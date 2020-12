Dans le secteur, ils affirment qu’il existe un risque sérieux de subsistance, en particulier pour les plus petites entreprises de l’industrie (Shutterstock)

Hier après-midi, la hausse de 5% des services Internet, de téléphonie et de télévision par câble a été officiellement annoncée depuis janvier 2021 et les nouveaux «Care Price» pour le secteur (Universal Basic Benefits, ou PBU), avec des plans subventionné pour plus de 10 millions d’Argentins et des services de voix et de données mobiles qui coûteront 1 $ par mois. Depuis, une phrase s’est répétée de la bouche des hommes d’affaires et des spécialistes du secteur: “Impossible à mettre en œuvre.”

Outre la demande d’augmentation qu’ils jugent très faible après un an de gel des taux – dans un contexte où ils parlent déjà d’une activité non viable et avec des entreprises en danger de subsistance – ils veillent à ce que les nouvelles prestations, qui incluent les retraités, les chômeurs et les détenteurs de l’AUH et d’autres plans, toucheront beaucoup plus de personnes. En fait, expliquent-ils, comme il est presque impossible de contrôler qui pourraient être de vrais bénéficiaires et qui ne le pourraient pas, presque tous les Argentins sont en mesure de les demander.

Aux critiques de Telefónica et Claro, qu’Infobae a détaillé ce matin, quelques heures plus tard, Telecom a rejoint. «Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont connus des autorités. Une augmentation de 5% ne nous permet pas de continuer à travailler comme nous l’avons fait jusqu’à présent », a déclaré la société qui contrôle également Personal et Cablevisión. «Si telle est la voie que le gouvernement national choisit pour le secteur de l’industrie des TIC, ce sera aussi celle des opportunités perdues»ajoutée.

Quelqu’un qui n’a pas de ligne fixe, n’importe où dans le pays, pourrait en faire la demande, il doit l’installer en cinq jours ouvrables et paiera 380 pesos par mois

«J’ai présidé Enacom et l’organisation des télécommunications de l’OEA, et j’ai participé à l’OCDE et à l’UIT (Union internationale des télécommunications). Dans toutes ces organisations, on dit que les normes sont construites avec un dialogue et des tables de consensus avec l’industrie. Rien de tout cela ne se produit en Argentine. Alberto Fernandez il rompt avec tout ce qui a été signé en matière de libre concurrence depuis 2000. Ils fixent des règles qu’ils enfreignent eux-mêmes », a-t-il expliqué. Silvana Giudici, directeur d’Enacom pour l’opposition.

Giudici assure que l’univers des bénéficiaires possibles est sans fin et qu’en suivant les paramètres de pauvreté de l’UCA, il y aurait une base de 18 millions de personnes qui seraient en mesure d’accéder aux services avec des «prix prudents». «De plus, la réglementation est faite sur la base des normes issues de la privatisation de la téléphonie et de l’appel d’offres pour le spectre mobile qui a eu lieu en 2014. Si l’Enacom ne répond pas dans un mois, si un client a droit à l’avantage ou non, le service de base peut également être attribué à des personnes ayant un pouvoir d’achat. Ce est à dire, 44 millions d’Argentins sont en mesure de demander le service et ils devraient le leur donner jusqu’à ce que leur statut fiscal ou social soit vérifié selon la liste approuvée des bénéficiaires», A expliqué le fonctionnaire.

Il en est de même des articles 14 et 15 de la résolution Enacom qui circule depuis hier. Là, ils parlent de Committed Installation Time (TCI): c’est-à-dire que quelqu’un qui n’a pas de ligne fixe, n’importe où dans le pays, pourrait le demander, il doit l’installer en cinq jours ouvrables et ne paiera que 380 pesos par mois. Il est également détaillé, comme l’a dit Guidici, que les prestataires sont tenus de fournir des services même s’ils considèrent que cela n’est pas approprié. Ensuite, ils peuvent réclamer et attendre la résolution de l’Enacom. S’il n’y a pas de réponse dans les 30 jours calendaires, “il sera considéré que l’utilisateur a atteint le” Service de base universel obligatoire “et le licencié doit poursuivre la fourniture du service”, comme indiqué dans l’un des articles. La règle et ses annexes peuvent-elles changer? Oui, ils peuvent changer jusqu’à leur publication au Journal officiel, ce qui arrivera lundi prochain.

Plus de doutes sur la mise en œuvre ont à voir avec qui assistera aux réclamations et contrôlera les bases de données officielles avec des données privées des Argentins. Le centre d’appels Enacom (environ 40 postes), par cas, n’a pas fonctionné pendant la pandémie et ne fonctionne toujours pas à 100% en raison de la Dispo dans l’administration publique.

