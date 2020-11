Photo: Pasja1000 / Pixabay

Aussi régulier que le mouvement d’une des montres de luxe fabriquées dans le pays, Suisse C’est une année de plus la région où un la plupart des villes les plus chères du monde où vivre.

Berne, Zurich, Genève et Bâle sont dans le top 5 du classement de l’enquête annuelle réalisée cette année par ECA International, déplaçant le Japon à la sixième place, quatrième en 2019.

La domination continue de la Suisse dans le classement n’est plus une surprise. Un cappuccino moyen dans un café à Zurich coûte 5,98 $ (5,29 €), contre 4,56 $ (4,03 €) à New York, 5,01 $ (4,43 €) de Hong Kong et les 3,66 dollars (3,24 euros) de Londres.

Achgabat conserve son titre de ville la plus chère Et bien que pour certains ce ne soit pas une ville de rêve, la capitale du Turkménistan est devenue une destination incontournable dans ce classement l’année dernière.

Dans La septième place est Tokyo et Yokohama monte à la dixième position depuis le 14 2019, ce qui met en évidence le coût de la vie élevé au Japon.

Tel Aviv (Israël) atteint la huitième place, par rapport au neuvième de 2019, et Jérusalem s’élève du treizième au neuvième.

«Top 20»

Parmi les 20 premières places, les États-Unis comptent deux villes: Manhattan –ECA International ne considère pas la ville de New York– à la seizième place, par rapport à la position 21 l’année précédente, et Honolulu (Hawaï), qui ouvre à 20.

le le reste du top 20 est dominé par les villes asiatiques: Osaka (12) et Nagoya (13), devant Singapour (14) et Macao (15). La capitale de la Corée du Sud, Séoul (17) et Shanghai (19) en Chine complètent la représentation asiatique. Oslo (18) et Harare (11) au Zimbabwe, autre pays souffrant d’hyperinflation, complètent le top 20.

* L’enquête sur le coût de la vie d’ECA International se concentre sur les biens et services quotidiens pour lesquels les gens paient. De l’épicerie aux produits de base, en passant par les articles ménagers et les dépenses générales – vêtements, électroménagers, repas à l’extérieur, gym, alcool, tabac. Il exclut l’hébergement, les services publics et les frais de scolarité, car l’entreprise dit qu’ils sont «généralement compensés séparément dans les forfaits expatriés».

