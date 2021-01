. / EPA / CARMELO IMBESI / Archives

Rome, 3 janvier . .- Les 265 migrants à bord du navire Open Arms, propriété de l’ONG espagnole du même nom, attendent depuis déjà trois jours qu’un pays européen autorise un port où ils peuvent débarquer , au milieu du froid et de la détérioration de la mer.

Le navire de l’organisation non gouvernementale catalane a secouru 169 personnes en Méditerranée le 31 décembre et 96 autres le 2 janvier.

Parmi eux, au moins quatorze femmes et 63 mineurs, dont six très jeunes et quarante qui voyagent seuls.

MALTE REFUSE UN PORT ET L’ITALIE NE RÉPOND PAS

Une porte-parole de l’ONG a expliqué à Efe que le navire se trouve actuellement à proximité des eaux de l’île de Lampedusa (sud de l’Italie), où il a dû s’approcher pour se protéger des intempéries.

L’organisation a déjà demandé un port sûr pour débarquer à Malte, qui a répondu par un refus, et en Italie, qui n’a pas encore répondu.

La situation à bord est calme, ont souligné des sources, mais les migrants, en particulier les enfants et une femme enceinte de près de neuf mois, doivent atterrir le plus tôt possible.

L’organisation a mis en ligne des photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles plusieurs très jeunes enfants sont vus jouer sur le pont et à l’abri du froid.

“Et pendant que nous attendons un port sûr, le pont de notre navire devient un terrain de jeu. Il fait froid et le temps empire, ils doivent débarquer immédiatement”, a écrit Open Arms.

LES ARRIVÉES DE MIGRANTS EN ITALIE TRIPLE EN 2020

Au total, 34 134 migrants sont arrivés en Italie en 2020, soit près du triple du nombre de l’année précédente, selon les données publiées par le ministère de l’Intérieur.

Le gouvernement italien a demandé à plusieurs reprises à l’Union européenne (UE) tout au long de 2020, comme il le fait depuis des années, de concevoir un plan de gestion conjoint pour les eaux de la Méditerranée centrale.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a insisté sur ce point à plusieurs reprises et a demandé à nouveau cette semaine que la Commission européenne (CE) fasse preuve de courage pour approuver “une réponse commune à la question de l’immigration” et cesser d’être “immobile”, alors que des dizaines de milliers de personnes fuient leur pays d’origine et tentent de rejoindre l’Europe.

Di Maio a défendu des couloirs humanitaires pour faciliter l’accès de ces personnes au Vieux Continent dans des conditions de sécurité et que leur redistribution se fasse par quotas entre tous les pays membres.

Mais ces chiffres ont également été utilisés par le parti d’extrême droite Liga, qui a accusé l’exécutif de Giuseppe Conte d’avoir permis à ces personnes d’entrer sans discernement et a fait usage de ses discours anti-immigration habituels.

En fait, le membre de la Ligue Nicola Molteni a critiqué que “les Italiens sont enfermés chez eux” pour les mesures de confinement décrétées par le gouvernement pour prévenir les infections à coronavirus alors que “les immigrants débarquent librement dans le pays”, exprès des arrivées enregistrées en 2020, qui ont triplé celles de l’année précédente, lorsque le décret anti-immigration de l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini était en vigueur, qui, entre autres, punissait les ONG qui secouraient des personnes en mer d’amendes.

POUR LA RELOCALISATION OBLIGATOIRE DANS TOUS LES ÉTATS DE LA COMMUNAUTÉ

Le gouvernement actuel de l’anti-système du Mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate (PD, centre-gauche) a éliminé le décret promu par Salvini en octobre dernier, en signe d’ouverture et de tolérance.

C’est également cet exécutif progressiste qui a présenté comme une grande avancée en septembre 2019, quelques jours après le début de son voyage, l’accord signé à La Valette avec Malte, l’Allemagne et la France pour relocaliser les personnes secourues en mer.

Des mois plus tard, les quatre pays ont tenté en vain d’amener les autres États membres à adhérer à la proposition

Tout au long de 2020, l’Italie a exigé davantage de coopération européenne pour accueillir ces personnes, tout en imposant des mesures préventives pour éviter la contagion en une année pandémique, comme la mise en quarantaine de deux semaines à laquelle toutes les personnes secourues dans des bateaux devaient se conformer. Italien situé au large des côtes du pays.

De l’avis de la ministre italienne de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, la redistribution des migrants entre les pays européens devrait être obligatoire pour donner sens au principe de solidarité communautaire.

Laura Serrano-Condé