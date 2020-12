Miguel Ángel Russo a déploré le tirage au sort angoissant d’Arsenal (.)

Bouche laissez glisser trois points sur la fin avant Arsenal. L’équipe Xeneize, même avec l’entrée de plusieurs de ses figures après avoir commencé le match avec une formation alternative, n’a pas pu maintenir le résultat en faveur et l’équipe Viaducto a réalisé un match nul angoissant dans le match qui a marqué le début du chemin des deux équipes du Groupe A de la Phase Champion du Coupe Maradona.

L’entraîneur Michelangelo Russo Il a montré un certain mécontentement quant au score final, bien qu’il ait souligné la performance de ses joueurs. «C’était un match difficile, comme tout le football argentin. On aurait pu le définir, le rival parie beaucoup sur la balle arrêtée et vous transforme en un seul. C’est bien pour nous de jouer et de continuer dans ce domaine », a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec TNT Sports.

“Je ne me suis pas senti dépassé dans le jeu”, a-t-il assuré, tout en mettant en avant les performances de jeunes footballeurs tels que Gastón Ávila ou Exequiel Zeballos. «Nous leur faisons confiance, nous sommes au-dessus d’eux et ils sont l’avenir du club. Ils ont des minutes. C’est difficile parce que parfois Boca ne vous permet pas tout ce genre de choses. Ils doivent profiter de ces moments. Ils doivent continuer à grandir, apprendre à quel point le football argentin est dur et ne pas donner un pouce d’avantage“Il ajouta.

Diego Pulpo González était l’auteur du but de Boca (FotoBaires)

Concernant l’objectif de Diego Gonzalez, qui a marqué son premier but avec le maillot Boca et après avoir été au chômage pendant plus d’un an en raison d’une blessure grave, blessure: “Nous prenons le poulpe petit à petit. C’est très difficile car c’est une année où nous trébuchons, mais j’ai des gens et nous nous engageons sur ce que nous recherchons ».

Russo a reconnu qu ‘”il est difficile de maintenir le rythme avec des gens qui ne jouent pas” et qu’en conséquence “dans un ballon debout, vous souffrez”. “Le tirage au sort vous complique car je n’aime pas ne pas prendre les trois points et plus dans la Bombonera. Boca est toujours Boca », a-t-il conclu, avec une certaine déception lors du tirage au sort final.

Désormais, Xeneize cherchera à quitter cette mauvaise boisson pour se concentrer sur le grand objectif de la Copa Libertadores: mercredi prochain à 21h30, ils se rendront Courses pour le match aller des quarts de finale. Le match sera arbitré par l’Uruguayen Esteban Ostojich, tandis que l’Argentin Mauro Vigliano sera en charge du VAR.

