Joe Biden, s’il est confirmé comme président élu, aura une équipe de communication uniquement féminine à la Maison Blanche, dirigée par sa directrice des communications de campagne, Kate Bedinfield.

Monde de Miami/ Journal Las Américas

Bedingfield a été nommé au poste de directeur des communications de la Maison Blanche et Jen Psaki, porte-parole démocrate de longue date, servira d’attachée de presse du nouveau président.

Biden prévoit de nommer Neera Tandem, présidente-directrice générale du Center for American Progress, un groupe de recherche libéral, au poste de directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, selon une personne familière avec le processus de transition qui a demandé le anonymat pour pouvoir rendre compte des délibérations internes.

Tous les trois sont des vétérans de l’administration du président Barack Obama. Bedingfield était le directeur des communications de Biden lorsqu’il était vice-président; Psaki était directeur des communications à la Maison Blanche et porte-parole du département d’État; et Tanden a été conseiller de la secrétaire de la Santé et des Services sociaux Kathleen Sebelius et a aidé à élaborer la loi sur la santé abordable.

“Communiquer directement et honnêtement avec le peuple américain est l’une des tâches les plus importantes d’un président, et cette équipe se verra confier l’énorme responsabilité de connecter le peuple américain à la Maison Blanche”, a déclaré Biden dans un communiqué.

«Ces communicateurs qualifiés et expérimentés apportent des perspectives diverses à leur travail et un engagement commun pour mieux reconstruire ce pays», a-t-il ajouté.

Karine Jean Pierre, qui était la directrice de cabinet de Kamala Harris, sera l’attachée de presse en chef de BIden. Jean Pierre, un autre ancien membre de l’administration Obama, était directeur politique régional du bureau des affaires politiques de la Maison Blanche.

Pili Tobar, qui était directeur des communications pour les coalitions dans la campagne Biden, sera directeur adjoint des communications pour la Maison Blanche. Tobar, qui est né au Guatemala, était plus récemment rédacteur en chef adjoint pour America’s Voice, un groupe qui fait pression pour une réforme de l’immigration, et faisait partie de l’équipe de presse du chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, un démocrate.

L’équipe de transition a également annoncé la nomination de trois conseillers de l’équipe de campagne de Biden à des postes de direction dans les communications. Ashley Etienne, ancienne directrice des communications de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sera la directrice des communications de Harris. Symone Sanders, un autre conseiller de l’équipe de campagne de Biden, servira de conseiller de Harris et de porte-parole principal.

Elizabeth Alexander, qui était l’attachée de presse et directrice des communications de l’ancien vice-président lorsqu’il était sénateur fédéral du Delaware, sera la directrice des communications de Jill Biden.

Ce serait la première fois que l’ensemble du personnel de l’équipe de communication de la Maison Blanche sera composé exclusivement de femmes.