Photographie non datée, fournie ce lundi par le Parc National des Galapagos qui montre deux tortues Chelonoidis vandenburghi dans la zone du volcan Alcedo, dans les îles Galapagos (Equateur). Parc national . / Galapagos

Quito, 18 janvier . .- L’Équateur recensera la population de tortues géantes dans les environs du volcan Alcedo, dans les îles Galapagos, afin d’estimer les résultats des différentes politiques de conservation dans cette zone.

L’expédition scientifique, qui a commencé ses travaux ce dimanche et qui suivra jusqu’à dimanche prochain, est composée de gardes du parc et de scientifiques de la direction du parc national des Galapagos et du projet de conservation des Galapagos.

Dans le cadre du programme de restauration des tortues géantes (GTRI, pour son acronyme en anglais), des experts effectueront un suivi intensif autour du volcan, situé au nord de l’île Isabela, la plus grande de l’archipel.

Selon un communiqué du parc national, ils recenseront les tortues de l’espèce Chelonoidis vandenburghi et évalueront “l’état actuel de conservation de ce volcan après les différentes actions de gestion réussies qui ont été mises en œuvre sous forme de mesures de restauration”.

Situées à environ 1 000 kilomètres des côtes continentales de l’Équateur, les Galapagos sont l’un des écosystèmes les plus précieux et les mieux préservés au monde, et le contrôle de leurs espèces est continu pour préserver leur biodévirsité.

“Dans le cadre du plan de suivi, les équipes compteront et obtiendront des données telles que la distribution, le sexe, l’âge, les nids, les tortues écloses (à ce moment), entre autres”, ajoute le communiqué.

Le directeur de l’initiative GTRI, Washington Tapia, a expliqué que l’expédition développera son travail dans une zone d’environ 200 kilomètres carrés et aura huit groupes de trois personnes, répartis dans le nord, le sud et l’est du volcan, où plus de 90% de la population de ces tortues.

“Les équipes marqueront et recaptureront les tortues, pour faire une estimation de la population, avec une précision de 95%”, a-t-il dit.

La surveillance sera effectuée dans le cadre de protocoles de biosécurité, tels que des tests PCR de l’équipement pour éviter la contagion du covid-19, en plus du respect des mesures habituelles qui sont appliquées dans le parc national exclusif des Galapagos.

Les experts prévoient également d’enregistrer la présence éventuelle d’espèces envahissantes qui pourraient menacer d’autres espèces endémiques, notamment les chats, la fourmi rouge et le ricin; ainsi que des espèces menacées comme la fougère arborescente elle-même.

Danny Rueda, directeur du parc national, a souligné que “connaître l’état de la population du plus grand herbivore naturel nous permettra de savoir comment se déroule le processus de restauration écologique du volcan Alcedo, après l’éradication des chèvres, qui, entre autres, ont causé des dommages. l’extinction de la fougère arborescente, une plante endémique menacée qui était présente sur le site “.