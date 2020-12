La FDA vient d’annoncer qu’elle a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna aux États-Unis (REUTERS / Dado Ruvic)

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis utilisation d’urgence juste approuvée du vaccin candidat du Modern Pharmaceutical contre COVID-19.

Le feu vert intervient après un avis favorable d’un panel d’experts santé de l’organisme gouvernemental nord-américain responsable de la réglementation des aliments, des médicaments, des cosmétiques, des appareils médicaux, des produits biologiques et des dérivés sanguins. Le vaccin candidat contre le coronavirus de Moderna est similaire au vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été récemment le premier à être approuvé par la FDA et par conséquent par l’administration Trump.

L’approbation est intervenue le jour même où le vice-président Mike Pence a reçu publiquement la première dose du vaccin Pfizer – approuvé vendredi dernier – afin de dissiper les doutes sur la sécurité de la vaccination. Sur cette note, les cinq caractéristiques à mettre en évidence de cet inoculant:

1- L’ARN messager

Comment fonctionne le vaccin de l’entreprise moderne? Grâce à une technologie d’ARN messager comme celle de Pfizer / BioNTech. Les essais cliniques sur les deux candidats ont montré une grande efficacité, il est récent et n’a jamais été testé auparavant. La pandémie est devenue l’occasion de tester une nouvelle technologie en développement depuis 30 ans.

Il y a déjà plus de 75 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, 1,6 million de décès et 42,6 millions récupérés selon les chiffres officiels compilés par l’Université Johns Hopkins (REUTERS)

C’est une technologie génétique qui a longtemps été très prometteuse, mais qui s’est jusqu’à présent heurtée à des obstacles biologiques. C’est ce qu’on appelle l’ARN messager synthétique, une variante ingénieuse de la substance naturelle qui dirige la production de protéines dans les cellules de tout le corps. Ses perspectives ont fait basculer des milliards de dollars sur le marché boursier, fait et mis en péril des carrières scientifiques et nourri l’espoir qu’il pourrait être une percée en permettant à la société de revenir à la normale après des mois de vie avec peur.

Ce composant Il est fabriqué en laboratoire. Grâce au vaccin, il s’insère dans l’organisme et prend le contrôle de cette machinerie pour fabriquer des protéines ou des antigènes spécifiques du coronavirus: son “spicules»Ou des pointes, ces points très caractéristiques qui se trouvent à sa surface et lui permettent d’adhérer aux cellules humaines pour les pénétrer.

Ces protéines, inoffensives en elles-mêmes, seront libérées par nos cellules après avoir reçu les instructions du vaccin, et le système immunitaire en réponse produira des anticorps. Ces anticorps resteront sur leurs gardes pendant longtemps – comme prévu – avec le pouvoir de reconnaître et de neutraliser le coronavirus au cas où il nous infecterait.

“Une nouvelle étape dans le développement des vaccins a commencé. Le monde se dirige vers les vaccins à ARN messager. Tous les laboratoires dans le monde qui les fabriquent devront envisager d’utiliser ce type de technologie. Lorsque nous comprenons la précision de ce qui est généré, il n’y aura pas de retour en arrière », a-t-il déclaré dans un entretien exclusif avec Infobae le médecin généticien Jorge Dotto (MN 107.411), l’une des références en génétique dans le monde.

Infographie: Marcelo Regalado

2- 94% d’efficacité

Les essais de phase III de ce candidat vaccin ont montré une grande efficacité. Le vaccin COVID-19 de Moderna, qui récemment prouvé avoir un 94% d’efficacité, amène le système immunitaire humain à produire des anticorps puissants qui durent au moins trois mois, a montré un étude publié ce mois-ci.

Des chercheurs de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui a co-développé le médicament, ont étudié la réponse immunitaire de 34 participants adultes, jeunes et vieux, dès la première étape de l’essai clinique.

Le vaccin de Moderna, appelé ARNm-1273, est administré en deux injections à 28 jours d’intervalle chaque dose

Dans un article publié dans le New England Journal of Medicine, les scientifiques ont expliqué que les anticorps, qui empêchent le virus SARS-CoV-2 d’envahir les cellules humaines, «ont légèrement diminué avec le temps, comme prévu, mais sont restés élevé chez tous les participants 3 mois après la dose de rappel ». Le vaccin, appelé ARNm-1273, administré en deux injections à 28 jours d’intervalle chaque dose. Bien que la quantité d’anticorps diminue avec le temps, ce n’est pas nécessairement une source de préoccupation.

