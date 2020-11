Il y aura 11 buts candidats pour le prix Puskas

Avec l’arrivée de fin 2020, La FIFA a annoncé le choix des récompenses Le meilleur pour les meilleurs représentants du football au monde. Mais en plus de sélectionner le meilleur joueur de la planète, comme cela se produira avec les entraîneurs, ainsi qu’avec les gardiens et gardiens de but les plus remarquables, choisir le but le plus remarquable est déjà un classique.

Le prix Puskas, qui a commencé à être décerné au cours de la saison 2008-09 et aura sa 12e édition, a été créé en l’honneur et à la mémoire de Ferenc Puskás, capitaine et star de l’équipe nationale hongroise de football. Pour sélectionner la meilleure conquête de la campagne 2019-2020, quatre critères sont pris en compte pour son choix: l’esthétique de l’action, l’importance du match qui a été réalisé, l’absence du facteur chance ou l’erreur d’un adversaire et le jeu propre du protagoniste.

Ce prix, qui a été remporté lors de sa première édition Cristiano Ronaldo et cela a également été obtenu par d’autres grands fugtbolistas comme James Rodriguez Oui Neymar Jr, a les protagonistes et candidats suivants pour remporter le prix du meilleur but de la saison.

Shirley Cruz, Costa Rica

Le 20 janvier, la joueuse de l’équipe nationale a effectué une volée à la sortie d’un corner dans le match que son équipe nationale a disputé contre le Panama pour le tournoi de qualification de la Concacaf pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se joueront en 2021. .

Giorgian de Arrascaeta, Uruguay

Le mythique Maracana de Rio de Janeiro a vibré avec le spectaculaire Chilien de presque la porte de la zone que le milieu de terrain uruguayen de Flamengo a atteint. De Arrascaeta a marqué le but le 25 août 2019, dans un match valable pour le championnat brésilien contre le Ceará.

Jordan Flores, Angleterre

Semblable à celui de Shirley Cruz, un autre but de volée sur corner est un candidat pour Puskas. Cette fois, le protagoniste est le milieu de terrain anglais de Dundalk de la ligue irlandaise, qui a marqué ce but fantastique lors du duel contre Shamrock Rovers le 28 février 2020.

André-Pierre Gignac, France

L’attaquant français des Tigres, du Mexique, a inscrit un but inoubliable contre Pumas, le rival classique de son équipe. Le 1er mars de cette année, via la ligue mexicaine, l’attaquant a reçu un centre et s’est résolu avec une sorte de Chilien qui a glissé sur le corps du gardien de but.

Sophie Ingle, Gáles

19 jours après 2020, le joueur de Chelsea a marqué un but exceptionnel dans le classique londonien contre Arsenal: après qu’un jeu de balle arrêté s’est terminé en dehors de la zone, Ingle a pris le ballon de volley et l’a cloué avec son pied gauche. dans le coin supérieur gauche du gardien de but rival.

Zlatko Junuzovic, Autriche

Une autre volée tellement plus choisie pour concourir pour Puskas. Le joueur autrichien du Red Bull Salzburg s’est arrêté sur un corner et, gaucher, a dépassé le gardien du Rapid Vienna le 24 juin.

Hlompho Keana, Afrique du Sud

Un tir de plus de 40 mètres était le but que le joueur sud-africain des Mamelodi Sundowns a réalisé contre Le Cap le 20 août 2019

Son Heung Min, Corée du Sud

Lors d’un match à domicile contre Burnley pour la Premier League, l’attaquant coréen de Tottenham a marqué, peut-être, l’un des meilleurs buts de sa carrière: il a commencé avec le contrôle du ballon depuis son propre terrain, il a battu son équipe en course. rivaux et laissé trois joueurs sur le chemin à définir avant le départ du gardien de but.

Luis Suarez, Uruguay

Alors que l’attaquant uruguayen portait toujours le maillot de Barcelone, Suárez a marqué un but contre Majorque pour le championnat espagnol en décembre 2019. Après une passe décisive du Néerlandais Frankie De Jong, l’Uruguayen a utilisé cette ressource pour vaincre le gardien de but.

Leonel Quiñónez, Équateur

Derrière le milieu du terrain, depuis son propre terrain, Quiñónez a vu le gardien rival devant et a réalisé l’un des buts les plus impressionnants de l’histoire de l’Universidad Católica contre Macará, dans un duel valable pour le tournoi équatorien.

Caroline Weir, Écosse

Dans le classique de Manchester, le footballeur de Scottish City a récupéré le ballon et a tiré de l’extérieur de la zone pour marquer un but spectaculaire pour la Premier League féminine.

