WASHINGTON (AP) – Les sélections du président élu Joe Biden pour son équipe de soins de santé indiquent une meilleure gestion fédérale de la stratégie nationale COVID-19, en rétablissant l’accent sur la science pour éclairer la prise de décision, et accent sur la distribution équitable des vaccins et des traitements.

Avec l’annonce lundi que le procureur général de Californie Xavier Becerra est son candidat au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, et une demi-douzaine d’autres nominations cruciales, Biden vise à mettre fin aux drames personnels qui ont parfois émergé sous l’administration californienne. Président Donald Trump. Il espère réorienter la réponse fédérale vers une approche plus méthodique, en recherchant des résultats en appliquant les connaissances scientifiques dans ce qu’il dit sera fait de manière disciplinée et transparente.

«Nous allons toujours avoir un partenariat fédéral, étatique et local», a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association, une organisation à but non lucratif. “Je pense qu’il y aura de meilleures orientations de la part du gouvernement fédéral et ils travailleront plus en collaboration avec les États.”

D’une certaine manière, ce que Biden a n’est pas encore une équipe, mais plutôt un ensemble d’officiels affectés à des postes clés. Certains d’entre eux ont déjà travaillé ensemble en tant que membres du groupe de conseillers du président élu contre le coronavirus. D’autres devront s’adapter rapidement.

En annonçant la plupart des positions critiques dans un seul paquet, Biden indique qu’il anticipe que les fonctionnaires qu’il a nommés travailleront ensemble et non en tant que dirigeants de leurs propres fiefs.

«Ce ne sont pas des personnes territoriales», a déclaré Drew Altman, PDG de la Kaiser Family Foundation, un groupe non partisan dédié à l’information et à l’analyse des soins de santé. Mais “c’est au gouvernement (Biden) de les transformer en une équipe efficace”.

À Washington, il y a un dicton, parfois attribué à l’ancien président Ronald Reagan, qui dit: «Les gens sont la politique». Voici un aperçu de ce que les choix de santé de Biden disent sur les politiques que son gouvernement est susceptible de mettre en œuvre.

UNE GESTION FÉDÉRALE PLUS FORTE

La sélection de Becerra en tant que secrétaire à la Santé et homme d’affaires Jeff Zients en tant que coordinateur de la Maison Blanche contre le coronavirus met en évidence un rôle fédéral plus affirmé contre le COVID-19.

Dans l’administration Trump, les États étaient parfois laissés à eux-mêmes, comme lorsque la Maison Blanche leur a demandé d’effectuer des tests de diagnostic sur les résidents de toutes les maisons de retraite sans fournir d’infrastructure, juste pour rectifier cette omission ultérieurement.

Zients s’est bâti la réputation de renflouer les programmes gouvernementaux en difficulté comme le site Web «Obamacare», HealthCare.gov. Becerra a de l’expérience dans la gestion du ministère de la Justice de Californie, qui est plus grand que le gouvernement de certains États.

Kathleen Sebelius, ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, connaît les deux après avoir travaillé sous l’administration du président Barack Obama, et assure qu’elle ne pense pas qu’ils travaillent avec des objectifs contradictoires.

En tant que secrétaire, Becerra “ne peut pas se lever tous les matins et penser uniquement au COVID”, a-t-il déclaré. «Il travaillera sur COVID et coordonnera les actifs de la FDA (Food and Drug Administration), des CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et des NIH (initiales). en anglais des National Institutes of Health), mais vous aurez aussi beaucoup d’autres choses à faire. Pendant ce temps, “Zients sera le conducteur qui s’assurera que les trains partent à l’heure”.

Les États sont prêts à ce que les autorités fédérales assument un rôle plus affirmé, a-t-il déclaré.

“Les gouverneurs – républicains et démocrates – sont impatients d’avoir enfin un allié fédéral”, a-t-il déclaré. “Ils se sont non seulement sentis abandonnés, mais aussi incertains de ce qui sortait de la Maison Blanche.”

LA SCIENCE AU PREMIER PLAN

La sélection par Biden de l’expert en maladies infectieuses Dr Rochelle Walensky à la tête du CDC, la promotion du Dr Anthony Fauci au poste de conseiller médical et le retour du Dr Vivek Murthy en tant que directeur de la santé publique sont interprétés dans la communauté. comme le rétablissement du rôle traditionnellement important de la science dans les urgences de santé publique.

«Cela signifie que le plan de réponse sera basé sur la science de la santé», a déclaré le Dr Nadine Gracia, vice-présidente exécutive de Trust for America’s Health, un groupe à but non lucratif dédié à la promotion de la santé publique.

Avec Trump, “ceux d’entre nous qui sont en médecine aujourd’hui sont choqués”, a déclaré le Dr Wendy Armstrong, spécialiste des maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Emory. “Les personnes les plus expérimentées n’ont pas eu la voix que beaucoup d’entre nous auraient souhaité avoir … Cela me dit que le gouvernement est prêt à placer les experts dans un endroit qui peut guider leur plan.”

Walensky, un expert du VIH très apprécié, a acquis une expérience de première main du coronavirus en tant que directeur des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital de Boston pendant la première vague de la pandémie.

“Elle était un vrai leader en matière de COVID”, a déclaré le Dr Rajesh Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital général. “Il a organisé les politiques de contrôle des infections au sein de l’hôpital, organisé l’étude de traitement, organisé et dirigé les tests.”