Photographie donnée ce mercredi par le ministère de l’Environnement de l’Équateur dans laquelle du personnel technique du portefeuille environnemental équatorien était inscrit, lors de la libération d’un groupe de tortues dans le parc national de Yasuní (Équateur). . / Ministère de l’Environnement

Quito, 9 décembre . .- Le personnel technique du ministère équatorien de l’Environnement et de l’Eau a renvoyé 35 boas constrictors et neuf tortues dans leur habitat naturel dans le parc national de Yasuní, dans la région amazonienne, portant le nombre de lâchers à 169 d’espèces sauvages jusqu’à présent cette année dans le pays.

Dans un communiqué, le portefeuille environnemental a précisé que les Galapagos appartenaient à l’espèce motelos (Chelonoidis denticulata) et que leur réinsertion, avec les serpents, a été réalisée avec le soutien de la communauté d’origine Kichwa Añangu, qui a accompagné les techniciens lors d’un voyage à trois. heures de la ville de Francisco de Orellana, connue sous le nom d’El Coca.

Les boas constrictors (la mère et sa progéniture) avaient été localisés près d’un hôtel dans la région de Joya de los Sachas et ont été secourus grâce à un avis citoyen lors d’une opération de contrôle de la faune.

Les tortues motelo, qui comprennent des spécimens adultes et jeunes, ont été récupérées dans la ville de Francisco de Orellana lors de plusieurs opérations au cours desquelles des techniciens de l’Unité de l’environnement et de la protection de l’environnement (UPMA) de la police nationale sont intervenus.

Les reptiles ont reçu une attention vétérinaire au centre de sauvetage des animaux “Coca Zoo”, où ils sont restés en quarantaine pendant plusieurs semaines pour déterminer leur état de santé et évaluer leur comportement, un processus qui a certifié que leur état était stable.

«Nous sommes heureux de savoir que le public est sensibilisé à la protection des espèces et dénonce aux autorités leur possession illégale ou le trafic d’animaux sauvages», a félicité le technicien Environnement et Eau Diego Naranjo.

Le spécialiste a souligné que chaque animal joue “un rôle important dans les écosystèmes”, c’est pourquoi ils mettent tous les “efforts pour qu’ils puissent retourner dans leur habitat”.

Le portefeuille environnemental développe plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’importance de la conservation des espèces auprès des communautés locales et mène des opérations de lutte pour empêcher la possession ou le trafic illicites d’animaux sauvages, un délit classé à l’article 247 du Code pénal organique global (COIP).