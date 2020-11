Photo fournie par la Fédération Colombienne de Cyclisme (FCC) de la coureuse équatorienne Myriam Núñez posant aujourd’hui avec le trophée de la championne du Women’s Tour of Colombia Mindeporte 2020, à Villa de Leyva (Colombie). . / FCC

Bogotá, 11 novembre . .- La cycliste équatorienne Miryam Núñez, de l’équipe Liro Sport, a été sacrée championne du Women’s Tour of Colombia, qui s’est terminé ce mercredi avec une étape de 92 kilomètres remportée par la locale Marcela Hernández, de Colnago.

Núñez a subi de multiples attaques de Lorena Colmenares et Hernández, qui ont complété le podium final dans cette course, qui a totalisé 319 kilomètres et cinq étapes.

“Je ramène cette chemise à la maison et je la dédie à mes parents (…) Il n’y a que du bonheur dans mon cœur”, a déclaré Núñez, 26 ans, né à Riobamba, aux journalistes.

Le cycliste a ajouté que la dernière étape était “assez complexe, c’était la plus longue et nous savions que ça allait être un peu dangereux, mais grâce à Dieu maintenant je suis heureux”.

Les trophées aux coureurs qui étaient sur le podium ont été remis par Nairo Quintana, d’Arkea-Samsic, qui a accompagné la caravane en plusieurs étapes.

Hernández a remporté la fraction de clôture disputée entre la municipalité de Santander de Barbosa et la ville de Boyacense de Villa de Leyva (centre), avec 2 heures 48 minutes et 39 secondes. Núñez est entré sixième avec le même temps que le vainqueur.

Au classement général individuel, Núñez, championne de la route et du contre-la-montre de son pays, a surpassé Colmenares de 24 secondes et Hernández de 1 minute et 51 secondes et ceintures la couronne de championne l’année dernière pour la Chilienne Aranza Villalón ( Avinal).

Au terme des 319 kilomètres de l’essai, Núñez a accumulé 8 heures 46 minutes et 12 secondes, à une moyenne de 36,4 kilomètres à l’heure.

Les routes colombiennes ont été un sol fertile pour les cyclistes équatoriens puisque Jonathan Caicedo a remporté la Vuelta a Colombia en 2018 et Richard Carapaz a été le vainqueur de la Vuelta a la Juventud en 2015.

De plus, avec ce qui a été fait en Colombie par Núñez, le cyclisme équatorien prolonge les conquêtes de ses compatriotes en Europe car Carapaz a remporté le Giro d’Italia l’année dernière et a été finaliste du Tour d’Espagne de cette année.

– Classement de la cinquième étape:

.1. Marcela Hernández (Colnago) 2h48: 39

.2. Lorena Colmenares (Boyacá Race of Champions) mt

.3. Jennifer Ducuara (Merquimia) mt

.4. Natalia Franco (Équipe nationale de Colombie) mt

.5. Jennifer Medellín (Évolution) mt

.6. Miryam Núñez (ECU-Liro Sport) mt

– Classement général individuel:

.1. Miryam Núñez (ECU-Liro Sport) 8:46:12

.2. Lorena Colmenares (Boyacá avance) à 24

.3. Marcela Hernández (Colnago) à 1:51

.4. Natalia Pardo (Colombie Land of Athletes) à 2:02

.5. Jennifer Medellin (Evolution) à 2:03