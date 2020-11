Barcelone cherche à convaincre Lionel Messi d’étendre son lien avec le club (REUTERS / Massimo Pinca)

“Il voulait un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone au niveau du titre. Et la vérité est qu’il n’y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses passent », a reconnu l’Argentin en septembre, indiquant clairement quel serait le seul moyen de le convaincre de continuer. .

Pendant des semaines que Le FC Barcelone vit des semaines convulsives, en raison de leurs actions irrégulières et d’une crise économique majeure. Après avoir fait un écart important en matière de football, avec l’arrivée de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur et commençant à parier sur plusieurs jeunes, la direction cherche à aller de l’avant avec d’autres objectifs: réduire la masse salariale et convaincre le Puce pour renouveler votre contrat, qui se termine en juin 2021 (en janvier, il pourrait négocier en tant qu’agent libre avec n’importe quelle institution -Inter et Manchester City sont deux clubs en alerte-).

«Nous voulons continuer à réduire les dépenses à court terme et la mesure la plus nécessaire est la table de négociation salariale. Nous espérons conclure un accord avec les joueurs et le personnel non sportif du club. Nous ne voulons prendre d’argent à personne, nous voulons accommoder ce qui est dû au moment où il est possible de payer plus confortablement », a prévenu Carles Tusquets ces derniers jours, qui dirige la commission de gestion après le départ du président Josep María Bartomeu.

Dans ce contexte, selon Deportes Quatro, l’entité blaugrana a pris la décision de mettre 5 joueurs sur le marché des pass pour obtenir de l’argent et ainsi sortir avec force sur le marché des pass et pouvoir obtenir des pièces intéressantes pour séduire la puce pour étendre son lien avec le Barça.

Selon les médias espagnols, Ousmane Dembelé, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite et Carles Aleñá Ce sont les 5 acteurs auxquels le signe «vente» a été placé pour le marché hivernal en Europe.

Le jeune attaquant français est venu au club en tant que responsable du départ de Neymar, mais entre ses blessures constantes et certains actes d’indiscipline, il n’a jamais pu montrer le niveau qu’il avait au Borussia Dortmund. Il est actuellement derrière des joueurs comme Ansu Fati et Pedri dans la considération de Koeman. L’attaquant de 23 ans est le joueur pour lequel il espère gagner le plus d’argent.

Bien qu’il soit le seul avant-centre naturel de l’équipe, les heures à Barcelone semblent comptées pour Braithwaite. Malgré le départ de Luis Suárez, cette saison il n’a joué que 25 minutes (réparties en quatre matchs) et le Néerlandais a préféré se tourner vers Lionel Messi, Antoine Griezmann ou Ansu Fati pour occuper ce poste sur le terrain.

Umtiti savait avoir une place privilégiée au sein de l’équipe, mais une série de blessures le reléguait trop. Aujourd’hui, il apparaît derrière Clément Lenglet et Gerard Piqué et n’a pas encore pu faire ses débuts jusqu’à présent cette saison. L’idée de l’institution est de le remplacer par Eric García, un jeune homme de Manchester City. L’Olympique de Lyon pourrait être une destination possible pour le marqueur central français.

L’arrière gauche n’a jamais pu quitter l’ombre de Jordi Alba et n’a joué que 29 minutes, divisées en deux engagements (même le DT a préféré à certaines occasions parier sur Sergiño Dest). Le même sort irait au jeune Carles Aleña, qui ne trouve pas sa place entre Miralem Pjanic, Sergio Busquets et Frankie De Jong après son retour de son prêt au Betis.

