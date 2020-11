Au premier trimestre de l’année prochaine, le Platine et le Brillant Konex seront décernés pour chaque discipline (Maximiliano Luna)

Le grand jury de la Fondation Konex a choisi les 100 personnalités sportives argentines les plus en vue de la dernière décennie. Cela a été annoncé conjointement par le président de la fondation, le Dr Luis Ovsejevich, et le président des jurys des Konex Awards 2020, le légendaire Emanuel Ginobili. C’est la cinquième fois que l’activité sportive est considérée comme dédiée aux récompenses: les éditions précédentes ont eu lieu en 1980, 1990, 2000 et 2010.

Au moins cinq athlètes ont été désignés dans 21 disciplines. Tous les athlètes, qui recevront leurs diplômes d’honneur, ont été choisis par un jury d’une vingtaine d’experts ayant déjà reçu des récompenses similaires lors des éditions précédentes. Le président est l’ancien basketteur Emanuel Ginobili, le secrétaire général est l’ancien rugbyman Hugo Porta et la figure invitée à participer aux équipes nationales est l’ancienne joueuse de tennis Gabriela Sabatini. Ils se sont exclus de la nomination, de sorte que leurs noms ne figurent pas sur la liste des gagnants.

«En raison des restrictions sur la tenue d’événements de masse à huis clos, la cérémonie des Diplômes du Mérite ne peut pas être organisée de manière traditionnelle. Cependant, les lauréats Konex correspondant aux 21 disciplines seront contactés et la Fondation Konex coordonnera avec chacun la remise des diplômes », ont-ils annoncé dans un communiqué.

De même, des «Mentions spéciales» ont été communiquées pour la contribution significative au sport à l’équipe argentine de la Coupe Davis 2016, à Oscar Panno en vertu de sa carrière, à la Fondation PUPI de l’ancien footballeur Javier Zanetti, à l’équipe argentine de softball cette année-là. le dernier champion du monde a été consacré, à l’équipe masculine argentine de hockey sur gazon, à la carrière de Miguel.

Le Konex de Honor, la distinction accordée à une personnalité de soulagement remarquable décédée au cours de la dernière décennie, est revenue à Roberto De Vicenzo. Dans les dédicaces, il y avait une mention spéciale à la mémoire de Diego Armando Maradona: la sélection a expiré avant sa mort. La Fondation Konex dédie cette édition 2020 à la mémoire de qui en 1990 a reçu le Konex de Brillante, la plus haute distinction décernée par l’institution qui, depuis 1980, a institué un concours de récompenses. “Le but est de semer l’avenir, de récompenser le présent dans la mesure où il est permanent et digne, pour que l’exemple du meilleur serve de facteur d’émulation pour notre jeunesse”, a soutenu le Dr Ovsejevich.

Pour compléter la célébration, au premier semestre de l’année prochaine, le jury choisira la personnalité ayant la carrière la plus significative de chacun des quintettes pour lui décerner le prix Platine Konex. Parmi les gagnants, les plus remarquables seront sélectionnés, qui recevront le Konex de Bright, la plus haute distinction offerte par l’institution. Il a déjà été remporté par Juan Manuel Fangio en 1980, Diego Armando Maradona dix ans plus tard, Gabriela Beatriz Sabatini au tournant du siècle et Emanuel Ginobili en 2010.

Les 100 gagnants:

1) Échecs

Image de balise Diego Flores

Carolina Luján

Sandro Mareco

Federico Perez Ponsa

Alan Pichot

2) Athlétisme

Hernan Barreto

Bethléem Casetta

Allemand Chiaraviglio

Allemand Lauro

Yanina Martinez

Braian Toledo

3) Sports automobiles

Facundo Ardusso

Agustin Canapino

José Maria Lopez

Guillermo Ortelli

Matias Rossi

4) Basket-ball

Facundo Campazzo

Nicolas Laprovittola

Andres Nocioni

Paul Prigioni

Luis Scola

5) Boxe

Brian Castaño

Marcos Maidana

Sergio Martinez

Lucas Matthysse

Omar Narvaez

6) Canoë et aviron

Sabrina Ameghino

Maria Gabriela Meilleur

Miguel Correa

Rubén Rézola Voisard

Cristian Rosso / Ariel Suarez

7) Cyclisme

Leandro Bottasso

Maria Gabriela Diaz

Rodrigo Lopez

Walter Perez

Maximilian Richeze

Eduardo Sepulveda

8) Directeur technique

Eduardo Gallardo

Marcelo Gallardo

Sergio Hernandez

Carlos Retegui

Diego Simeone

9) Équitation

Justo Albarracín

Matías Albarracín

Luis Pedro Biraben

Martin Dopazo

José Maria Larocca

10) Football en Argentine

Diego Milito

Léonard Ponzio

Juan Roman Riquelme

Maximiliano Rodriguez

José Sand

11) Football à l’étranger

Sergio Aguero

Angel Di Maria

Gonzalo Higuain

Javier Mascherano

Lionel Messi

12) Golf

José Cóceres

Fabian Gomez

Ricardo Gonzalez

Emiliano Grillo

Andres Romero

13) Handball

Gonzalo carou

Federico Fernandez

Valentina Kogan

Federico Pizarro

Diego Simonet

14) Hockey

Luciana Aymar

Pedro Ibarra

Delfina Merino

Carla Rebecchi

Lucas Vila

15) Judo, combat et arts martiaux

Patricia Bermudez

Sébastien Crismanich

Lucas Guzman

Franco Icasati

Paula Pareto

16) Natation

Virginie Bardach

Cecilia Biagioli

Frédéric Grabich

Delfina Pignatiello

Julia Sebastian

17) Polo

Adolfo Cambiaso

Pablo Mac Donough

Juan Martin Nero

Facundo Pieres

Hilario Ulloa

18) Rugby

Felipe Contepomi

Augustine Creevy

Juan Martin Fernandez Lobbe

Juan Imhoff

Nicolas Sanchez

19) Tennis

Juan Martin del Potro

Federico Delbonis

Gisela Dulko

Gustavo Fernandez

Juan Monaco

Diego Schwartzman

20) Volleyball

Yael Castiglione

Facundo Conte

Luciano De Cecco

Yamila Nizetich

Sébastien Solé

21) Voile

Julio Alsogaray

Lucas Calabrese

Cecilia Carranza Saroli

Juan De la Fuente

Santiago Lange

