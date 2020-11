Photographie fournie par Quiport qui montre deux camions de pompiers alors qu’ils forment un arc d’eau avec leurs jets sur la piste comme l’avion Iberia dans lequel arrive aujourd’hui le cycliste Richard Carapaz, à Quito (Équateur). . / Quiport

Quito, 10 novembre . .- L’Équateur a rendu hommage mardi au cycliste Richard Carapaz à son retour à Quito, où deux camions de pompiers ont formé un arc d’eau sur la piste à l’arrivée de l’avion Iberia. avec sa femme, Tania Rosero.

De même, et pendant un certain temps, la tour de contrôle de l’aéroport a été illuminée aux couleurs du drapeau équatorien.

C’est un hommage que le pays rend habituellement à ses champions et que l’an dernier, il a reçu l’équipe de football U-20 après avoir remporté le sud-américain au Chili et terminé troisième de la Coupe du monde en Pologne.

Carapaz, 27 ans, arrivé après avoir terminé deuxième du Tour d’Espagne, avait demandé aux médias de ne pas se présenter à l’aéroport pour des raisons de santé, même si certains journalistes se sont réunis au terminal pour recevoir qui finalement Il est parti par un autre accès.

Son père, Antonio, qui a apparemment servi de leurre pour distraire les journalistes, a déclaré à . qu’il était “très fier d’avoir un tel fils” et que “même s’il n’a pas remporté la première place, il est pour moi un champion, un gagnant” .

“Nous avons la chance d’avoir ce fils qui est un champion pour moi. La réaction que je reçois en parlant de mon fils est très émouvante, car je suis émue, je le serre dans mes bras et lui dis à quel point je l’apprécie et l’aime.”

Concernant sa participation éventuelle au prochain retour en Équateur, il a souligné que plus qu’une participation, ce serait un “accompagnement”.

Carapaz (Ineos) a conclu la Vuelta sur la deuxième marche du podium madrilène, installée dimanche à côté du symbole de la ville, la Plaza de Cibeles, derrière le double champion, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), et devant le Britannique Hugh Carthy (EF), troisième place.

“Je suis content de la Vuelta, j’ai vécu la fin avec beaucoup d’enthousiasme, le long du parcours j’ai vu de nombreux drapeaux de l’Equateur, ça a été magnifique. J’ai ressenti un soutien particulier, de très beaux moments”, a-t-il déclaré.

L’équipe britannique a publié une vidéo dans laquelle le cycliste équatorien peut être vu en train de prendre un bain de masse lors de la remise du prix qui le certifie comme finaliste de l’épreuve espagnole.

“Nous sommes totalement surpris par cette incroyable démonstration de soutien à Richard Carapaz dans la Vuelta”, lit-on dans un message d’Ineos.

Après son triomphe au Giro 2019 et sa deuxième place à Madrid, la barre de Carapaz pourrait désormais être placée plus haut.

“Je ne sais pas si le prochain objectif sera le Tour de France, nous n’avons pas encore décidé dans l’équipe. Ce qui est clair, c’est que j’irai faire un tour, c’est sûr”, at-il déclaré à l’issue de sa dernière compétition.