrit dans son évangile comment, la nuit de la naissance de Jésus, une étoile est apparue dans le ciel et a guidé les trois sages même la crèche dans laquelle le Messie a été trouvé. Mais à quelle étoile le texte se réfère-t-il et où se trouve-t-il dans le ciel?

Pendant des siècles, ces questions ont intrigué les astronomes, qui ont tenté de déchiffrer ce que les sages de l’Orient ont observé cette nuit-là dans la voûte céleste. Cependant, malgré les meilleurs efforts, la vérité sur l’étoile de Bethléem est encore un mystère.

«De nombreux astronomes, dont Kepler, ont tenté d’expliquer ce qu’était l’étoile de Bethléem. Et bien sûr, il n’y a pas d’étoile dans le ciel appelée l’étoile de Bethléem. Alors les astronomes ont dit: “Eh bien, qu’est-ce que c’était? Que voulaient-ils dire?” Si je guide les Rois Mages, ce sera quelque chose d’important », a-t-il expliqué dans une interview avec Infobae Mexique Dr. Raúl Mújica, astronome de l’INAOE et du Comité National de la Nuit des Etoiles.

Bien que l’origine du phénomène reste une énigme, ces dernières semaines, de nombreux médias ont déclaré que Le 21 décembre 2020, au coucher du soleil, l’étoile réapparaîtrait dans le ciel.

Bien sûr, la célèbre star n’a pas refait surface cette nuit-là. C’étaient les planètes Jupiter et Saturne, qui s’alignaient dans une grande conjonction et ont été vus de plus près que jamais au cours des 800 dernières années, brillant sur le reste des objets célestes.

Selon le Dr Raúl Mújica, depuis que San Mateo a écrit ses vers, différentes hypothèses ont été émises sur le phénomène astronomique observé par les mages. Et justement l’une de ces explications aurait conduit les journaux numériques à se référer la grande conjonction des géants gazeux comme “étoile de Bethléem”.

Ce qui est clair, c’est que malgré les affirmations des médias, Aujourd’hui, personne ne sait avec certitude quel objet céleste est apparu dans le ciel cette nuit-là. Et trouver une réponse irréfutable n’a pas été facile, puisque différents problèmes interfèrent, «de la traduction, des dates et bien sûr de l’interprétation». Et malgré tout, l’histoire de ce phénomène qui a illuminé le ciel de Judée continue de captiver tous ceux qui le connaissent.

Une boule de feu, un météore, une étoile Nova?

(Photo: Shutterstock)

À la recherche de la vérité derrière l’étoile de Bethléem, les astronomes se sont demandé si cela pouvait réellement être une météore ou boule de feu qui a frappé notre atmosphère, et a traversé le ciel pendant quelques secondes. Mais la possibilité a été rapidement écartée.

«On a essayé d’expliquer avec des bolides, que ce sont des phénomènes qui se produisent dans le ciel, qu’ils ressemblent à des roches incandescentes, et qu’ils sont en fait des météores, c’est-à-dire des morceaux de roche qui pénètrent dans l’atmosphère. On a essayé d’expliquer avec ça, avec des étoiles filantes disons longue durée, mais quand même, personne ne pouvait expliquer ce qu’est l’étoile de Bethléem car elles durent très peu. Les astronomes les ont donc rejetés », a raconté le Dr Raúl Mújica.

Il a également été étudié s’il pouvait s’agir d’une star de la nova, mais l’idée a également été rejetée.

«Les étoiles Nova sont des étoiles qui sont simplement silencieuses et qui, tout à coup, commencent à briller beaucoup plus. Il y a même des enregistrements d’étoiles de la nova que l’on voit dans la journée. Mais cela ne peut pas être parce que toutes ces nouvelles étoiles ont été identifiées.»A ajouté l’astronome mexicain.

La comète de Halley?

(Photo: fichier)

Dans le sapin de Noël, en plus des sphères, des guirlandes et des lumières colorées, nous plaçons généralement une grande étoile dorée ou argentée sur les branches les plus hautes. Cependant, sa forme est différente de celle d’une étoile ordinaire, car elle a une grande queue allongée qui part du noyau.

«Sur le sapin de Noël, et tout près de la naissance, nous avons mis une étoile qui a une queue, qui est en fait comme une comète. Ensuite [los astrónomos] Ils ont dit: ‘Eh bien, c’était peut-être une comète qui est apparue à ce moment-là ”, a expliqué l’expert INAOE.

À la fin du Moyen Âge, dans sa célèbre fresque “L’adoration des mages”, l’artiste florentin Giotto di Bondone a dessiné l’étoile de Bethléem sous la forme d’une comète. Selon Raúl Mújica, probablement le peintre a assisté au passage de la comète de Halley en 1301, ce qui l’aurait inspiré à faire sa peinture quelque temps plus tard, entre 1303 et 1305.

