Dans la solitude de Chapadmalal, après participer à la première session du G20 virtuel d’Arabie saoudite, Alberto Fernández a fait son équilibre géopolitique devant le ministre de l’économie Martin Guzman et le représentant de l’Argentine auprès du Fonds monétaire international, Sergio Chodos.

C’était ses débuts présidentiels dans le G20, c’était une pincée désabusé pour la profondeur des discours lus et loués sans hésitation les positions avancées par la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, l’Inde et le Japon. “Cela m’a semblé le meilleur du G20, ils avaient un look différent et disruptif”, a déclaré le chef de l’Etat à Guzmán et Chodos, les deux seuls responsables qui se trouvent à Chapadmalal.

Alberto Fernández a pris note de tous les discours du G20 et a été surpris par le regard de Vladimir Poutine et Xi Jinping lors de l’évaluation de la manière dont la distribution du vaccin COVID-19 devrait être empêcher une deuxième vague de pandémie de causer de nouveaux ravages mondiaux.

Le président a sauvé la décision politique de la Russie et de la Chine de déclarer le vaccin comme un bien du domaine public, contre le concept de distribution “à des prix raisonnables” soulevé par d’autres membres du G20.

Avec Guzmán et Chodos, Alberto Fernández a passé en revue deux notes qu’il a tirées des discours de Poutine et Xi:

-“Sans aucun doute, les médicaments pour la vaccination doivent être du domaine public. Bien sûr, notre pays, la Russie, est prêt à fournir des vaccins fabriqués par nos scientifiques à ceux qui en ont besoin », a déclaré le dirigeant russe.

– «Nous offrirons aide et soutien à d’autres pays en développement et nous travaillerons dur pour faire des vaccins un bien public que les citoyens de tous les pays peuvent utiliser et payer », a avancé le premier ministre chinois.

Alberto Fernández et Martín Guzmán lors de leur participation au sommet virtuel du G20 organisé par l’Arabie saoudite (présidence)

Le chef de l’Etat a ensuite salué la perspective politique du Premier ministre japonais. Yoshihide Suga a estimé qu’après la pandémie “il y aura un autre ordre mondial”, une perspective de géopolitique que partage Alberto Fernández malgré la distance, les différences idéologiques et les positions au sein du conseil d’administration mondial.

En milieu d’après-midi à Chapadmalal, et avant de préparer sa participation à la journée de clôture du G20 qui aura lieu demain, Alberto Fernández a montré son respect pour la position présentée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, qu’au début de la pandémie a encouragé l’immunité des troupeaux à faire face au COVID-19.

«Le G20 s’est engagé en mars à faire tout ce qu’il faut pour surmonter la pandémie et protéger des vies. Lors de notre réunion de ce week-end, nous devons nous forcer à tenir cette promesse. “Johnson a déclaré dans un message enregistré que le président argentin avait enregistré dans ses notes personnelles.

«Il a critiqué la quarantaine, encouragé l’immunité des troupeaux, il a été infecté, et maintenant il demande une contribution de solidarité à COVAX -une plate-forme où les pays riches financent les achats de vaccins pour les pays pauvres-, et exige de protéger des vies. J’ai trouvé son discours excellent », Alberto Fernández a souligné aux côtés de Guzmán et Chodos, lorsqu’il a commenté la position du leader de la Grande-Bretagne.

Alberto Fernández et Pedro Sanchez lors de leur dernière rencontre au Palacio de la Moncloa

Le président argentin entretient de bonnes relations avec Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol. Sánchez a prononcé un discours lié à la nécessité de soutenir et de protéger les pays émergents, qui correspond au regard d’Alberto Fernández et à la position affichée lors de sa présentation au G20 en Arabie Saoudite. “Nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité », Dit Sanchez. Et il a terminé: “Nous avons besoin d’une reprise juste, inclusive et durable qui ne laisse personne de côté”.

Quelques minutes après le discours du Premier ministre espagnol, Alberto Fernández lui a envoyé un chat pour le féliciter pour sa position à la plénière du G20.

Presque à la fin de son entretien d’après-déjeuner avec Guzmán et Chodos, le président a commenté sa surprise lorsque Donald Trump il a dit à ses collègues du G20 qu’il “les verrait l’année prochaine”, ignorant – encore une fois – sa reconnaissance de la défaite contre Joseph Biden aux élections du 3 novembre.

“Vous ont-ils retiré des ondes avant de conclure votre présentation?” Ils ont demandé à Alberto Fernández lors de la deuxième tournée de café.

–Oui, à la fin. Ma salutation a été interrompue …

-Qu’est-il arrivé? Ils ont insisté.

–Rien. »Il sourit. J’ai dû parler pendant trois minutes et pendant neuf minutes. Ça arrive.

J’ai continué à lire:

Sommet du G20: l’image curieuse des présidents et la place «inconfortable» qu’occupait Alberto Fernández