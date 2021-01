.

Comment les magnats de la technologie d’aujourd’hui correspondent-ils en termes de valeur nette à leurs prédécesseurs de l’ère industrielle? Comment le courant 100 milliards de dollars de Mark Zuckerberg avec les valeurs nettes ajustées pour l’inflation de Rockefeller, Carnegie et Vanderbilt?

Alors, qui sont les Américains les plus riches de tous les temps? Et surtout, lorsque l’inflation est prise en compte, Qui est l’Américain le plus riche de l’histoire?

Ici, nous vous montrons, du plus petit au plus grand, les 12 Américains les plus riches à ce jour (inflation incluse).

12. Warren Buffett (1930-aujourd’hui) – 89 milliards de dollars

Il a fait des milliards comme président de Berkshire Hathaway, une société holding qui a des intérêts dans une grande variété d’industries. Berkshire possède de nombreuses sociétés, dont GEICO. En plus d’être l’un des plus grands propriétaires d’Apple.

La valeur nette de Buffett est de 88 milliards de dollars. Une fortune que Warren a l’intention de faire donner a une oeuvre de charité avant de mourir. S’il est vrai que le magnat a déjà donné 40 milliards de dollars à différents organismes de bienfaisance, son patrimoine s’élevait donc à 130 billions de dollars.

11. Friedrich Weyerhaeuser (1834-19149) – 80 milliards de dollars

Après la guerre civile, Friederich a fondé une entreprise de bois dont les bénéfices lui ont permis d’acquérir 81 000 hectares de terres, devenant ainsi l’un des plus grands propriétaires fonciers privés des États-Unis. Son entreprise de bois a connu un énorme succès avec une valeur nette personnelle de plus de 80 milliards de dollars aujourd’hui.

10. AT Stewart (1803 – 1876) – 90 milliards de dollars

Cet Irlandais a fondé les premiers grands magasins à New York qui deviendraient finalement le plus grand magasin de détail au monde à cette époque. En 1869, la valeur nette de Stewart était estimée à plus d’un million de dollars. À sa mort en 1876, sa fortune atteint 90 billions de dollars du XXIe siècle.

9. Stephen Girard (1750 – 1831) – 105 milliards de dollars

Né en France, Stephen Girard a fait fortune dans le transport maritime et, éventuellement, dans la banque. À sa mort, il était l’homme le plus riche d’Amérique avec une fortune atteignant la valeur nette de 105 trillions de dollars. Il n’avait pas de descendants, il a donc fait don d’une grande partie de son domaine à des œuvres caritatives.

8. Mark Zuckerberg (1984-présent) – 120 milliards de dollars

Zuckerberg a fondé thefacebook.com dans sa chambre de Harvard en 2004. Il n’imaginerait probablement jamais que, 17 ans plus tard, l’entreprise serait si grande que les agences gouvernementales demanderaient sa dissolution. Il est indéniable que Zuckerberg a construit un empire qui a déplacé toutes sortes de concurrence. Sa valeur nette est de 100 milliards de dollars, mais sa valeur nette est 120 trillions de dollars.

7. John Jacob Astor (1763-1848) – 121 milliards de dollars

Il a fait sa première fortune grâce au commerce des fourrures en Amérique. Avec ce qu’il a gagné, il décide d’acquérir un terrain à New York, y compris ce qui deviendra plus tard l’hôtel Waldorf Astoria. Il était le premier milliardaire américain et, au moment de sa mort, sa fortune valait 121 billions de dollars de l’actualité.

6. Bill Gates (de 1955 à aujourd’hui) – 156 milliards de dollars

En 1999, au plus fort de la bulle Internet, la valeur nette de Gates dépassait 100 billions de dollars, compte tenu de l’inflation, environ 156 billions de dollars aujourd’hui. En 2021, sa fortune est de 134 billions de dollars, ce qui fait de lui le sixième Américain le plus riche de l’histoire. Cependant, le magnat a fait don de 50 milliards de dollars à des organismes de bienfaisance afin que son patrimoine soit en fait 206 billions de dollars.

5. Cornelius Vanderbilt (1794-1877) – 185 milliards de dollars

Il a fait une petite fortune grâce aux bateaux à vapeur, mais sa plus grande source de revenus lui viendrait à l’âge de 70 ans, en investissant dans les chemins de fer. Il a utilisé son argent pour fonder l’Université Vanderbilt et ses héritiers possèdent toujours de grands domaines à New York. Au moment de son décès, sa succession s’élevait à 185 billions de dollars d’aujourd’hui.

4. Jeff Bezos (1964-présent) – 200 milliards de dollars

Fraîchement évincé par le PDG de Tesla, Elon Musk, le fondateur d’Amazon a occupé la première place de la liste la plus riche de Forbes quatre années de suite. Son patrimoine s’élève à 195 billions de dollars sans compter les 60 milliards de dollars qu’il a dû donner à son ex-femme lors du divorce. S’il reste marié, sa fortune serait de 256 milliards de dollars,

3. Elon Musk (1971-présent) – 210 milliards de dollars

Sa première fortune a été obtenue grâce à la plateforme PayPal. Avec l’argent qu’il a gagné, il a fondé Tesla et SpaceX. Musk a commencé 2020 avec un domaine évalué à 28 milliards de dollars. Un chiffre qui a considérablement augmenté puisque, en décembre, sa fortune a atteint 170 milliards de dollars. 2021 ne semble pas mal non plus pour le magnat, dans les deux semaines que nous avons passées dans l’année, le capital de Musk a augmenté de 40 milliards de dollars, soit un total de 210 billions de dollars.

2. Andrew Carnegie (1835-1919) – 310 milliards de dollars

Au plus fort du boom de l’acier, Carnegie a investi dans des sociétés sidérurgiques. Il devint plus tard à la tête de US Steel, ce qui le catapulta dans les hauts niveaux de la richesse américaine. En 1901, il vend sa société au banquier JP Morgan pour 480 millions de dollars. Quand il est mort, sa fortune était 310 billions de dollars. Après avoir vendu son entreprise, il en a fait don pour financer des écoles. Selon la légende, il n’avait pas l’intention de donner un sou, mais a changé d’avis après s’être senti coupable d’avoir contribué aux conditions de travail difficiles dans les aciéries qui le rendaient extrêmement riche.

1.John D. Rockefeller (1839-1937) – 340 milliards de dollars

John D. Rockefeller n’était pas seulement l’Américain le plus riche qui ait jamais vécu, mais aussi l’un des êtres humains les plus riches de l’histoire du monde, avec une valeur nette équivalente à 340 billions de dollars aujourd’hui, quand il est mort en 1937.

Il a été le fondateur de Standart Oil et il contrôlait plus de 90% du pétrole dans l’ensemble des États-Unis. La société a été dissoute par le gouvernement pour être un monopole et divisée en Amoco, Chevron Conoco et ExxonMobil.

La fortune Rockefeller il est monté en flèche après avoir fragmenté son monopole. La séparation de leur empire a permis aux entreprises de rivaliser et d’opérer à des niveaux qu’elles ne pouvaient pas auparavant. Un énorme courage s’est déchaîné.

En tant que propriétaire de petites parties de chaque entreprise, John D. a vu sa fortune exploser. Il a été le premier Américain à lever plus d’un billion de dollars et a fait don de plus de 500 millions de dollars à une association caritative quand la mort est morte. Une histoire similaire à celle de Zuckerberg, non?