La comète de Halley, l’une des plus célèbres de l’histoire, est périodique et prend environ 76 ans pour faire le tour du Soleil.Avant son apparition en 1301, d’autres observations de la Terre avaient été enregistrées, comme en 240 avant JC, ou en 12 avant JC, lorsque les astronomes chinois l’ont détecté dans le ciel.

D’après les dates, il s’ensuit que Halley n’a pas visité la Terre l’année de la naissance de Jésus, donc cela ne pouvait pas être l’étoile de Bethléem. Mais aurait-il pu être une autre comète?

“Des recherches ont été faites dans des catalogues, dans des archives de cultures différentes: il n’y a pas de comète qui corresponde plus ou moins étroitement aux dates de la naissance du Christ”.

La planète Vénus?

De nombreuses nuits, Vénus Il peut se vanter d’être l’un des objets célestes les plus brillants du ciel. Pour cette raison, la possibilité que notre prochain soit l’étoile mystérieuse mentionnée dans l’Évangile de Matthieu a également été soulevée.

Cependant, cette idée semblait improbable en raison d’un problème de traduction. Bien que pendant des siècles nous les ayons connus sous le nom de «mages», ils étaient en réalité des «rois sages», il est donc présumé qu’ils avaient des connaissances en astronomie, ce qui leur a permis de différencier Vénus du reste des éclairs dans le ciel.

«Le terme utilisé ‘magui’, qui a été interprété comme magicien, est en fait sage. On a donc dit que les sages étaient des sages de l’Est et qu’ils avaient sûrement connaissance du ciel, et que pour cette raison, il ne pouvait pas être une comète, car ils pouvaient l’identifier. Ce ne pouvait pas être Vénus, car ils pouvaient l’identifier. La chose la plus proche est une conjonction ».

Johannes Kepler: une triple conjonction

(Photo: REUTERS / Callaghan O’Hare)

Au XVIIe siècle, l’astronome allemand Johannes Kepler proposa une autre hypothèse plausible, après avoir observé en 1603 la triple conjonction de Jupiter et de Saturne.

«Après que les astronomes ont écarté toutes ces options, Kepler, qui a déjà observé une triple conjonction, a pensé que cela pourrait être une possibilité. Triple parce que sur une période de six mois, Jupiter et Saturne se rencontrent trois fois. Kepler a dit: “Pourquoi l’étoile de Bethléem ne pourrait-elle pas être plusieurs objets qui se sont réunis?”, A raconté Raúl Mújica.

«Quelque temps plus tard, un autre astronome qui était aussi un pasteur, nommé Charles Pritchard, a fait les calculs des conjonctions et il s’avère qu’il a découvert qu’une triple conjonction s’était produite sept ans avant la naissance du Christ. Dans sept ans avant JC. D’autres problèmes viennent là-dedans, mais c’est la chose la plus précise sur ce que l’étoile de Bethléem aurait pu être ».

Le 29 mai, le 29 septembre et le 4 décembre de l’an 7 avant JC, trois conjonctions se sont produites, alors peut-être que ce phénomène pourrait être la célèbre étoile citée par la Bible. Cependant, par calculs, cette hypothèse suscite une grande controverse, car si elle était confirmée, cela signifierait que la date socialement acceptée de la naissance du Messie pourrait être fausse. En fait, on sait qu’il n’est pas venu au monde le 25 décembre, mais que ce jour a été établi plus tard, jusqu’en l’an 336 après JC.

«Cela ne coïncide pas avec l’année, donc des interprétations ont été faites de ce que disent les Évangiles et ils ont constaté qu’en plus d’être des extrapolations, les dates devraient être ajustées, comme la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de jeu entre ce que disent les évangiles, entre les décisions des dates et entre les événements astronomiques possibles “.

Bien que jusqu’à présent personne n’ait été en mesure de confirmer ce qu’était l’étoile de Bethléem, et que l’étoile soit enveloppée d’une aura de mystère, le Dr Raúl Mújica espère que les médias qui ont dit qu’il réapparaîtrait en décembre, ont été inspirés par la proposition. de Kepler, l’explication la plus convaincante de ce que pourrait être le phénomène astronomique qui a illuminé une nuit le firmament de Judée, et a surpris les trois rois d’Orient.

PLUS SUR CE SUJET:

Les Géminides, le solstice d’hiver ou l’étoile de Bethléem: les phénomènes astronomiques que l’on peut observer depuis le Mexique en décembre

Les Géminides: comment et quand voir la pluie de météores la plus spectaculaire de l’année en provenance du Mexique