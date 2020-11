Une réunion attrayante sera la vedette Equateur et Colombie, à Quito, pour la quatrième journée des éliminatoires sud-américains en route vers la Coupe du monde Qatar 2022. L’équipe locale, décimée par certains infectés par le coronavirus dans leur équipe, tentera de profiter des conditions climatiques de leur stade devant une table basse qui a réagir après la dernière défaite subie. Le match débutera à 18 (heure argentine), sera arbitré par le Vénézuélien Jesús Noel Valenzuela Sáez et télévisé par TyC Sports.

La bonne séquence de l’équipe dirigée par Gustavo Alfaro a été quelque peu assombri dans les jours précédant cette réunion par le vague de contagions à l’intérieur du bunker de Le Tri. Ils étaient d’abord Enner Valencia, Alan Franco et Diego Palacios ceux qui ont été victimes du coronavirus. Et puis un autre trio, composé de Moisés Corozo, José Cifuentes et Mario Pineida, a été désaffecté pour avoir été testé positif au COVID-19.

L’entraîneur argentin a décidé de faire appel à Jordi Alcívar, José Cevallos et Jacob Murillo pour compléter la masse salariale décimée face à cet engagement qui peut devenir vital pour les Équatoriens: s’ils réussissent, ils resteront dans la zone de classement et atteindront le Brésil en tête. du classement.

Enner Valencia, l’une des victimes en Équateur pour être positif au coronavirus (REUTERS / Luisa Gonzalez)

Les perspectives sont différentes pour les Colombiens de Carlos Queiroz, que bien qu’ils n’aient pas subi de pertes dues au virus, ils arrivent après une dure défaite en tant que locaux en Uruguay et doivent récupérer le terrain perdu dans une redoute compliquée telle que l’altitude mais dans laquelle historiquement, ils ont obtenu de bons résultats (Le format de qualification actuel étant contesté, la Colombie est le pays qui a pris le plus de points à Quito). Ajouter par trois servirait le casting portugais non seulement pour regagner la confiance mais aussi pour s’installer dans le classement, dépassant même la ligne de son adversaire de service.

Alfaro essaierait quelques variantes par rapport aux onze de départ qui ont affronté le dernier duel de la hauteur de La Paz contre la Bolivie: Pedro Perlaza pour Ángelo Preciado, Adolfo Muñoz pour Beder Caicedo, Jeghson Méndez pour Junior Sornoza et Renato Ibarra pour Carlos Gruezo. Dans la visite, il y aura une modification forcée en raison de l’expulsion de Yerri Mina (Davinson Sánchez entrerait) et deux autres tactiques: Luis Orejuela de Jefferson Lerma et Luis Díaz de Luis Muriel.

Formations probables:

Equateur: Alexander Domínguez; Pedro Perlaza, Xavier Arreaga, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán; Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Adolfo Muñoz; Renato Ibarra; Michael Estrada et Ángel Mena. DT: Gustavo Alfaro

La Colombie: David Ospina; Luis Orejuela, Jeison Murillo, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe; Luis Díaz, James Rodríguez et Duván Zapata. DT: Carlos Queiroz

Stade: Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Temps: 18 (heure argentine)

Va téléviser: TyC Sports (pour l’Argentine)