Moderna, une société de biotechnologie âgée de 10 ans avec des milliards de dollars en valeur marchande mais sans produits approuvés, va de l’avant avec un vaccin qui lui est propre. Sa nouvelle usine tentaculaire de fabrication de médicaments embauche des travailleurs à un rythme rapide dans l’espoir de faire l’histoire – et beaucoup d’argent.

Le vaccin candidat de Moderna est administré en deux doses tous les 28 jours (Ruvic / Illustration / File Photo)

3- Immunité d’au moins 3 mois

Le candidat de Moderna amène le système immunitaire humain à produire des anticorps puissants qui durer au moins trois mois, a montré une étude publiée début décembre.

Des chercheurs de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui a co-développé le médicament, ont étudié la réponse immunitaire de 34 participants adultes, jeunes et vieux, dès la première étape de l’essai clinique.

Les scientifiques ont expliqué que les anticorps, qui empêchent le virus SRAS-CoV-2 d’envahir les cellules humaines, “ont légèrement diminué avec le temps, comme prévu, mais sont restés élevés chez tous les participants 3 mois après la dose de rappel”..

Le candidat de Moderna amène le système immunitaire humain à produire des anticorps puissants qui durent au moins trois mois (Shutterstock)

4- Stockage ultra froid

L’avantage est qu’avec cette méthode, il n’est pas nécessaire de cultiver un agent pathogène en laboratoire, car c’est l’organisme qui fait le travail. C’est pour cette raison que ces vaccins se développer plus rapidement. Aucune cellule ni œuf de poule (comme les vaccins contre la grippe) ne sont nécessaires pour les fabriquer.

Avec les vaccins à ARN, “il suffit de la séquence antigénique», A-t-il déclaré à l’. David Weissman, l’immunologiste qui a co-inventé la technique perfectionnée au milieu des années 2000 et qui a ouvert la voie à cette technologie. Il est maintenant consultant pour BioNTech.

“Les vaccins à ARN ont la particularité intéressante de pouvoir être produits très facilement en très grande quantité“, il a résumé Fleuron de Daniel, vice-président du Comité technique des vaccins de la Haute Autorité sanitaire de France.

L’inconvénient est que ce vaccin, enveloppé dans une capsule lipidique protectrice, doit être conservé à très basse température car l’ARN est fragile. Le vaccin de Moderna est conservé à -20 ° C, ce qui nécessitera le maintien de la chaîne du froid de l’usine aux pharmacies.

Les vaccins candidats Pfizer et Moderna nécessitent tous deux des températures de stockage et de conservation extrêmement froides. Pfizer nécessite -70 ° C et Moderna -20 ° C (Benoit Doppagne / Pool via REUTERS)

5- Une entreprise nouvelle mais florissante

Moderne, une société de biotechnologie âgée de 10 ans située à seulement 37 km à Cambridge, dans le Massachusetts, avec des milliards de dollars en valeur marchande mais aucun produit approuvé, évolue rapidement avec un vaccin qui lui est propre. Sa nouvelle usine tentaculaire de fabrication de médicaments embauche des travailleurs à un rythme rapide dans l’espoir de faire l’histoire – et beaucoup d’argent.

Moderna n’avait jamais lancé de produit sur le marché et n’avait pas réussi à faire approuver l’un de ses neuf vaccins candidats par la FDA, jusqu’à aujourd’hui, que son vaccin COVID-19 ait obtenu le feu vert.. En outre, n’avait jamais amené un produit à la phase III d’un essai clinique auparavant.

Vue du siège de Modern Biotechnology, à Norwood, Massachusetts (. / Cj Gunther / File)

Les scientifiques de l’entreprise déjà avait collaboré avec des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) dans un vaccin contre un autre coronavirus, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Lorsque des chercheurs chinois ont publié la séquence génomique du nouveau coronavirus à la mi-janvier, ils ont eu un énorme coup de pouce.

Les États-Unis ont initialement acheté 100 millions de doses du vaccin Moderna et la semaine dernière ont accepté d’acheter 100 millions de doses supplémentaires.. La société pharmaceutique a commencé à fabriquer les 100 premiers millions de doses alors que les essais cliniques étaient en cours, selon ce qui a été rapporté par le ministère des Services sociaux dans un communiqué.

JE CONTINUE DE LIRE:

La FDA a accordé une approbation d’urgence au vaccin COVID-19 de Moderna aux États-Unis

Comment est le vaccin de Moderna qui est sur le point d’être approuvé par la FDA et qui est le même que celui de Pfizer BioNtech