Quito, 29 novembre . .- L’Équateur enregistre 192117 cas positifs de covid-19 à compter de ce dimanche, depuis le début de la pandémie en février dernier, dont 1208 sont de nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, a rapporté le ministère de la Santé publique.

Selon le rapport quotidien du ministère, le nombre de morts confirmé par la maladie est passé à 8 989 (51 de plus que samedi).

A ces données s’ajoutent 4 434 «décès probables» (dont il y a des soupçons de covid-19, mais qui n’ont toujours pas de confirmation officielle), de sorte que le nombre total s’élèverait à 13 423 décès entre probables et confirmés.

Concernant la situation actuelle dans les 24 provinces du pays, la juridiction la plus touchée est la zone andine de Pichincha, dont la capitale est Quito, avec 69 513 infections (692 de plus que samedi).

Elle est suivie par la province côtière de Guayas, dont la capitale est la ville portuaire de Guayaquil, avec 24 277 cas de contagion (115 de plus que la veille).

Les provinces qui suivent dans l’ordre des infections sont Manabí (12 823), Azuay (11 843), El Oro (7 362), Loja (6 962), Tungurahua (6 668), Santo Domingo de los Tsáchilas (5 515), Imbabura (5 407), Cotopaxi (5 090), Esmeraldas (4 845) et Los Ríos (4 453), parmi les plus touchés.

Concernant la situation des communes ou des cantons, la source a indiqué que Quito reste la ville la plus touchée par la maladie, avec 64 020 cas, soit 667 de plus que samedi.

Vient ensuite Guayaquil, avec 16 821 infections (87 de plus que la veille).

Puis Cuenca apparaît avec 9 383 cas positifs, Loja avec 5 284, Saint-Domingue avec 4 698 et Ambato avec 4 486.

Les données officielles publiées aujourd’hui font état de 169 804 personnes guéries de la maladie, tandis que 23 339 sont sorties de l’hôpital.

Il y a également 857 patients hospitalisés, dont 371 ont un pronostic réservé.

Le rapport est basé sur les 649 551 tests de RT-PCR effectués en Équateur, habité par environ 18 millions de personnes.

Le ministère a précisé qu’il peut y avoir plus d’un échantillon par personne pendant le processus de diagnostic.

L’Équateur a appliqué le 16 mars un état d’exception sur tout le territoire national pour faire face à l’expansion de la pandémie, et a décrété dans les premiers mois un confinement de masse strict.

Le gouvernement a mis fin à l’état d’urgence le 14 septembre, mais a demandé à la population d’être solidairement responsable de la lutte contre la maladie, en particulier avec le respect des mesures de biosécurité.

Le Comité des opérations d’urgence, en charge de la crise sanitaire, a recommandé aux autorités municipales, au secteur privé et à la société civile une série de restrictions afin d’éviter les foules lors des prochaines festivités à Quito (6 décembre), Noël et Nouvel An.