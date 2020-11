Selon le ministère de la Santé, 808 personnes sont hospitalisées pour covid-19, dont 324 ont un pronostic réservé. EPA / José Jácome / Archives

Quito, 14 novembre . .- Les cas cumulés de contagion par covid-19 en Équateur s’élevaient ce samedi à 179.627, 953 nouveaux par rapport à la veille, tandis que le défunt totalisait 12.997, après 20 nouveaux, a rapporté le ministère de Santé publique.

La somme des décès reflète les cas confirmés (8 658) et les cas probables (4 339), tandis que 154 956 patients ont réussi à se remettre de la maladie et 22 346 sont sortis de l’hôpital.

Selon le ministère de la Santé, 808 personnes sont hospitalisées pour covid-19, dont 324 ont un pronostic réservé.

La province andine de Pichincha, dont la capitale est Quito, est celle avec le plus de cas de contagion parmi les 24 juridictions du pays, avec 64 000 positifs, 447 de plus que vendredi.

Il est suivi du nombre par la province côtière de Guayas, avec Guayaquil en tête, avec 23155, après quoi apparaissent Manabí (11970), Azuay (11087), El Oro (6847), Loja (6675), Tungurahua (6312), Saint-Domingue de los Tsáchilas (5 392), Imbabura (5 053), Cotopaxi (4 761), Esmeraldas (4 512) et Los Ríos (4 182).

Par villes, la capitale équatorienne est celle qui a la plus forte incidence avec 58 922, ce qui représente 409 nouveaux cas.

Au classement, ils sont suivis par Guayaquil avec 15 971 infections, Cuenca avec 8 768, Loja avec 5 087, Saint-Domingue avec 4 586 et Ambato avec 4 288.

Au cours des trois derniers mois, le nombre d’infections quotidiennes a varié entre moins de mille et 1500, et bien que l’Équateur soit en train de rouvrir, les autorités mettent en garde de ne pas baisser la garde en ce qui concerne les mesures de biosécurité telles que le lavage des mains. et le nettoyage des surfaces, l’utilisation d’un masque et la mise à distance physique.

L’Équateur a appliqué le 16 mars un état d’exception sur tout le territoire équatorien pour faire face à l’expansion de la pandémie, qui dans les premiers mois comprenait un confinement de masse strict.

Après trois mois de quarantaine et une désescalade progressive à partir de juin, le gouvernement équatorien a mis fin à l’état d’exception le 14 septembre, bien qu’il ait demandé à la population d’être coresponsable dans la lutte contre la maladie, notamment du respect des mesures anti-contagion.

L’exécutif équatorien cherche à concilier le maintien de l’urgence sanitaire avec des actions de relance économique, mais a laissé l’application de restrictions pour tenter d’arrêter la pandémie entre les mains des gouvernements locaux (municipalités).

La plupart des établissements d’enseignement maintiennent virtuellement leurs activités, ainsi que plusieurs entreprises.