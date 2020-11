JERUSALEM (AP) – L’envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient a déclaré lundi qu’il était “très préoccupé” par la décision israélienne de faire avancer la construction d’une colonie juive à Jérusalem-Est qui compliquerait davantage la formation d’un Etat palestinien voisin.

La décision pourrait également mettre en colère le prochain gouvernement des États-Unis, qui s’oppose à l’expansion des colonies et espère relancer les négociations sur une solution à deux États.

L’Autorité territoriale israélienne a annoncé dimanche sur son site Internet qu’elle avait ouvert des appels d’offres pour la construction de plus de 1 200 nouvelles maisons à Givat Hamatos, selon le groupe anti-établissement israélien Peace Now.

“S’il est construit, il consolidera davantage un arc de colonies entre Jérusalem et Bethléem en Cisjordanie occupée”, a déclaré Nickolay Mladenov, envoyé de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, dans un communiqué.

«Cela nuirait considérablement aux perspectives d’un futur État palestinien contigu et de parvenir à une solution négociée à deux États basée sur les lignes de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. La construction de colonies est illégale selon le droit international et je demande aux autorités de révoquer cette mesure », a-t-il ajouté.

L’Autorité palestinienne et le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne ont également critiqué cette décision. Les Palestiniens veulent former un État qui comprend Jérusalem-Est et la Cisjordanie, territoires occupés par Israël lors de la guerre de 1967, et considèrent les colonies comme un obstacle majeur à la paix.

Près de 500 000 colons vivent actuellement en Cisjordanie et plus de 220 000 à Jérusalem-Est. Les Palestiniens soulignent que l’augmentation de cette population impose les possibilités de créer leur État.

Israël a longtemps rejeté la critique de sa politique d’implantation, mais la décision de poursuivre la construction à Givat Hamatos pourrait affecter ses relations avec le président élu américain Joe Biden, qui a promis d’avoir une stratégie plus neutre en le conflit.

Le président sortant Donald Trump a apporté un soutien sans précédent à Israël, notamment en abandonnant la position américaine traditionnelle selon laquelle les colonies sont illégitimes. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo doit visiter cette semaine une colonie juive en Cisjordanie occupée, dans une rupture frappante avec ses prédécesseurs, qui ont fréquemment critiqué la construction de colonies.