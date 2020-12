Présidence

Les 21 gouverneurs qui ont partagé un déjeuner à Olivos avec Alberto Fernández après la signature du pacte fiscal à la Casa Rosada, ont proposé la suspension du STEP législatif pour l’année prochaine. La demande a été partagée même par les chefs des partis provinciaux et Juntos por el Cambio comme Gustavo Valdes (Corrientes), et il sera rendu public cet après-midi par le biais d’un document. Les arguments sont le coût de la tenue des primaires et du COVID-19.

Dans le cas du président de Mendoza Rodolfo Suarez, qui était à Casa Rosada mais est ensuite retourné dans sa province sans se rendre à la Chambre présidentielle – selon les porte-parole du gouverneur, car «il n’a pas été invité» – accepte de suspendre le STEP dans les provinces où il n’y a pas de concours interne, mais Il a soutenu qu’elles devraient être effectuées là où il n’y a pas de liste convenue.

De l’exécutif, ils ont indiqué que la suspension était “une initiative d’eux” et que le président “vient d’écouter”. En fait, comme il l’a appris InfobaeLes gouverneurs avaient discuté de la question entre eux et l’avaient soulevée plus tôt dans la semaine avec le ministre de l’Intérieur, Eduardo De Pedro, qui leur avait dit d’en “discuter” avec le chef de l’Etat.

Fernández était au courant de la proposition qu’il recevrait des gouverneurs au déjeuner et, après avoir entendu la demande des dirigeants, il a répondu qu ‘”il allait l’étudier”.

Lors de la réunion – au cours de laquelle, en plus de Fernández, De Pedro et du président de la Chambre des députés, Sergio Massa – ont également convenu de mettre deux députés au travail sur un projet convenu avec le chef de la Chambre basse. Parce que c’est une question électorale, la suspension du PASO doit passer par le Congrès.

Ils étaient présents, en plus de Valdés et Morales, Axel Kicillof (Buenos Aires), Raul Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre les rivières), Richard Quintela (La Rioja), Rodolfo Suarez (Mendoza), oscar Herrera Ahuad (Missions), Omar Gutierrez (Neuquén), arabe Carrières (Fleuve Noir), Gustavo Saenz (Sauts), Sergio Uñac (Saint Jean), Gildo Insfran (Formose), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Terre de Feu) et Juan Manzur (Tucumán) et Sergio Ziliotto.

Gerardo Morales, de Jujuy, n’était pas présent puisqu’il s’est rendu hier à la Casa Rosada pour rencontrer le président et le ministre de l’intérieur, car il ne pouvait pas être à Buenos Aires aujourd’hui.

Porte-parole du chef du gouvernement Horacio Rodríguez Larreta, qui n’a pas signé le pacte fiscal et n’était pas présent, ils ont dit Infobae que le chef du gouvernement de Buenos Aires “ne savait pas que la réunion du consensus budgétaire allait parler du PASO” et que “Ensemble pour le changement n’accepte pas de les suspendre.”