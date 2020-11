15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), le démocrate Joe Biden, l’a annoncé ce lundi aux membres de ce que sera l’équipe économique de la Maison Blanche, dont Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor.

En tant que secrétaire adjoint du département du Trésor, Biden a choisi Wally Adeyemo.

Leur équipe économique sera complétée par Neera Tanden, directrice du Bureau de la gestion et du budget (OMB); Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques; et Jared Bernstein et Heather Boushey, membres du Conseil des conseillers économiques.

Pour confirmer au Sénat la candidature de Biden, Yellen sera la première femme à diriger le département du Trésor en 231 ans de l’histoire. Elle sera également la première personne à exercer, tout au long de sa carrière, à la tête de ce portefeuille et présidente du Conseil des conseillers économiques et de la Réserve fédérale (FED).

En tant que secrétaire au Trésor, sera chargé de diriger les travaux du futur gouvernement Biden dans la reprise économique de la crise causée par la pandémie. Le coronavirus a laissé des millions de personnes sans emploi. De plus, il existe des perspectives de contraction au moins pour le premier trimestre 2021.

En tant que président de la FED entre 2014 et 2018 s’est distinguée, entre autres, pour avoir accordé plus d’attention que d’habitude au mandat de promotion d’un marché du travail solide, en plus de maintenir l’inflation. Cela lui a coûté quelques critiques de la part des républicains, qui considéraient qu’il allait trop loin.

Cependant, l’économiste de 74 ans a ouvert la voie. L’actuel responsable de la banque centrale, Jerome Powell, a maintenu et même approfondi cette position.

Des rendez-vous sans précédent

Avec Yellen, l’Afro-américain sera au Trésor en tant que secrétaire adjoint Adeyemo. Il est un vétéran du pouvoir exécutif et un expert en politique macroéconomique et en protection des consommateurs.. Il a une vaste expérience de la sécurité nationale.

En dehors de Yellen, Tanden pourrait également marquer une étape importante pour être confirmé en tant que directeur de la WBO. Elle deviendrait la première femme non blanche et la première personne d’origine indienne à diriger ce département.

Jusqu’à présent, président et chef de la direction du centre de réflexion libéral Center for American Progress a été choisi par Biden pour diriger un bureau en charge des plans de dépenses et de la politique de l’administration. Cela va de la conception des projets de loi budgétaires de la Maison Blanche à la rédaction des initiatives de politique nationale. Approuver même les témoignages de la majorité des fonctionnaires du gouvernement devant le Congrès.

La sélection de Rouse marque également une autre nomination sans précédent qui devra également obtenir le feu vert du Sénat. Pourrait devenir le premier afro-américain à diriger le Conseil des conseillers économiques à 74 ans d’existence.

Rouse est un éminent économiste du travail et doyen de la School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton. Dans le passé, elle faisait partie du corps qu’elle est appelée à diriger.

En revanche, Bernstein et Boushey, élus membres du Council of Economic Advisers, étaient respectivement économiste en chef dans les premières années de l’administration Barack Obama (2009-2017) et co-fondateur du Center for Equitable Growth à Washington.