La formation de l’équipe de sélection féminine de Colombie qui a affronté les États-Unis à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Crédit Fédération colombienne de football

Dans le premier des deux matches à jouer contre l’équipe actuellement championne du monde de football féminin, les États-Unis, l’équipe nationale colombienne a perdu 0-4 au stade Explora d’Orlando, en Floride.

Ceux dirigés par entraîneur Nelson Abadía, a commencé le match en jouant les hôtes au milieu de terrain, mais ils ont surpassé les Colombiens en démonstration physique et technique, dont l’équipe est composée des joueurs participant à la ligue locale, étant donné que ceux qui jouent à l’étranger n’ont pas obtenu les permis pour rejoignez le cycle des matchs amicaux.

Au lieu de cela, l’équipe nationale des États-Unis avait ses chiffres: Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Samantha mewis, participantes du dernier titre obtenu par ladite sélection, la Coupe du monde de football féminin, en 2019.

La supériorité nord-américaine a commencé tôt: à la quatrième minute, en raison d’une action rapide sur l’aile gauche, Megan Rapinoe a jeté une passe dans la zone pour Samantha mewis, qui finit doucement l’arc protégé par Sandra Sepulveda, gardien de but tricolore.

Samantha Mewis, USA, célèbre l’un de ses buts lors du match joué contre l’équipe nationale féminine colombienne. Crédit .

À partir de ce moment, l’équipe nationale nord-américaine a exercé une domination basée sur la puissance physique et la hiérarchie tactique. Performance pertinente de Sepúlveda, très attentive à défendre son but, qui a fait d’elle la joueuse du match, malgré le résultat défavorable de la sélection.

Le deuxième objectif avait la signature de Samantha mewis, cette fois à l’envers après avoir connecté une croix à la zone de Carli Lloyd.

Dans la seconde moitié, le panorama n’a pas changé: Les États-Unis n’ont pas arrêté la marche alors que l’équipe nationale colombienne tentait en vain de contenir les Nord-Américains..

Le troisième était le travail de Samantha mewis après une faute dans la zone causée par Jorelyn Carabalí à Lindsey Horan.

Il y avait encore un but, obtenu à cinq minutes de la fin par Keri mewis, après une passe de Samantha, qui avait à nouveau débordé l’aile gauche.

Le triplé de Samantha Mewis et le déploiement de l’équipe nationale américaine ont éclipsé les intentions colombiennes, qui ont maintenu une attitude de confinement face à la force des champions du monde.

Il reste un match amical, prévu le vendredi 22 janvier à Orlando, en Floride, à nouveau contre l’équipe nord-américaine.

L’alignement de ce premier match amical était: Sandra Sepulveda; Oriánica Velásquez, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Kelly Ibarguen; Jéssica Caro, Liana Salazar; Gisela Robledo, Catalina Usme, Manuela Paví; Kena Romero.

Il convient de souligner les propos de Catalina Usme avant le voyage aux États-Unis, lorsqu’elle a été interrogée sur le défi de jouer contre les champions du monde: «Jouer contre les États-Unis sera toujours une motivation pour n’importe qui, mais je pense que nous devrions passer juste à jouer avec eux. Maintenant, il faut aller rivaliser, avec la mentalité d’aller les battre ».

Usme, qui a eu un match discret, a également souligné que la continuité pour les joueuses est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats:

“Il est impossible qu’un joueur de l’équipe nationale dispute 12 matchs par an, c’est impossible. Au niveau de l’équipe nationale, nous venions d’être champions panaméricains et il y a un an et demi, nous ne nous sommes pas rencontrés. Toutes les équipes visent cette Copa América 2022, qualifiée pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, et j’ai l’impression que nous nous négligions un peu. C’est la plus grande différence qui existe ».

La préparation est la première phase sur la voie de Copa América Féminine 2022, à partir de laquelle une participation exceptionnelle de l’équipe nationale colombienne est attendue, qui a le soutien des fans.

Fernando Uribe “a accepté l’offre des millionnaires” et enfilera la veste bleue

Duván Vergara est le joueur le plus précieux de la ligue colombienne

Fernando Gaviria participera au Giro d’Italia pour la quatrième fois de sa carrière