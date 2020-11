Février de cette année: Messe pour Fernando Báez Sosa devant la maison de ses parents (Nicolás Stulberg)

L’enquête est close. Ce matin, dans un document de 343 pages auquel vous avez accédé Infobae, la procureur Verónica Zamboni requis Juge des garanties David Mancinelli L’élévation au procès des joueurs de rugby accusés d’avoir frappé Fernando Báez Sosa au crâne devant la discothèque Le Brique en janvier de cette année.

L’accusation a demandé la convocation au procès concernant les prévenus détenus Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli Matías Benicelli, Blas Cinalli et Ayrton Viollaz.

D’autre part, Zamboni il a demandé le licenciement de Juan Guarino et Alejo Milanesi, qui n’ont pu être localisés dans l’intrigue de l’événement ni accusés comme accessoires. Le jeune homme désigné comme le “rugbier numéro 11”, Tomás Colazzo, n’a pas non plus été inculpé ou situé dans l’intrigue de l’événement.

Les charges contre l’accusé Ils ne sont pas seulement pour le crime de double homicide aggravé par trahison et pour la participation préméditée de deux personnes ou plus, qui comprend la peine de réclusion à perpétuité: également inclure des allégations de blessures mineures pour les passages à tabac des cinq amis de Báez Sosa présents la nuit du crime.

La situation de Pablo Ventura il se maintient: il n’y a rien à vous impliquer dans l’affaire. L’élévation au procès, pour sa part, n’établit pas l’un des plus grands mystères de l’affaire: lequel des dix joueurs de rugby de Zárate l’a faussement laissé entendre, fait survenu lors de son arrestation le matin du crime et qui a déclenché une traque de la police de Buenos Aires qui a atteint la porte de sa maison.

Guarino et Milanesi cette année après leur sortie de prison: le procureur a demandé leur renvoi (Ezequiel Acuña)

Zamboni a détaillé le plan meurtrier à sa demande, avec une division des rôles pour attaquer perfidement:

“Les premiers cinq sujets actifs -Maximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli et Blas Cinalli-, avant d’accepter d’intercepter la victime et de la battre pour la tuer, sur le chemin devant la salle de danse Le Brique, ils abordent Fernando Báez par derrière, profitant du fait qu’il était sur le dos et sans défense et agissant ainsi sur l’assurance, en vertu de la supériorité numérique et physique, l’entourez, bondissez sur lui et commencez à lui frapper le visage et le corps, à la fois pour lui et pour ses amis, à la suite de quoi, Fernando tombe au sol à genoux puis inconscient – accomplissant ainsi le plan prémédité, divisant les tâches précédemment convenues », a-t-il déclaré.

Les coups ont continué: “Ils ont causé sa mort presque immédiatement, le faisant subir un arrêt cardiaque causé par un choc neurogène dû à une BLESSURE GRAVE AU CRÂNE”, continue le document, entre cris et insultes comme “Merde noire.”

Tout comme il y avait cinq batteurs, les autres ont veillé à ce que personne ne puisse défendre Báez Sosa alors qu’il était lâchement attaqué. “Les trois sujets restants -Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi et Luciano Pertossii-, après accord et répartition des tâches avec les autres sujets actifs, ils ont également délibérément participé à l’agression afin de tuer la victime, permettant fondamentalement la commission de l’acte, puisqu’ils ont entouré à la fois Fernando Báez Sosa et les amis qui étaient à côté de lui, l’empêchant ainsi de se défendre et même recevoir une défense de leurs amis et / ou de tiers ».

Mais Guarino et Milanesi, pour leur part, n’étaient pas présents dans cette séquence. Ils ont été vus au bowling, avant et après le crime avec les accusés, mais l’accusation n’a pas été retenue. Après avoir passé des semaines dans les cellules de la police et à la prison de Dolores, Guarino et Milanesi sont rentrés chez eux à Zárate tandis que leurs compagnons Ils ont été transférés au bureau du maire n ° 3 de Melchor Romero pour vivre séparément de la population carcérale et partager un téléphone portable entre tous.

Pour Guarino et Milanesi, assure le procureur, les nombreuses rondes de reconnaissance n’ont pas pu les localiser de manière fiable dans le temps et dans le lieu. Les contrôles ADN et les compétences scopométriques sur les chaussures utilisées pour frapper Fernando ont également donné des résultats négatifs.

Les caméras ne pouvaient pas non plus les impliquer. “Bien que Juan Pedro Guarino et Alejo Milanesi aient été vus sur place et à proximité par des caméras privées (de «Le Brique», «Supermercado Marina» et «Complejo Octógono») et des caméras publiques (divers dômes situés sur l’Avenida 3 et au coin de l’Avenida Buenos Aires), la vérité est que Ils n’ont pas non plus pu être localisés, par les séquences du film, sur le lieu direct de l’attaque contre Fernando, mais uniquement à proximité immédiate et loin de la victime ». Les blessures que Milanesi avait au moment de sa découverte par le Buenos Aires et qui ont conduit à son arrestation ne pouvaient être liées au crime.

Ainsi, Zamboni a demandé qu’ils soient renvoyés.

Le juge Mancinelli peut valider ou rejeter les demandes de Zamboni, décision qui peut faire l’objet d’un appel. Dans le cas d’un procès oral, le parquet sera en charge du procureur Juan Manuel Dávila.

