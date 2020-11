L’Équateur a demandé à la Chine des détails sur la détection de traces de covid-19 dans un conteneur de pomfret congelé d’une société équatorienne, a rapporté le Secrétariat de la communication. . / EPA / ALEX PLAVEVSKI / Archives

Le gouvernement a ratifié, par l’intermédiaire du Ministère de la production, du commerce extérieur, des investissements et de la pêche (MPCEIP), le respect des protocoles de biosécurité des produits d’exportation et, plus particulièrement, dans ceux du segment alimentaire, tous deux dans la réglementation nationale comme à l’international.

Ceci en référence à la notification de l’Administration générale des douanes de Chine sur la détection de traces de covid-19 dans un conteneur de pomfret congelé d’une société équatorienne.

À cet égard, le MPCEIP a officiellement demandé que “des détails supplémentaires sur cette constatation soient fournis pour prendre les mesures correctives nécessaires, le cas échéant”, lit-on dans une déclaration du gouvernement.

De son côté, la douane chinoise a décidé de suspendre, à partir du 31 octobre, le dédouanement des produits de la société concernée pendant une semaine, «après cela elle pourra reprendre automatiquement l’entrée de ses produits sur le marché chinois», a-t-il précisé.

Il a ajouté que le sous-secrétariat à la qualité et à la sécurité du vice-ministère de l’aquaculture et de la pêche maintient un contrôle et une surveillance permanents du secteur de l’aquaculture et de la pêche tout au long de sa chaîne de production.

Parmi les stratégies et plans d’action, il y a le respect – strictement – du plan de contrôle national et des protocoles sanitaires de biosécurité (lignes directrices pour la prévention du COVID-19 et la sécurité alimentaire) du Comité national des opérations d’urgence.

En outre, un accord ministériel par lequel le “Renforcement des actions nécessaires pour l’accomplissement des procédures, protocoles et autres réglementations complémentaires applicables dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, destinés à la prévention et à la maîtrise des risques liés à la contagion du covid” -19, parmi les travailleurs de l’industrie de l’aquaculture et de la pêche “.

Le MPCEIP possède une vaste expérience dans les audits de conformité aux protocoles de biosécurité, qui sont activés pour s’assurer que les produits destinés à la consommation humaine sont conformes aux normes de qualité et de sécurité, indique le document.

Et il ajoute que, pour cette raison, les exportations n’ont pas cessé, malgré la pandémie qui touche le monde entier.

«Le gouvernement national certifie l’ouverture à répondre à toutes les préoccupations qui sont transmises par les autorités de contrôle à l’intérieur et à l’extérieur du pays, afin de garantir la sécurité et la biosécurité des aliments exportés de notre pays», indique le document.

Il ratifie “les bonnes relations” qu’il entretient avec ses principaux partenaires commerciaux et souligne que des contacts permanents seront maintenus, comme cela a été fait jusqu’à présent, avec les autorités chinoises pour effectuer toutes les vérifications nécessaires permettant de renforcer ces processus, conclut le communiqué. .