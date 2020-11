Photographie fournie par la marine équatorienne montrant des troupes appartenant aux forces navales de neuf pays de la région alors qu’elles effectuent un exercice de débarquement sur les plages équatoriennes, dans le cadre de la dernière phase des manœuvres Unitas 2020, à Manta (Équateur). . / Marine équatorienne

Quito, 11 novembre . .- La marine équatorienne a clôturé mercredi les exercices militaires Unitas 2020, qui ont eu la participation de neuf pays américains et qui se sont terminés par la remise du témoin afin que le Pérou accueillera les prochains exercices an.

Le contre-amiral Daniel Gínez, commandant des opérations navales de l’Équateur, a fermé Unitas 2020 au cours d’une cérémonie spéciale tenue dans la ville équatorienne de Manta (ouest), au cours de laquelle le poste a été remis au vice-amiral Jorge Millones, commandant des opérations du Pacifique de la Marine péruvienne.

Ces exercices ont compté avec la participation d’officiers et de membres des forces armées de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, des États-Unis, du Pérou, de la République dominicaine et de l’Uruguay.

Lors de la cérémonie de clôture, le commandant général de la marine équatorienne, Darwin Jarrín, a souligné l’importance de ce type de manœuvre dans lequel la capacité d’interaction entre les forces navales de l’hémisphère est testée, selon un communiqué de la marine. .

Jarrín a identifié comme défis communs la lutte contre le trafic de drogue, la pêche illégale, les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, auxquels, a-t-il dit, une réponse régionale est nécessaire avec le soutien des pays voisins.

Il a rappelé qu’une telle réponse avait eu lieu dans son pays en avril 2016, lorsqu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé la province côtière de Manabí et une partie d’Esmeraldas, dans le nord-ouest.

Jarrín a critiqué ce qu’il a appelé «des voix hautes», en référence aux opinions qui critiquent ce type d’exercices militaires, qui, a-t-il insisté, sont dus aux menaces qui pèsent sur la région.

Le commandant de la marine équatorienne a également remercié le gouvernement des États-Unis et les entreprises qui ont collaboré pour effectuer les manœuvres Unitas 2020 dans son pays.

De son côté, le commandant des opérations navales de l’Équateur, Daniel Gínez, a assuré que les manœuvres Unitas visent également «la défense et le développement» des pays de la région.

“La mer qui nous abrite est notre drapeau et maintient nos nations unies pour la paix et la défense mutuelle”, a ajouté Gínez, soulignant le “succès obtenu dans les deux phases réalisées au cours de ces manœuvres”.

Il a rappelé que les manœuvres ont inclus des opérations dans les différents centres de commandement, embarqués dans 14 unités de surface, 14 unités aériennes, 12 unités de débarquement avec du personnel d’infanterie de marine, ainsi que du personnel de soutien dans les différentes zones.

Les manœuvres dites Unitas en Équateur ont commencé le 3 novembre et ont eu lieu sur les côtes de la province côtière de Manabí.

Sur les neuf pays participants, seuls la Colombie, les États-Unis, le Pérou et l’Équateur l’ont fait avec des unités de surface ou aériennes.

La marine équatorienne a mis ses navires Manabí, Loja, Esmeraldas, Cuenca, Hualcopo, Tanquero Atalhualpa et San Cristóbal Island Coast Guard Boat.

La marine péruvienne son navire Bolognesi; celui de la Colombie le “7 août” et les États-Unis ont participé avec les navires USCGC Legare, USS Gabrielle Giffords, USAV LCU 20111 Chickahominy et USNS Burlington.

Les manœuvres Unitas, mot latin signifiant «Unité», sont le plus ancien exercice maritime multinational au monde.

Cette activité consiste en des exercices navals combinés qui visent à atteindre des objectifs de sécurité et un soutien mutuel pour renforcer la confiance et l’intégration des forces navales du continent, selon l’institution militaire équatorienne.