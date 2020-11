La capitale du pays, Quito, reste à la tête des positifs dans le pays et ajoute 54 729 infections, 438 nouvelles par rapport à samedi, tandis que la deuxième ville, Guayaquil, atteint 15 308 cas, 100 non publiés. . / José Jácome / Archives

Quito, 1er novembre . .- L’Équateur a signalé ce dimanche 169194 infections cumulées du coronavirus SRAS-CoV-2, 1002 au cours des dernières 24 heures, et un total de 12684 décès dus à la maladie, dont 8 371 sont confirmés par le coronavirus et 4.313 sont classés comme probables, selon la partie officielle du ministère de la Santé.

La capitale du pays, Quito, reste à la tête des positifs dans le pays et ajoute 54 729 infections, 438 nouvelles par rapport à samedi, tandis que la deuxième ville, Guayaquil, atteint 15 308 cas, 100 non publiés.

Concernant la situation dans les 24 provinces du pays, le portefeuille sanitaire a précisé que la province andine de Pichincha, dont la capitale est Quito, est celle qui accumule le plus de cas depuis l’ouverture du registre officiel le 29 février avec 59.477, ce qui représente 482 de plus que la veille.

La province côtière de Guayas, avec Guayaquil à sa tête, en compte 22 263, 137 de plus que samedi.

Viennent ensuite les provinces de Manabí, avec 11 284 personnes infectées, Azuay (10 658), El Oro (6 477), Loja (6 227), Santo Domingo de los Tsáchilas (5 293), Tungurahua (5 119), Imbabura (4 773), Cotopaxi (4 575) , Esmeraldas (4 271) et Los Ríos (4 017), parmi les plus touchés.

En ce qui concerne la situation des communes ou des cantons, les statistiques indiquent qu’après Quito et Guayaquil, il y a un plus grand nombre de positifs, Cuenca avec 8 434, Loja (4 751), Saint-Domingue (4 494), Ambato (3 950) et Portoviejo (3 545).

Les autorités ont insisté cette semaine sur leur appel à la population pour qu’elle porte un masque et maintienne ses distances physiques pendant les vacances de quatre jours qui ont débuté hier samedi.

Pendant les vacances, qui s’achèveront mardi prochain, les voitures pourront circuler sans restriction du nombre définitif de leur immatriculation.

Comme cela s’est produit depuis le 14 septembre, date à laquelle l’état d’urgence national en vigueur depuis mars a été aboli, ce seront chaque municipalité et son Comité des opérations d’urgence (COE) correspondant qui dicteront les règlements du pont, en fonction de sa situation sanitaire.