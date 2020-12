La vice-présidente de l’Argentine, Cristina Fernández de Kirchner. . / Juan Mabromata / Archives

Quito, 6 décembre . .- Le gouvernement équatorien a annoncé ce dimanche qu’il avait présenté une note de protestation avant une déclaration de la vice-présidente argentine, Cristina Fernández, sur les prétendus obstacles à la candidature d’Andrés Aráuz, le candidat progressiste équatorien .

Dans une déclaration officielle, le Ministère des affaires étrangères de l’Équateur a annoncé qu ‘<< il avait présenté une note de protestation officielle >>, dans laquelle il regrettait >> les déclarations inopportunes de la vice-présidente, à l’occasion de sa rencontre avec le citoyen équatorien Andrés Arauz en Buenos Aires”.

Dans ces déclarations, selon le ministère des Affaires étrangères, “la démocratie en territoire équatorien est remise en question, ce qui est considéré comme une intervention inacceptable dans les affaires intérieures de l’Équateur”.

<< Le Gouvernement équatorien apprécie les liens d'amitié et de coopération qu'il a historiquement entretenus avec la République argentine et a la volonté et l'intérêt qu'il continue de cette manière avec le Gouvernement du Président Alberto Fernández, afin de travailler sur les questions qui nous unissent et nous sommes réciproquement concernés », ajoute le communiqué.

Améliorer la qualité de vie des deux populations, surmonter les effets de la pandémie de coronavirus, approfondir la démocratie et la paix sont, entre autres, les thèmes communs des deux pays, a ajouté le ministère des Affaires étrangères.

Il a également rappelé que le gouvernement du président Lenín Moreno respecte, “contrairement au passé, les valeurs fondamentales de l’Etat de droit et de l’autonomie des pouvoirs de l’Etat, typiques d’une démocratie active et saine”.

Il a ajouté que le Conseil national électoral (CNE) est un “organe indépendant” qui, parmi ses fonctions, dirige le processus électoral, garantit le vote, enregistre et supervise les mouvements politiques.

Le vice-président argentin a soutenu vendredi dernier le candidat équatorien Andrés Aráuz, coreligionnaire de l’ancien président Rafael Correa (2007-2017) et qui a critiqué l’actuel président, Lenín Moreno.

“Avec Andrés Aráuz Galarza, jusqu’à aujourd’hui un candidat interdit à la présidence de l’Équateur par l’alliance Union for Hope. Lenín Moreno veut-il vraiment que le reste du monde croie qu’il y a de la démocratie en Équateur?”, Fernández de Kirchner a posté sur Twitter .

Le CNE a retardé l’évaluation ferme de la candidature d’Aráuz en raison de plusieurs plaintes de groupes d’opposition qui tentent de l’empêcher de participer aux élections générales du 7 février.

Aráuz lui-même a assuré que, pour lui, il y a “un temps de risque pour la démocratie équatorienne”, puisque le CNE a déjà interdit la candidature de Rafael Correa comme son candidat à la vice-présidence et même un secrétaire de la présidence de Lenín Moreno a menacé de emmener les candidats du soi-disant correísmo en prison.

Le président argentin lui-même, Alberto Fernández, avait déjà soutenu Aráuz dans un post sur Twitter dimanche dernier en disant que “la démocratie ne se construit pas en excluant les acteurs politiques. C’est ce qui se passe avec @ecuarauz en Équateur, dont l’enregistrement comme candidat à la présidentielle est retards sans raison. “

La déclaration du ministère équatorien des Affaires étrangères sur les déclarations du vice-président argentin a également soulevé des critiques sur les réseaux sociaux, où il est remis en cause que le gouvernement Moreno demande que les affaires intérieures du pays soient respectées et affirme en revanche qu’il ne connaîtra pas les résultats de la élections parlementaires au Venezuela, qui ont eu lieu aujourd’hui.