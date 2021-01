Le ministère de la Santé, pour sa part, a confirmé que l’organisme de réglementation sanitaire du pays a autorisé l’importation du vaccin AstraZeneca, en environ 5 millions de doses, qui sera appliqué à 2,5 millions d’Équatoriens. . / Jose Jácome / Archives

Quito, 24 janvier . .- L’Agence nationale équatorienne pour la réglementation, le contrôle et la surveillance de la santé (Arcsa) a autorisé l’utilisation et l’importation de cinq millions de doses du vaccin britannique d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, pour renforcer le plan de vaccination contre le coronavirus SRAS-CoV-2 dans le pays.

Le directeur exécutif d’Arcsa, Mauro Falconí, a déclaré à Efe que l’organisme qu’il dirige, comme il l’a fait avec Pfizer-BioNtech, a approuvé le vaccin développé par AstraZeneca et Oxford pour l’importation.

Falconí a expliqué qu’Arcsa a la “responsabilité d’assurer le meilleur produit possible pour la population” et c’est pourquoi le processus d’approbation du vaccin britannique respectait “des paramètres de vérification stricts”, également en conformité avec ceux exigés par les agences internationales de la bouquet.

«Nous ne pouvons pas abandonner la possibilité que tout vaccin ou autre produit mettant la population en danger entre dans le pays», a déclaré le directeur exécutif d’Arcsa.

Bien qu’il n’ait pas précisé quand les doses du vaccin britannique arriveraient dans le pays, il a dit qu’il savait que le gouvernement et la société avaient discuté pour que cela se produise “le plus tôt possible”.

Falconí a également expliqué qu’il n’avait reçu aucune demande d’autres laboratoires ou sociétés pharmaceutiques pour l’arrivée de nouveaux vaccins, pour lesquels il a insisté sur le fait que seuls deux ont été approuvés à ce jour: celui de Pfizer et celui d’AstraZeneca.

Il a fait remarquer qu’il n’avait pas reçu de demande d’approbation pour le vaccin russe Spoutnik V, qui est appliqué en Argentine, et a assuré que, si cette demande arrivait, elle serait traitée avec la même rigueur que celles qui ont déjà été acceptées.

“Nous n’avons pas à bloquer tout type de produit qui veut entrer dans le pays, tant qu’il est conforme aux exigences que nous avons en matière de contrôle et de surveillance sanitaires”, a fait remarquer le directeur d’Arcsa.

Le ministère de la Santé, pour sa part, a confirmé que l’organisme de réglementation sanitaire du pays a autorisé l’importation du vaccin AstraZeneca, en environ 5 millions de doses, qui sera appliqué à 2,5 millions d’Équatoriens.

Cela “permettra à l’Equateur de renforcer le processus de confinement de la maladie pour parvenir à l’immunité collective”, a ajouté le ministère dans un communiqué en assurant que “l’arrivée dans le pays de ces nouveaux vaccins constitue le début de la fin de cette pandémie qui a perturbé le monde”.

L’Équateur prévoit d’obtenir jusqu’au troisième trimestre de cette année quelque 18 millions de doses de vaccins contre le covid-19, qui serviront à immuniser 9 millions d’Équatoriens, soit 60% de sa population.

Jeudi dernier, l’Équateur a entamé son plan national de vaccination avec la fourniture de quelque 8 000 doses de Pfizer aux personnels de santé de la soi-disant «première ligne» de soins et des centres gériatriques.

Le gouvernement équatorien a annoncé qu’il investirait environ 200 millions de dollars dans l’acquisition de vaccins contre le covid-19, qui seront expédiés jusqu’en septembre ou octobre.

Le ministère de la Santé a annoncé son intention d’acquérir quelque deux millions de doses du consortium Pfizer-BioNtech, cinq millions du britannique AstraZeneca, quatre millions de la société Covaxx et huit autres millions de l’initiative Covax, coordonnée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).