L’Équateur a besoin de plus d’aide internationale pour les programmes qui lui permettent d’atténuer le changement climatique, a déclaré vendredi le vice-ministre équatorien des Affaires étrangères Arturo Cabrera, à l’occasion des cinq ans de l’Accord de Paris.

Le pays “a besoin de la plus grande coopération internationale possible pour soutenir les actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique”, a déclaré le responsable lors d’une cérémonie organisée dans une lande à la périphérie de Quito, à laquelle ont participé les ambassadeurs de France, d’Italie et du Royaume-Uni. Uni.

Ces pays promeuvent des plans environnementaux en Équateur, l’un des plus mégadivers de la planète et qui – selon Cabrera – est responsable de 0,15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le vice-chancelier a ajouté que “si la tendance actuelle à l’augmentation de la température mondiale se poursuit, l’Équateur subirait une augmentation de deux degrés (centigrades) de la température moyenne jusqu’à la fin du siècle”.

Les engagements internationaux au titre de l’Accord de Paris visent à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 ° C, et si possible 1,5 ° C, par rapport à l’ère préindustrielle, en vue de réduire les effets du changement climatique.

Cependant, l’ONU vient d’avertir que la diminution des émissions de gaz à effet de serre due à la pandémie de covid-19 aura un impact «négligeable» et que le monde se dirige vers un réchauffement de 3 ° C.

“Même l’Amazonie et (l’archipel des) Galapagos présenteraient des augmentations plus élevées, avec de graves altérations et avec l’intensification des phénomènes de variabilité naturelle du climat, comme le phénomène El Niño”, a déclaré le vice-ministre de la réserve naturelle du Chakana, in dominios du volcan Antisana (50 km au sud-est de Quito).

L’Équateur est l’un des huit pays d’Amérique du Sud qui partagent le bassin amazonien et possède les îles Galapagos, à 1000 km au large de la côte, qui font partie de la réserve de biosphère et possèdent une flore et une faune uniques au monde.

L’ambassadeur de France à Quito, Jean Baptiste Chauvin, a déclaré à son tour que l’Agence française de développement (AFD) finance les politiques environnementales équatoriennes avec un prêt de 150 millions de dollars et qu’elle alloue plus de ressources à d’autres plans tels que lutter contre la déforestation dans la forêt amazonienne.

Lors de la cérémonie, le ministre équatorien de l’environnement et de l’eau, Paulo Proaño, a indiqué que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, son pays promouvait, par exemple, des programmes agricoles agroécologiques et une gestion durable des forêts.

“Nous nous engageons à poursuivre cette action climatique pour atténuer les effets du changement climatique, et pour que ce pays devienne un territoire résilient au climat avec un processus de développement durable et de faibles émissions”, a-t-il ajouté.

