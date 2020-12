Les meilleurs jeux de Facundo Campazzo dans une nouvelle victoire contre les Portland Trail Blazers

Les Denver Nuggets continuent d’avancer dans sa quête pour arriver dans les meilleures conditions au début de la nouvelle saison pour partir en quête de vengeance, après avoir chuté 4 à 1 en finale de Conférence Ouest face aux champions, Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. La franchise du Colorado a clôturé sa pré-saison avec une nouvelle victoire contre les Portland Trail Blazers sans son chiffre de tête, Damian Lillard (129-96).

L’Argentin Facundo Campazzo il n’a pas eu une grande contribution dans sa troisième présentation. Dans le peu plus de 12 minutes sur le terrain ont contribué un triple et un vol. Bien qu’il ait laissé une bonne image en conduisant, en schématisant les infractions et en exécutant ses passes diaboliques classiques, il a un peu souffert en défense, car ils l’ont accusé. cinq fautes personnelles.

Facundo Campazzo a contribué à la nouvelle victoire des Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers (Photo: .)

Cependant, son attitude dans le jeu a suscité les éloges de l’entraîneur Michael Malone lors d’une conférence de presse. “Facu a gagné le respect de tout le monde dans le vestiaire. Chaque fois qu’il est sur le terrain, quelque chose de bien va se passer. C’est une extension de la mienne sur le terrain. Il sera mal à l’aise pour tous ses rivaux avec sa défense », a commencé son histoire.

L’entraîneur a souligné que l’Argentin avait “une bonne pré-saison” et a souligné que “tout le monde dans l’organisation aime la façon dont il joue impoli». Après trois matchs, l’ancien meneur du Real Madrid et une référence pour l’équipe argentine a en moyenne 3,7 points, deux passes décisives et un vol en 16 minutes.

Paul Millsap (24 points, cinq rebonds et deux interceptions), Gary Harris (12 et trois) et Michael Porter Jr (but de dix, huit et trois passes) ont mené le score des Denver Nuggets, tandis qu’à Portland Trail Blazer, la performance s’est démarquée. par CJ McCollum, avec 26 points, un rebond et deux passes.

Les débuts officiels de la saison NBA pour les Nuggets de Homme araignée Campazzo (a donc été surnommé par son partenaire Jamal Murray) Ce sera le 23 décembre contre les Sacramento Kings au Ball Arena. Le jour de Noël (à 00h30 le samedi 26 pour l’Argentine), le match sera contre les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George. Puis, le 28, également à Denver, la présentation sera contre les Houston Rockets. À peine 24 heures plus tard, le finaliste final de la Conférence Ouest se rendra pour jouer à Sacramento, et le 1er janvier jouera à domicile contre les Phoenix Suns.

Il y avait également sept autres engagements hier. Les 76ers de Philadelphie ont prévalu 113-107 contre les Indiana Pacers, le Miami Heat a battu les Raptors de Toronto 117-105, les Cleveland Cavaliers ont succombé 83-119 contre les Knicks de New York, les Brooklyn Nets ont battu les Boston Celtics 113-89 , les Milwaukee Bucks ont été surpris par 127 à 113 contre les New Orleans Pelicans, les Chicago Bulls ont réagi à l’heure et ont battu les Oklahoma City Thunders de 105 à 103 et les Los Angeles Lakers ont battu les Phoenix Suns de 114 à 113.

PLUS SUR CE SUJET:

Le Spiderman de Facundo Campazzo joue dans la première victoire de Denver en NBA en pré-saison

La guerre pour “Spiderman”: le croisement inattendu entre deux figures de la NBA par le nouveau surnom de Campazzo

L’intimité de Facundo Campazzo en NBA: comment il a «acheté le vestiaire» des Denver Nuggets en une semaine seulement