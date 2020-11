San Francisco 49ers wide receiver Kendrick Bourne (L) brise un tacle. . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Fichier (.I0658 /)

San Francisco (États-Unis), 4 novembre . .- Les 49ers de San Francisco ont envoyé quatre joueurs dans la liste réserve / COVID-19 mercredi et les ont déclarés tous les quatre pour le match de jeudi soir. contre les Packers de Green Bay.

Une source de la ligue a déclaré que le receveur Kendrick Bourne avait été testé positif pour le coronavirus, un résultat qu’il a reçu mercredi matin après avoir passé le test mardi.

Bourne a été placé sur la liste de réserve / COVID-19 mercredi après-midi lorsque la ligue et les 49ers ont effectué une recherche de contacts supplémentaire.

L’équipe a publié mercredi soir que le plaqueur Trent Williams et les receveurs Brandon Aiyuk et Deebo Samuel entreraient également dans la liste de réserve / COVID-19 et excluaient Aiyuk et Williams pour le match de jeudi.

Samuel avait déjà été exclu pour une blessure aux ischio-jambiers.

Williams, Aiyuk et Samuel étaient considérés comme des contacts étroits de Bourne, selon la même source, c’est pourquoi ils ont été placés sur la liste de réserve / COVID-19.

Selon les règles de la NFL, les joueurs considérés comme des contacts étroits à haut risque doivent rester sur cette liste pendant au moins cinq jours et continuer les tests.

Malgré les cas positifs, le match de jeudi contre les Packers de Green Bay se poursuivra comme prévu.

Green Bay a voyagé vers 16 h 30, heure du centre, et devait arriver dans la région de la baie vers 18 h 30, heure du Pacifique.

Les Packers seront privés du demi offensif AJ Dillon, qui a été testé positif au coronavirus lundi, tandis que le demi offensif Jamaal Williams et le secondeur Kamal Martin ont été exclus après avoir également été considérés comme des contacts étroits à haut risque avec Dillon.