Il doit y avoir des avantages de base parce que la connectivité est un droit, mais il doit s’agir de services de qualité. Si c’est l’univers, il n’y aura aucune qualité pour personne et les lignes tomberont (Giudici)

“Il peut y avoir un effondrement pour les opérateurs, et nous ne parlons pas des trois grands mais aussi des milliers de PME et de coopératives téléphoniques de l’intérieur. Comment vérifient-ils? C’est impossible. Il doit y avoir des avantages de base parce que la connectivité est un droit, mais il doit s’agir de services de qualité. Si tel est l’univers, il n’y aura de qualité pour personne et les lignes tomberont parce qu’aujourd’hui il n’y a pas d’infrastructure administrative ou réseau pour le soutenir », a déclaré Giudici.

“Vous mettez de l’argent dessus”

Enrique Carrier, un spécialiste des télécommunications et chef de la société de conseil Carrier y Asoc., assure que le PBU est quelque chose qui en théorie est bien, mais il a accepté de définir le plan comme “très généreux”. «En plus de leur permettre de croître très peu, les entreprises finiront par subventionner tous leurs clients. Autre question: quelle sera la contribution de l’Etat? Vont-ils prendre la TVA sur le PBU? S’ils ne contribuent rien, ce sera une subvention privée. Vont-ils indemniser les entreprises ou ne le feront-ils jamais? L’Etat n’apporte rien dans ce contexte, du moins pour l’instant. C’est un «soyons solidaires, mais vous y mettez de l’argent» ».

Carrier souligne également que l’asymétrie se produira chez les clients, pas chez les opérateurs, car il y aura moins de qualité selon l’endroit où ils vivent et que, en raison de leur configuration technique, ce seront des services qui en serviront quelques-uns. «Il y a peu de cas d’échecs de mise en œuvre et d’exécution avec des mesures similaires. Il n’est pas rempli et c’est pourquoi il va mal tourner: soit il n’y aura pas de lignes, soit il n’y aura pas de qualité de service. Cela ressemble à quelque chose de fabriqué en laboratoire, avec des critères politiques et non techniques qui se termineront par une publicité qui sera diluée“, Il expliqua.

«Ils l’ont rédigé à la hâte et n’ont rien vérifié. Si ça se passe comme ça, ça va être un désastre. Ce sont des mesures qui facilitent l’hyper concentration du marché car seuls les grands et internationaux pourront les surmonter. Vous augmentez de 5% les 1 200 PME qui se sont câblées sur le terrain et vous leur dites qu’elles doivent fournir un service universel. Ils disparaîtront”Est ​​d’accord avec un autre dirigeant très important du secteur qui a appelé à une stricte confidentialité.

Quelle sera la contribution de l’Etat? Vont-ils prendre la TVA sur le PBU? S’ils ne contribuent rien, c’est une subvention privée. Vont-ils indemniser les entreprises ou ne le feront-ils jamais?

“Le PBU sera comme la boîte PAN de la connectivité”, a-t-il tweeté Joseph Crettaz, coordinateur du Center for Studies on the Convergence of Communications Convercom.

Économiste de FIEL et expert en matière de réglementation Santiago Urbiztondo est une autre des voix qui affirme que l’univers du service de base est très large et rappelle que dans les années 90 un fonds de service universel a été créé avec 0,5% du chiffre d’affaires, qui a ensuite été porté à 1%. «Je ne vois aucune mention de l’utilisation de ce fonds. C’est une pratique internationale qui n’altère pas la compétition, c’est quelque chose de super connu en Argentine qui semble désormais s’effacer d’un coup. Ils disent aux entreprises «il faut donner ce service à cet univers très vaste et coûteux, le financer». C’est choquant, fou“, il prétendait.

Juan José Villar Depuis sept ans, il est propriétaire d’une société de fournisseur d’accès Internet qui compte un peu plus de 500 clients à Traslasierra, Córdoba. Il est désespéré.

“La mesure est absolument irresponsable puisqu’elle vise à vendre à perte, littéralement”, écrit-il à Infobae ce matin par mail. Compte qui paie 700 $ par mégaoctet à un fournisseur de gros privé et dont les prix sont en dollars. «Arsat est le fournisseur d’Internet via la fibre optique dans tout le pays. Il a vendu en dollars et l’année dernière, il a pesé les engrais: le méga grossiste vend, en pesos, à un prix nettement supérieur à celui que le gouvernement veut payer pour deux. En d’autres termes, l’État lui-même vend plus cher que ce qu’il a l’intention de facturer au secteur privé », a-t-il déclaré.

“C’est stupide. Nous n’avons jamais été aussi dans les limbes à partir de cette mesure», L’entrepreneur de Cordoue a fermé.

